Redactorul-șef al Gazetei Sporturilor părăsește ziarul / Cătălin Țepelin: ”Nu vrem să arătăm conducerii, înainte de publicare, articolele “sensibile” despre industria pariurilor, de exemplu. Ni s-a replicat că nu e cazul”

Redactorul-șef Cătălin Țepelin părăsește Gazeta Sporturilor după o decizie a patronilor elvețieni de la Ringier, anunță GSP.ro.

Într-o postare pe contul lui de Facebook, Cătălin Țepelin a explicat motivele despărțirii vorbind despre imixtiunea acționarilor Ringier Sportal, compania care deține Gazeta Sporturilor din 2018, în conținutul editorial.

”În ultimul an, au fost mai multe discuții în contradictoriu cu managementul elvețiano-bulgar pe marginea modului de lucru, a strategiei și poziționării GSP. În urmă cu o lună, pe 28 august, alături de Cătălin Tolontan am comunicat și conducerii executive a Ringier AG precum și Boardurilor companiei, printr-o discuție face-to-face la Zurich însoțită de o scrisoare oficială semnată de 25 de lideri ai redacțiilor GSP și Libertatea, că au fost mai multe episoade care, în opinia noastră, sugerau o imixtiune a comercialului în editorial. Iar ingerința asupra independenței jurnalistice este interzisă nu doar de codul de conduită al Ringier, ci și de legea română.

Am transmis că eu și colegii mei nu vrem să lucrăm sub o asemenea presiune. Și nici nu vrem să arătăm conducerii, înainte de publicare, articolele “sensibile” despre industria pariurilor, de exemplu. Ni s-a replicat că nu e cazul”, a scris Țepelin pe pagina sa de Facebook.

Compania Ringier l-a informat că s-a luat decizia ”despărțirii”, iar aceasta ”nu are nicio legătură cu demersul din august ori cu libertatea de exprimare a redacției. E momentul perfect pentru cei care pariază pe coincidențe. 1 pauză, 2 final”, a mai scris Țepelin.

Nu este prima plecare din Grupul Ringier.

Mihnea Vasiliu, cel care a condus, timp de 12 ani, Grupul Ringier, care deţine Libertatea, Gazeta Sporturilor, dar şi alte publicaţii, a plecat la începutul lunii iulie din funcţie, notează News.ro. „Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului”, declara el în acel moment, potrivit unui anunţ intern obţinut de Pagina de media.

Vasiliu a decedat în luna iulie, după ce i s-a făcut rău în recepţia unui hotel din Sectorul 1 al Capitalei.