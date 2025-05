Modificările produse în clasamentul din F1 după cursa Sprint din Miami

Lando Norris s-a apropiat cu un punct de coechipierul Oscar Piastri după ce a câștigat cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Acum, între cei doi piloți de la McLaren diferența este de nouă puncte: în avantaj este australianul Piastri.

Fără să termine în puncte, (după ce a primit o penalizare de zece secunde), Max Verstappen s-a mai îndepărtat puțin de primul loc, diferența care-l separă de liderul Piastri fiind acum de 19 puncte (înainte de cursa Sprint diferența era de 12 puncte).

De asemenea, Lewis Hamilton (ocupant al locului trei în cursa Sprint de la Miami) a micșorat ecartul față de Kimi Antonelli (Mercedes). Acum mai este un singur punct avans pentru italianul care i-a luat locul lui Lewis la echipa condusă de Toto Wolff.

Cine a câștigat puncte după cursa Sprint de la Miami

