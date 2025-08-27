Mircea Rednic, dat afară de la Standard Liege – A rezistat doar cinci meciuri

Standard Liege a anunțat miercuri, pe site-ul oficial, demiterea, cu efect imediat, a lui Mircea Rednic din postul de antrenor principal al echipei din Belgia. Îndepărarea vine după doar cinci meciuri oficiale în care tehnicianul român s-a ocupat de pregătirea celor de la Standard.

În vârstă de 63 de ani, Rednic a rezistat doar două luni în funcția de antrenor principal al celor de la Standard.

Demiterea a venit după două înfrângeri consecutive în campionat: 0-3 cu Union SG și tot 0-3 cu Cercle Bruges.

„În dimineața zilei de miercuri, conducerea lui Standard Liege l-a informat pe Mircea Rednic cu privire la încetarea contractului său cu efect imediat.

Conducerea noastră și Vincent Euvrard au ajuns la un acord: antrenorul belgian de 43 de ani tocmai a semnat un contract pe două sezoane cu Les Rouches.

El va prelua frâiele primei noastre echipe începând de joi, în pregătirea deplasării la Leuven.

O conferință de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor va avea loc în curând.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa și îi urăm lui Vincent Euvrard un bun venit călduros și mult succes în noua sa provocare”, transmite Standard Liege pe site-ul său oficial.

Mircea Rednic o lasă pe Standard pe locul 8 în campionat, cu 7 puncte acumulate. Bilanțul: două victorii, o remiză și două înfrângeri.

RAAL La Louviere – Standard Liege 0-2

Standard Liege – Dender 1-1

Standard Liege – Genk 2-1

Royale Union SG – Standard Liege 3-0

Standard Liege – Cercle Brugge 0-3