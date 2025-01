Mulți exilați ruși fug de război și persecuție, căutând refugiu în Mexic. Potrivit autorităților mexicane, migrația ilegală din Rusia a crescut masiv, relatările evidențiind o creștere anuală de 64% a migranților ruși în 2024

În ultimii ani, un număr tot mai mare de cetățeni ruși au căutat refugiu în Mexic, fugind fie de războiul din Ucraina, fie de persecuțiile cauzate de orientarea lor sexuală. Potrivit autorităților mexicane, a existat o creștere accentuată a migrației ilegale din Rusia, rapoartele subliniind o creștere anuală de 64% a migranților ruși în 2024, scrie bne-Intellinews.

În Tapachula, un oraș situat la granița de sud a Mexicului, Tajir, un fost membru al forțelor speciale ruse, a împărtășit agenției EFE povestea sa. Tajir a fugit din Rusia pentru a evita să fie recrutat pentru războiul împotriva Ucrainei, invocând opoziția morală față de lupta împotriva ucrainenilor care își apără patria. „Am servit în forțele speciale acum 14 ani și nu vreau să fac parte din acest război”, a spus Tajir. „Dacă războiul se termină, m-aș întoarce”. Călătoria sa l-a purtat din Rusia în Kazahstan, apoi în Kârgâzstan, Argentina și, în cele din urmă, în Mexic, unde locuiește de peste șapte luni.

În timpul șederii sale în Tapachula, Tajir a încercat să solicite statutul de refugiat prin intermediul Comisiei mexicane pentru ajutorarea refugiaților (COMAR), dar cererea i-a fost respinsă. Obiectivul lui Tajir nu este să ajungă în Statele Unite, așa cum fac mulți compatrioți ruși, ci să își construiască o viață în Mexic, unde învață limba spaniolă și cântă ca artist stradal.

În plus față de cei care fug de război, un număr semnificativ de persoane LGBTQ+ din Rusia și-au găsit adăpost în țara din America Centrală. Potrivit Casa Frida, un adăpost pentru migranți LGBTQ+, a existat o creștere notabilă a numărului de clienți ruși de la începutul războiului în 2022. „Înainte, vedeam unul sau doi migranți ruși pe an, acum este unul sau doi pe lună”, a declarat pentru EFE Cristian Andrade, consultant la Casa Frida. Creșterea migrației este parțial atribuită înrăutățirii persecuției comunității LGBTQ+ din Rusia, unde violența împotriva acestui grup s-a intensificat în ultimii ani sub administrația tot mai conservatoare din punct de vedere social a președintelui Vladimir Putin.

Anatoli, un alt migrant rus, a fugit din Sankt Petersburg la sfârșitul anului 2022 și a găsit refugiu în Mexic. După ce a petrecut două săptămâni la Casa Frida, el lucrează acum ca traducător voluntar și s-a stabilit în Mexico City. „Am ajuns în Mexic pentru că aveam prieteni aici, iar acum inima mea aparține Mexicului”, a declarat Anatoli. El deține o viză de rezident temporar, lucrează pentru o companie mexicană și studiază spaniola. Pentru mulți migranți ruși, Statele Unite sunt considerate destinația finală, dar Mexicul servește adesea ca o oprire intermediară din cauza dificultăților continue de a obține azil în SUA.

„La scurt timp după începerea războiului, Statele Unite au început să emită permise umanitare pentru o perioadă de un an tuturor refugiaților ucraineni, în timp ce refugiaților ruși nu li se permite să treacă granița. Și toate acestea fără o declarație publică”, a declarat Erica Pinheiro, director al organizației umanitare Al Otro Lado, pentru DW în aprilie 2022.

Modelele de migrație au fost influențate de factori externi, cum ar fi impredictibilitatea zborurilor din Turcia, care a devenit un punct de tranzit cheie pentru cetățenii ruși care doresc să călătorească în Mexic și în alte părți din cauza sancțiunilor impuse companiilor aeriene naționale. În aprilie anul trecut, Kremlinul a acuzat SUA că face presiuni asupra Turkish Airlines pentru a împiedica cetățenii ruși să se îmbarce în zboruri către Mexic. Potrivit unor surse, compania aeriană a Turciei ar putea acționa cu prudență din cauza temerilor că pasagerii folosesc zborurile sale către America Latină pentru a intra ilegal în SUA. Între timp, cererea tot mai mare de azil a copleșit sistemele de imigrare atât din Mexic, cât și din Statele Unite, mulți migranți confruntându-se cu întârzieri mari și cu un viitor incert.

Pe măsură ce numărul migranților ruși continuă să crească, autoritățile mexicane s-au străduit să gestioneze afluxul. Datele arată că, în primele două luni ale anului 2022, peste 28.000 de migranți ruși au sosit în Mexic, dintre care mulți au solicitat apoi azil în SUA. Călătoria este periculoasă și, deși unii migranți reușesc să treacă granița dintre SUA și Mexic în mod legal sau cu ajutorul traficanților, alții se confruntă cu exploatarea și extorcarea de către poliție și traficanții de persoane.

Având în vedere că mulți ruși își stabilesc acum reședința în Mexic, această țară favorabilă turiștilor a devenit o destinație populară ca refugiu temporar, datorită politicii sale de scutire de vize, care permite șederi de până la 180 de zile. Însă, de multe ori, împreună cu cei aproape 2,5 milioane de migranți ilegali care au încercat să treacă în SUA din Mexic în 2023, aspirațiile lor pentru un viitor mai bun se află dincolo de graniță.