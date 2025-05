Mihai Fifor, înainte de decizia de luni privind guvernarea: Astăzi, PSD nu mai e bun. Poate că ar fi cazul să-i lăsăm pe cei cu „plăcuţa suedeză” să guverneze singuri. Sau să facă alianţă cu suveraniştii pe care i-au demonizat ani întregi. Să vedem cum salvează ei ţara

Deputatul PSD Mihai Fifor, afirmă despre discuţiile privind construirea unei noi majorităţi, că PSD e vinovatul de serviciu, Rezist şi suveraniştii, brusc uniţi în cuget şi simţiri, strigă din nou împotriva aşa-zisei ciumaroşie, iar PSD nu mai e bun. Fifor precizează că poate că ar fi cazul să-i lase pe cei cu „plăcuţa suedeză” să guverneze singuri sau să facă alianţă cu suveraniştii pe care i-au demonizat ani întregi, transmite News.ro.

”Ca de obicei, PSD e vinovatul de serviciu. Rezist şi suveraniştii, brusc uniţi în cuget şi simţiri, strigă din nou împotriva aşa-zisei ciumaroşie. Dar uită – sau se prefac că uită – că tocmai această ciumă roşie a salvat România în decembrie 2021. Din nou. Atunci, când, după ce ne-au închis în case şi ne-au îngropat în saci de plastic, liberalii lui Orban şi trupa USR tocmai liberalizaseră haotic preţurile la energie şi gaz, îngheţaseră pensiile şi secretizaseră PNRR-ul sub bagheta marelui „reformist” în sandale, Cristian Ghinea, PSD a intrat la guvernare. Nu din interes politic. Ci pentru a opri prăbuşirea ţării. Şi am făcut-o”, spune Fifor în mesajul pe Facebook.

El arată că PSD ”a reintrodus reglementarea la energie şi gaz, a majorat pensiile şi salariile, a plătit la timp subvenţiile din agricultură, a plafonat preţul la alimentele de bază, a investit în fiecare localitate pentru dezvoltare prin programe guvernamentale, a lansat cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară din ultimele decenii, a luptat pentru salariul minim european, a deblocat construcţia de spitale”.

”Şi lista e lungă. Şi e reală. Astăzi, PSD nu mai e bun. Poate că ar fi cazul să-i lăsăm pe cei cu „plăcuţa suedeză” să guverneze singuri. Sau să facă alianţă cu suveraniştii pe care i-au demonizat ani întregi. Să vedem cum salvează ei ţara. Noi, PSD, suntem aici. Ca şi atunci când am adus România în UE. Când am dus-o în NATO. Când am reuşit aderarea la Schengen. Sau includerea în programul Visa Waiver. Suntem aici pentru fiecare român. Oricând. Oricum. Gata de luptă. Pentru ţară. Pentru poporul român. Onoare şi Patrie!”, afirmă Fifor.

Partidul Social Democrat urmează să decidă luni, 26 mai, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național (BPN), dacă va intra oficial la guvernare. Reuniunea este programată să înceapă la ora 10:00, în format hibrid, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff, potrivit unei informări de presă.

Decizia vine într-un moment tensionat pe scena politică, după alegerile prezidențiale, în care presiunea pentru formarea unei majorități stabile este tot mai mare.

În PSD sunt opinii contrare. Spre deosebire de Mihai Fifor, intrarea la guvernare a fost exprimată public de prim-vicepreședintele PSD, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4.

Acesta a declarat sâmbătă că România traversează o perioadă complicată și că implicarea PSD în actul guvernării ar facilita adoptarea unor măsuri mai bine calibrate și mai ușor de suportat de populație.