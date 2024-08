Moment emoţionant la Jocurile Olimpice: O handbalistă și-a dus pe brațe rivala accidentată până la marginea terenului / Cele două sportive evoluează în România

Jucătoarea braziliană de handbal Tamires Morena de Araujo, care evoluează în România, la Gloria Bistriţa, a fost protagonista unuia dintre cele mai emoţionante momente ale Jocurilor Olimpice de la Paris, după ce, sâmbătă, şi-a scos adversara accidentată de pe teren, transmite News.ro.

This is what we love about the Olympics ❤️ Injured handballer Albertina Kassoma is carried off the field by her opponent, Tamires Araujo Frossard 👏 pic.twitter.com/BiCliERh1o — Eurosport (@eurosport) August 3, 2024

Brazilia conducea deja cu zece goluri în ultimul meci de handbal feminin din Grupa B a Turului Preliminar, când căpitanul Angolei, Albertina Kassoma, a căzut după ce a ratat o lovitură.

Kassoma, care joacă şi ea în România, la Rapid Bucureşti, a rămas pe parchet şi a primit îngrijiri medicale pentru genunchiul accidentat.

După ce a fost examinată de medicul echipei Angolei, Kassoma s-a ridicat în picioare şi a fost susţinută de portarul Braziliei, Gabriela Moreschi (n.r. – componentă a echipei CSM Bucureşti)

Dar, înainte ca Albertina Kassoma să se mişte, Morena de Araujo a intervenit pentru a o lua în braţie şi a dus-o pe banca de rezerve.

Gestul lui Morena a fost întâmpinat cu o ovaţie uriaşă de publicul aflat în Arena 6 din sudul Parisului.

„Accidentarea s-a produs aproape de mine. Am continuat să joc la început pentru că nu credeam că este atât de gravă”, a declarat Morena de Araujo, a cărei echipă, Brazilia, a învins Angola, scor 30-19.

„Când am văzut-o la pământ, am crezut că nu se va mai putea ridica, pentru că este foarte rar să cazi şi să nu te mai ridici. Albertina este prietena mea de mulţi ani. Amândouă jucăm în România. Nu aveam cum să nu o ajut, pentru că ştiam că va fi foarte greu pentru ea să părăsească terenul. Am o afecţiune specială pentru ea. Îi respect foarte mult munca”, a spus Morena.

Întrebată ce şi-au spus în scurtul lor schimb de replici de după gest, Morena a spus: „Mi-a spus: ‘Mulţumesc foarte mult, prietenă. Numai tu puteai să mă ridici. Am fost foarte rănită. Acum îşi va reveni. Sper să se întoarcă sănătoasă. Suntem amândouă bătrâne şi prietene care stau la o cafea şi discută. Nu prea avem timp să ieşim seara, dar suntem prieteni de-o viaţă. Respect foarte mult echipa Angolei. Au avut o călătorie minunată. Din păcate, o echipă a trebuit să fie eliminată, dar despre asta este vorba în sport”.

Brazilia va juca acum cu Norvegia în sferturile de finală, pe 6 august, de la ora 20.30.