VIDEO Dezastru pentru Ferrari: Leclerc lovește zidul și ratează cursa Sprint de la Miami

Perioada nefastă continuă pentru Ferrari: Charles Leclerc a ratat cursa Sprint de la Miami după ce a suferit un accident în timpul turului de recunoaștere.

Ieșit pe circuit cu pneuri intermediare pe o ploaie torențială, Leclerc a pierdut controlul monopostului și a lovit zidul de protecție.

Impactul a provocat avarii semnificative la partea dreaptă-spate a mașinii, determinându-l pe Charles să abandoneze înainte de începerea cursei Sprint.

Leclerc se calificase pe poziția a șasea în sesiunea de calificări Sprint, înaintea coechipierului său de la Ferrari, Lewis Hamilton, care a ocupat locul șapte.

Startul cursei Sprint a fost amânat din cauza ploii de la Miami (ar fi trebuit să înceapă la ora 19:00, ora României).

Charles Leclerc hits the wall!! 😱

With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq

— Formula 1 (@F1) May 3, 2025