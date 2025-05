Lando Norris câștigă cursa Sprint de F1 de la Miami – Lewis Hamilton, locul 3, devansat doar de piloții McLaren

Lando Norris a câștigat cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami, pilotul britanic al celor de la McLaren fiind urmat de coechipierul Oscar Piastri. Lewis Hamilton a adus un nesperat loc trei pentru Ferrari.

Max Verstappen a terminat inițial cursa pe locul patru, dar a primit o suspendare de zece secunde și a încheiat până la urmă pe locul 17.

Cine a câștigat puncte după cursa Sprint de la Miami

Here are your Sprint points scorers 👇 #F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/YV3HJEnpoM

Cursa Sprint de la Miami a fost una dominată de multe incidente: ploaia a dat peste cap startul, Charles Leclerc nu a putut pleca în cursă după ce a lovit un zid în turul de recunoaștere, Kimi Antonelli și Max Verstappen s-au lovit la boxe, iar Fernando Alonso a ratat primul punct din acest sezon (a fost nevoit să abandoneze după un accident, iar cursa s-a încheiat sub Safety Car).

Accidentul lui Fernando Alonso

LAP 15/18

⚠️ SAFETY CAR ⚠️

Fernando Alonso has crashed and the Safety Car is deployed. Alonso is out of the car#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/Z3IyAeb8Ny

— Formula 1 (@F1) May 3, 2025