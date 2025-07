Micii antreprenori bulgari se tem de trecerea de la leva la euro, prevăzută pentru ianuarie / Începând din 8 august, toate prețurile vor fi indicate în ambele monede – presă

Proprietarii de mici afaceri din Bulgaria înfruntă cu îngrijorare iminenta schimbare a monedei de la leva la euro, deoarece mulți se tem că aceasta ar putea fi încă o criză, potrivit Rador Radio România.

Țara balcanică, care are 6,4 milioane de locuitori, va trece de la moneda națională, leva, la euro pe 1 ianuarie 2026, în urma aprobării de luna trecută din partea Uniunii Europene. Începând cu 8 august, toate prețurile de vânzare cu amănuntul vor trebui să fie indicate în ambele monede.

Într-un oraș din sudul Bulgariei, familia Terziev și-a deschis primul magazin de produse alimentare organice în urmă cu peste un deceniu. Proprietarul Nikolai Terziev spune că a început să eticheteze produsele în noua monedă, dar cu mare disconfort. „Niciun comerciant nu este economist”, spune el. „Ceea ce ne îngrijorează sunt informațiile pe care le primim de la cunoștințe apropiate din țările care au adoptat deja euro: da, indicatorii economici se îmbunătățesc, dar populația devine mai săracă. Dar marile companii câștigă mai mult”, explică Terziev.

Bulgaria este o țară neobișnuită prin faptul că și-a fixat moneda, leva, la euro la începutul uniunii monetare din 1999, chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Bulgaria are de asemenea niveluri foarte scăzute ale datoriei, de doar 24,1% din producția economică anuală. Este vorba despre un nivel mult sub pragul de 60% stabilit de criteriile economice pentru aderarea la Zona Euro. Pasul final a fost aducerea inflației sub pragul de 2,8%, sau nu mai mult de 1,5% peste media celor trei membri ai Zonei Euro cu cel mai mic nivel.

Însă, în ultima lună, prețurile furnizorilor au crescut semnificativ, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la faliment. „Conversia Bulgariei la euro nu este principala noastră problemă. Principala noastră problemă este cauza creșterii prețurilor. Este simplu: atunci când prețurile cresc și puterea de cumpărare a oamenilor este scăzută, așa cum este cazul Bulgariei, oamenii cumpără mai puțin, iar noi vindem”, afirmă Terziev.

Cele mai mari îngrijorări sunt pentru ianuarie anul viitor, când cele două monede vor fi în circulație simultan timp de o lună. „Știm foarte bine că haosul va începe la începutul lunii ianuarie. Din ianuarie, va trebui să dăm restul în euro, va trebui să calculăm în cenți de euro. Va trebui să schimbăm constant leva în euro și să mergem la bancă. Va trebui să lucrăm și să schimbăm bani în același timp. Fizic, nu știu cum ne vom descurca”, spune Terziev.

Toate băncile vor trebui să schimbe leva până la sfârșitul anului 2026, în timp ce Banca Națională a Bulgariei își va schimba bancnotele și monedele din leva în euro pe o perioadă nelimitată.

Însă nu toți clienții magazinului bio al lui Terziev sunt ostili cumpărăturilor în euro: cel mai recent sondaj Eurobarometru realizat de UE a arătat că 50% dintre bulgari au fost împotriva trecerii la euro, iar 43% au fost în favoare schimbării.

Printre motive se numără temerile legate de inflație, neîncrederea în instituțiile oficiale într-o țară care a avut șapte guverne în patru ani și dezinformarea pe scară largă pe rețelele de socializare.

În Haskovo, mulți locuitori spun că nu se grăbesc să-și schimbe banii. „Nu, nu am prea mulți de schimbat”, a spus un client. „Absurd! Deocamdată, aleg să rămân optimist și să cred că nu va fi necesar”, a spus altul.

Deși mulți se tem de schimbare, alții și-au exprimat încrederea. „Sunt foarte fericită că Bulgaria adoptă moneda euro. Sper că va ajuta țara din punct de vedere economic. Nu sunt îngrijorată”, spune o clientă, Monika Boyuklieva. „Nu cred că inflația este cauzată de euro, ci de alți factori. Sper că totul va merge bine și că nu vor exista creșteri majore de prețuri”, adaugă Boyuklieva.

Sursa: EURONEWS / Rador Radio România / Traducerea: Oana Avram