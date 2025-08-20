G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

METEO: Cod galben de caniculă în Capitală şi 11 judeţe, pe parcursul zilei de joi / Temperaturile maxime urcă până la 37 grade Celsius

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, valabilă joi, în intervalul orar 12:00 – 21:00, în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei, transmite Agerpres.

Astfel, în aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, în vest şi nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a ţării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri va fi caniculă şi disconfort termic ridicat în sudul şi sud-estul teritoriului.

Sunt marcate cu Cod galben Capitala şi judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi şi, parţial, Constanţa.

