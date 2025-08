Ministrul Energiei: Echipele Delgaz Grid sunt pe teren şi lucrează la refacerea reţelelor electrice de la Broşteni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipele Delgaz Grid sunt pe teren, au evaluat situaţia reţelelor electrice de la Broşteni şi lucrează la faţa locului pentru remedierea situaţiei, a anunţat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare publicată, luni, pe pagina sa de Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pentru refacerea reţelelor electrice de la Broşteni, am luat legătura direct cu operatorii de distribuţie a energiei. Echipele Delgaz Grid sunt deja pe teren, au evaluat situaţia reţelelor electrice şi lucrează la faţa locului. Banii sunt asiguraţi în conturile de investiţii ale companiei. La lacul Izvorul Muntelui din Neamţ, lucrăm deja de două zile cu 50 de oameni de la Hidroelectrica, în echipă cu Apele Române şi Romsilva. Până acum au fost extraşi circa 150 metri cubi material lemnos din lacul de acumulare. În limitele pe care le am ca ministru al Energiei, am activat toate mecanismele de a susţine concret reconstrucţia reţelelor electrice de la Broşteni (mulţumesc echipelor Delgaz Grid) şi de curăţare a lacului Izvorul Muntelui din Neamţ prin colegii mei de la Hidroelectrica, cărora le mulţumesc pentru munca depusă. Cu aceste lucruri şi cu tot ce îmi stă în putere, sunt alături de oamenii grav afectaţi din Broşteni. Am vorbit şi cu preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Şoldan, pe care l-am asigurat de tot sprijinul meu”, a menţionat oficialul.

Potrivit ministrului de resort, din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, lucrările au început în urmă cu trei zile, iar pe partea de joasă tensiune cele două posturi de transformare alimentează 6,9 km şi un număr de 235 locuri de consum.

Datele din teren arată că au fost afectate 240 de locuri de consum, în timp ce 40 de case sunt grav avariate, iar zece case au fost distruse în totalitate, transmite Agerpres.

„Pentru alimentarea caselor locuibile, dar şi pentru asigurarea tensiunii la limita de proprietate, s-au stabilit şi realizat următoarele: a fost identificat traseul optim pentru racordul de medie tensiune actualul amplasament al axului LEA; s-au realizat 31 de fundaţii, s-a dezafectat 1 km de reţea de joasă tensiune până astăzi, plus alte lucrări pregătitoare (transport utilaje, aprovizionare şi transport materiale etc.)”, a subliniat Bogdan Ivan.

Acesta a precizat, totodată, că, până la finalul zilei de luni, va fi realizată decofrarea celor 31 de fundaţii realizate, realizare a 16 fundaţii noi şi ridicarea a şase stâlpi de medie tensiune, plus lucrări pregătitoare pentru etapele următoare.

Aproximativ 120 de persoane, aflate în zone izolate din cauza inundaţiilor, în judeţele Suceava şi Neamţ, au fost salvate cu ajutorul a cinci elicoptere, conform şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat.

În judeţul Suceava au fost afectate peste 680 de locuinţe, dintre care 41 au fost distruse în totalitate, iar în judeţul Neamţ au fost afectate 170 de locuinţe, dintre care „patru sau cinci locuinţe în proporţie de peste 75%”, a precizat Arafat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

De asemenea, în zona Broşteni, infrastructura rutieră a fost afectată grav, iar după evaluarea impactului şi curăţirea zonei, autorităţile competente vor lua măsuri pentru refacerea infrastructurii, a declarat secretarul de stat.

Şeful DSU a subliniat că populaţia a fost avertizată prin mesaje Ro-Alert asupra fenomenelor meteo, lucru dovedit şi prin mesajele postate de către cetăţeni pe reţelele de socializare. De asemenea, aproximativ 300 de pompieri au fost mobilizaţi pentru a sprijini oamenii ale căror case au fost afectate de inundaţii, în judeţul Suceava.