Max Verstappen, imperial: Pole position la Miami – Evoluție mediocră pentru Hamilton în calificări

Max Verstappen a reușit încă o dată să fie mai rapid decât monoposturile McLaren, campionul mondial en-titre urmând să plece din pole position în Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Al doilea s-a clasat Lando Norris (a fost cu doar 65 de miimi mai lent decât olandezul), în timp ce Lewis Hamilton a fost eliminat încă din Q2 și s-a situat doar pe locul 12.

Al treilea în cursa de duminică va pleca surprinzătorul Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Oscar Piastri (liderul la zi al ierarhiei piloților) a bifat doar al patrulea timp.

