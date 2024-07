Milionarii din Justiție: Ce venituri din salarii au raportat anul trecut şefii magistraturii / O adjunctă de la Înalta Curte are bărci și casă în Grecia / Un secretar de stat din Ministerul Justiției are aproape 2 milioane de euro / Judecătorul CCR Geani Stan şi-a luat apartament în Marbella

Mai mulți șefi din Justiție au declarat venituri anul trecut din salarii și restanțe salariale mai mari de 1 milion de lei ceea ce înseamnă venituri lunare între 17.000 şi 22.000 de euro pe lună. De departe, cel mai înstărit este un secretar de stat din Ministerul Justiției, George Cătălin Șerban, fost președinte al Tribunalului Călăraşi și considerat un apropiat al fostului lider PNL, Iulian Dumitrescu, anchetat de DNA pentru corupție. Fostul magistrat are aproape 10 milioane de lei (aproape 2 milioane de euro) în conturi, fonduri de pensii și investiții, titluri de stat și obligațiuni. Aceasta și în condițiile în care soția lui este notar și a raportat anul trecut venituri din onorarii notariale de peste 1,6 milioane de lei.

Notă: Portalul declarațiilor de avere, administrat de Agenția Națională de Integritate, a fost picat mai multe săptămâni din cauza – susține instituția – a defectării sistemului de climatizare al serverelor ce asigură operarea acestuia. Chiar și după ce a fost deblocat, site-ul merge foarte greu și solicită tot felul de verificări că nu ești un robot.

”Nefuncționalitatea temporară a Portalului nu exclude obligația publicării declarațiilor pe pagina de internet a instituției sau autorității publice unde deponentul își desfășoară activitatea”, a susținut ANI într-un comunicat de presă. Cu toate acestea, declarațiile de avere din 2024 ale mai multor magistrați nu se regăsesc pe site-urile instituţiilor proprii sau pe portalul CSM.

Exemple de venituri din Justiţie, potrivit ultimelor declaraţii de avere

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), judecătoarea Corina Corbu, a raportat pentru anul trecut venituri de peste 1,1 milioane de lei din salarii și restanțe salariale de la ÎCCJ (aproape 800.000 de lei), de la CSM (peste 126.000 de lei) și despăgubiri de 200.000 de lei, potrivit declarației de avere publicate pe portalul instituției. Înseamnă un venit de peste 18.000 de euro pe lună. Judecătoarea Corina Corbu a obținut daune de 200.000 de lei după ce, în 2014, a fost trimisă în judecată de DNA pentru complicitate la favorizarea faptuitorului în dosarul unei colege judecător, Gabriela Bîrsan, soția îndrumătorului ei de doctorat, judecătorul Corneliu Bîrsan. A fost achitată în 2018 după ce din dosar au fost excluse mai multe probe. Judecătoarea Corbu a declarat și bijuterii de 40.000 de euro, cu 5000 de euro mai mult față de în urmă cu un an.

Și Denișa Stănișor, șefa CSM, judecătoare de Înalta Curte, a declarat venituri pentru anul trecut de peste 1 milion de lei: peste 555.000 de lei de la ÎCCJ, aproape 400.000 de lei din restanțe salariale, 86.000 de lei din proiecte de la CSM, 8.597 de lei – indemnizație deplasare externă. Adică, un venit de aproape 17.000 de euro pe lună. Judecătoarea Stănișor a mai declarat venituri din chirii de peste 300.000 de lei în condițiile în care a raportat că deține un spațiu comercial de producție de aproape 400 de m2 în București.

O adjunctă a șefei ÎCCJ, judecătoarea Carmen Popoiag, a declarat venituri de aproape 750.000 de lei din salarii (peste 12.500 de euro pe lună), în vreme ce soțul el, judecător pensionar, a raportat doar peste 470.000 de lei cumulând pensia cu salariul de la CSM. Cuplul Popoiag, provenit din Dâmbovița, a mai declarat 7 terenuri în Dâmbovița și Grecia, o casă de locuit în Târgoviște, una de vacanță în Iedera de sus (Dâmbovița) și o alta de locuit în Kamariotisa, Grecia. Au mai declarat 5 autotursime și alte mijloace de transport Agados, Suzuki, Timonera și SpeedDream.

Un alt adjunct de la ÎCCJ, fost șef al CSM, judecătorul Marian Budă, a declarat venituri din salarii și restanțe salariale de peste 750.000 de lei (peste 12.500 de euro pe lună) și alte peste 24.000 din chirii. Soția lui a declarat venituri de 60.000 de lei din arenda a 58 de ha de terenuri agricole în comuna Leu, județul Dolj. Soții Budă au declarat case de locuit în Agigea, Cârcea (lângă Craiova, Dolj) și Bragadiru (lângă București).

Șefa Curții de Apel Iași, judecătoarea Diana Mihaela Micu Cheptene, a declarat un venit pentru anul trecut de peste 375.000 de lei din salarii, restanțe salariale, proiecte la CSM și activitate didactică la Universitatea din Iași. Ea are și credite la bănci de aproape 700.000 de lei. Însă, potrivit presshub.ro, în 2022, judecătoarea Micu Cheptene a încasat peste 1,2 milioane de lei, mai mult decât a încasat șefa ÎCCJ în 2023, din salarii (aproape 300.000 de lei), restanțe salariale (aproape 900.000 de lei) și restul din proicte CSM, burse și activitate didactică. Adică, peste 20.000 de euro pe lună.

Șefa CA Bacău, judecătoarea Loredana Lenuța Albescu, a declarat un venit pentru anul trecut de peste 700.000 de lei din salarii (aproape 12.000 de euro pe lună). Ea a mai declarat 7 terenuri (agricole, pădure, intravilane), 2 apartamente și o casă. Are în conturi și la fonduri de pensii și investiții peste jumătate de milion de lei, peste 50.000 de euro și peste 11.000 de dolari.

Președinta CA Oradea, judecătoarea Florica Roman, a declarat pentru anul trecut peste jumătate de milion de lei din ”salar și restanțe salariale” (peste 8.000 de euro pe lună). În 2022, Roman a încasat 375.000 de lei reprezentând „salar”, după cum a consemnat în declarația de avere completată în 2023.

George Cătălin Șerban, un secretar de stat din Ministerul Justiției, fost președinte al Tribunalului Călărași, a declarat un venit din salarii de numai 193.000 de lei și pensie de peste 355.000 de lei, în total peste jumătate de milion de lei, adică peste 9.000 de euro pe lună. Fostul judecător Șerban a declarat însă 2 terenuri în Călărași, 5 apartamente și 2 case în Călărași și București. El are 3 mașini, Audi și Alfa Romeo, peste 800.000 de lei în conturi, peste 3,7 milioane de lei și aproape 130.000 de euro la fonduri de pensii și investiții, peste 2 milioane de lei în depozite bancare. El mai deţine titluri de stat și obligațiuni în valoare de peste 3 milioane de lei și peste 53.000 de euro. În total, aproape 2 milioane de euro. Soția sa, Angelica Șerban, a declarat venituri din onorarii notariale de peste 1,6 milioane de lei.

În ce privește procurorii, șeful Ministerului Public, procurorul general Alex Florența, a declarat un venit pentru anul trecut din salarii și restanțe salariale de la DIICOT, PÎCCJ și CSM de aproape 480.000 de lei, adică un venit de peste 8.000 de euro pe lună. Soția sa, judecătoare la CSM, a raportat un venit similar. Au declarat un apartament în Sibiu și o casă de vacanță în Sasca Montană, județul Caraș-Severin

Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat un venit anual din salarii și restanțe salariale de la Parchetul General și DNA de aproape 400.000 de lei, adică de peste 6.500 de euro pe lună. Soţia lui, judecătoare, a raportat venituri din salarii de aproape 300.000 de lei, adică aproape 5000 de euro pe lună. Soţii Voineag au declarat 3 terenuri intravilane în Voluntari, o casa și 3 apartamente în Voluntari și Galați. Ei au declarat şi credite de peste 750.000 de lei. Șeful DNA l-a împrumutat cu 25.000 de lei pe Ionuț Ardeleanu, șeful Secției a 2-a din DNA.

Fostul șef al CSM, Daniel Horodniceanu, a raportat venituri din salarii și restanțe salariale de peste 480.000 de lei, adică peste 8.000 de euro pe lună. El are în conturi 620.000 de lei și aproape 250.000 de lei la fonduri de pensii și investiții. A mai declarat o casă de locuit în Iași și una de vacanță în Ceahlău. Are 3 mașini, 2 BMW și un Mercedes.

La CCR, judecătorul Bogdan Licu, fost procuror general adjunct al României, a declarat un venit anual de peste 830.000 de lei, adică aproape 14.000 de euro pe lună din pensie și restanțe salariale ca procuror și salariu de la CCR. Soşia lui, fost ofițer SRI, are un venit de 180.000 de lei, adică peste 3000 de euro pe lună din pensie și venituri din activitate didactică și de la cabinetul de consiliere psihologică. Ei au declarat o casă în Balotești și 3 apartamente în Capitală, Constanța și Năvodari. Licu are 2 mașini, Toyota și Lexus, arme de vânătoare și ceasuri de 22.000 de euro. Are un depozit bancar de 390.000 de euro, dar și o datorie la nașul său, omul de afaceri, Mircea Tudor, de 50.000 de euro scadentă în 2025.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, fost procuror şi membru CSM, a declarat un venit anual de peste 1,3 milioane de lei, adică peste 22.000 de euro pe lună.

Un alt judecător CCR şi fost magistrat, Gheorghe Stan zis Geani, şi-a cumpărat, împreună cu soţia, un apartament de 138 de m2 în Marbella, Spania, potrivit repoteris.ro., el a declarat un venit anual de aproape 900.000 de lei, adică aproape 15.000 de euro pe lună: salariul de la CCR de peste 470.000, aproape 60.000 de lei compensare concediu de odihnă neefectuat de acesta în 2022, aproape 290.000 de lei pensie specială de fost magistrat, alți 67.000 de lei fiind diferențe restante pensie de serviciu pentru perioada mai-august 2023.