Minor molestat de un pedagog la o școală din Oradea / Inspectorul școlar general: ”Și-a recunoscut fapta și și-a scris demisia”

Un elev de 15 ani (clasa a IX-) de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” din Oradea a fost molestat de pedagogul de serviciu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Incidentul a avut loc luni după amiază în sala de fitness de la etajul IV a internatului liceului.

Potrivit directorului unității de învățământ, prof. Gabriel Mic, pedagogul și-a recunoscut fapta și și-a dat demisia.

Cazul a ajuns în atenția Poliţiei, a Parchetului, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bihor si a Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

”Copilul a venit la mine și mi-a povestit întâmplarea. L-am sunat imediat pe pedagog. Acesta și-a recunoscut fapta și și-a scris demisia. Eu i-am interzis pedagogului să mai intre în școală. Am sunat imediat Poliția, DGASPC-ul, Inspectoratul Școlar și familia elevului. Am fost chemați, marți, la audieri: eu, directorul adjunct, un profesor, pedagogul și copilul, însoțit de tată”, a declarat directorul Gabriel Mic.

Inspectorul școlar general Horea Abrudan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bihor, a confirmat că a fost informat tefonic cu privire la caz și spune că l-a îndemnat pe director să urmeze pașii procedurali în astfel de situații.

”Am aflat de la director că pedagogul și-a dat demisia. Directorul culege informații. I-am spus să ia măsurile legale și dacă se dovedește că s-a întâmplat asta să asigure sprijin de specialitate elevului. Mă refer aici la psiholog”, a declarat inspectorul șef, Horea Abrudan.

Pedagogul este angajat al școlii din anul 2021.

Până în prezent nu am avut astfel de situații. De altfel, pedagogul nu a creat probleme până acum, a mai declarat prof. Mic.