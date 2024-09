Ministrul Mediului: Vara lui 2024, cea mai călduroasă în istoria măsurătorilor din România/ Avem recorduri de temperatură, dar şi fenoneme meteo extreme de o intensitate mare

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat că vara anului 2024 a fost cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), arătând că aceste schimbări climatice ne afectează pe fiecare dintre noi. El a menţionat că, pe lângă recorduri de temperatură, se înregistrează fenomene meteo extreme de o intensitate din ce în ce mai mare, transmite News.ro.

”Doamna director general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie mi-a spus că doar ce a terminat socotelile legate de vara care tocmai s-a încheiat şi putem declara vara anului 2024 ca fiind cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor ANM-ului, la fel cum fiecare lună a verii a bătut toate recordurile ultimilor 100 de ani, că măsurăm de 120 de ani la ANM. În ceea ce priveşte precipitaţiile, pentru că am întrebat-o şi acest lucru, în luna august pentru zona Dobrogea doar în 2004 am avut precipitaţii şi mai multe decât am avut anul acesta, respectiv 92 de litri pe metru pătrat. Anul acesta, acum în luna august avem 85”, a declarat Mircea Fechet, duminică seară, la Digi 24.

El a explicat că aceste schimbări climatice afectează pe toată lumea.

”Ceea ce vreau să subliniez este faptul că schimbările climatice ne afectează pe fiecare dintre noi. Nu doar pentru că e mai cald decât era de obicei, avem recorduri de temperatură, însă fenomene de schimbări climatice nu înseamnă doar încălzire globală. Înseamnă şi fenomene meteo extreme de o intensitate din ce în ce mai mare şi cu o frecvenţă din ce în ce mai mare şi atunci când în media lunară tu ai 30 de litri pe metru pătrat şi plouă în 48 de ore 230 de litri sau 225 de litri, cât am avut la Mangalia, vă imaginaţi că asta pune atât autorităţile locale, cât şi oamenii, în general, într-o situaţie greu de gestionat”, a afirmat ministrul Mediului.