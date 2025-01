Minus de 10 milioane de euro în bugetul Brașovului / Primarul George Scripcaru dă vina pe vechea administrație USR: ”Au plătit lucrări din împrumuturi bancare, dar nu s-au depus cererile de rambursare”

Anul 2025 va fi unul destul de complicat pentru municipalitatea braşoveană, care va trebui să construiască bugetul local pornind de la un minus de aproximativ 10 milioane de euro (51 de milioane de lei) lăsat de fosta conducere a Primăriei Braşov, informează Bună Ziua Brașov. Anunţul a fost făcut de primarul Braşovului, George Scripcaru, într-o conferinţă de presă în care a prezentat un raport de activitate la trei luni de la preluarea mandatului.

„Acest an începe cu un minus şi trebuie să găsim 10 milioane de euro, pe care să-i armonizăm. Am început un audit intern la nivelul Primăriei Braşov, pentru a vedea cum au fost cheltuiţi aceşti bani”, a declarat primarul.

El susţine că fosta administraţie nu a făcut demersurile pentru a încasa banii europeni de la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Centru. „Au plătit lucrări din împrumuturi bancare, dar nu s-au depus cererile de rambursare, chiar dacă ADR Centru a solicitat Primăriei Braşov să depună documentaţiile. Cei din echipele de implementare din Primăria Braşov nu au făcut acest lucru. Am schimbat echipe de implementare a proiectelor. De altfel, când am preluat mandatul, am găsit persoane care făceau parte din echipele de management, încasau salariile, dar proiectele «bălteau». Erau oameni plătiţi pentru aceste proiecte, dar nu făceau nimic. A fost un impact foarte mare la buget şi va trebui să recuperăm finanţările”, a explicat primarul, care a menţionat că a făcut demersuri în acest sens la ADR Centru.