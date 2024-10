Michelle Obama a participat la un miting de susţinere pentru Kamala Harris: ”O teamă reală, teamă pentru ţara noastră, teamă pentru copiii noştri, teamă de ceea ce ne aşteaptă dacă uităm care este miza acestor alegeri”

Fosta primă doamnă Michelle Obama şi-a exprimat sâmbătă „teama reală” că Donald Trump va fi reales preşedinte, la un miting pentru democrata Kamala Harris, despre care a spus că ar fi un „preşedinte extraordinar”, relatează AFP, citată de News.ro.

Cei doi pretendenţi la Casa Albă, la egalitate în sondaje cu zece zile înainte de scrutin, s-au întors sâmbătă în statele-cheie, unde îşi intensifică întâlnirile şi mitingurile. Apărarea drepturilor femeilor pentru ea, economia şi imigraţia pentru el: fiecare dintre ei s-a concentrat sâmbătă pe probleme-cheie.

„Toate speranţele mele pentru Kamala sunt însoţite şi de o teamă reală, teamă pentru ţara noastră, teamă pentru copiii noştri, teamă de ceea ce ne aşteaptă dacă uităm care este miza acestor alegeri”, a declarat Michelle Obama într-un discurs înflăcărat şi feminist.

That speech Michelle Obama just gave was one of the best of this entire cycle. She is unbelievable. Here’s how she brought it home. pic.twitter.com/KZ5J2ZhmFy

— Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2024

Fosta Primă Doamnă, una dintre personalităţile preferate ale Americii, nu a ezitat să îşi exprime frustrările. „Dacă vrem să ajutăm această ţară să întoarcă pagina politicii urii şi a diviziunii, nu putem sta şi să ne plângem”, a adăugat ea.

Prezenţa lui Michelle Obama a încununat o săptămână în care Kamala Harris a fost susţinută de o serie de celebrităţi: Lizzo şi Usher weekendul trecut, Bruce Springsteen şi Barack Obama joi, Beyoncé vineri pentru un miting axat pe dreptul la avort. „Ne aflăm într-un moment crucial al istoriei”, a declarat Kimberly Whittaker, care a fost prezentă în sală şi care a descris-o pe Michelle Obama drept un «model».

„Generaţii de americani înaintea noastră au condus lupta pentru libertate, iar ştafeta este acum în mâinile noastre”, a declarat vicepreşedinta, care l-a descris încă o dată pe Donald Trump ca fiind «din ce în ce mai confuz şi instabil».

Înainte de miting, vicepreşedintele Kamala Harris a vizitat un cabinet medical pentru a sublinia încă o dată problema dreptului femeilor de a-şi controla propriul corp. Cu o zi înainte, la Houston, alături de Beyoncé, candidata democrată şi-a vorbit în apărarea dreptului la avort, care este atacat în multe state. Cântăreaţa şi simbolul feminismului a încurajat America să „cânte un cântec nou”.

La rândul său, Donald Trump a lansat din nou o serie de atacuri fără menajamente la adresa rivalului său, insistând că el este singurul bastion împotriva presupusului declin al primei puteri mondiale. „Această persoană nu poate fi preşedinte. Ea este prea slabă şi prea proastă pentru a reprezenta America pe scena mondială”, a declarat el în oraşul Novi din Michigan, adăugând chiar că este «drogată».

„Vă puteţi imagina cum se comportă ea cu preşedintele chinez sau cu preşedintele rus? Nimeni nu o respectă, nimeni nu o ia în serios”, a adăugat el. În această mare suburbie a oraşului Detroit, el a adus pe scenă muncitori din industria auto şi a promis să „aducă înapoi locurile de muncă”, în special prin anularea subvenţiilor pentru vehiculele electrice. „În scurt timp, veţi avea mai multe locuri de muncă decât aţi avut vreodată”.

Duminică, el organizează un miting uriaş în legendara Madison Square Garden din New York, unde intenţionează să prezinte un adevărat rechizitoriu în cazul Kamalei Harris, care pentru el este sinonimă cu haosul.

Mai mult de 38 de milioane din cele 244 de milioane de americani chemaţi la urne şi-au făcut deja alegerea prin intermediul votului anticipat.