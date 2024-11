„Dacă eu întreb: ce să fac când am gripă?, sistemul îmi dă un răspuns. Dacă întreb: ce să fac eu, care am 7 ani, când am gripă și cum mă sfătuiesc tratatele de medicină din ultimii ani?, atunci primesc un cu totul alt răspuns. Asta pentru că am știut cum să pun întrebarea. Dar ca să știu cum să pun întrebarea, trebuie să am o grămadă de cunoștințe în cap. Și asta este unul dintre lucrurile asupra cărora trebuie să insiste profesorii: să aibă elevii multe cunoștințe în cap, că altfel nu știu ce să întrebe. Nu poți primi un răspuns bun la o întrebare proastă, asta e o competență esențială în viitor. În condițiile în care sistemele de inteligență artificială vor înmagazina tot mai multe cunoștințe, să știi să întrebi devine o abilitate fantastică, esențială. Cunoașterea este, dar trebuie să știi cum să o accesezi. O întrebare proastă înseamnă un răspuns prost”, a declarat Mircea Miclea.