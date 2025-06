Messi continuă seria de cuvinte frumoase între el și Cristiano Ronaldo: „Am mult respect și admirație pentru Cristiano Ronaldo”

Lionel Messi a mărturisit, într-un interviu ulterior victoriei echipei sale Inter Miami cu Porto (2-1), că îl admiră pe omul cu care a împărțit scena fotbalului mare în ultimii 15 ani, Cristiano Ronaldo.

Între 2008 și 2023, Leo a împărțit cu Ronaldo 13 din cele 15 premii Balonul de Aur decernate în acea perioadă. Cei doi au ieșit din scena fotbalului mare apoi, fiecare alegându-și o alternativă mai relaxantă față de fotbalul european – SUA (pentru Messi cu Inter Miami) și Arabia Saudită (pentru Ronaldo cu Al-Nassr).

De asemenea, și Ronaldo a transmis, într-un interviu dat în contextul pauzei pentru Liga Națiunilor din urmă cu câteva zile, cuvinte frumoase pentru legenda Barcelonei.

Lionel Messi a marcat golul victoriei în meciul cu Porto din cadrul Campionatului Mondial al Cluburilor, terminat 2-1, printr-o execuție marcă înregistrată din lovitură liberă. Astfel, argentinianul și echipa sa se îndreaptă spre calificarea în faza următoare a competiției.

LIONEL MESSI FREE KICK GOAL FOR INTER MIAMI VS. FC PORTO AT THE CLUB WORLD CUP! pic.twitter.com/vqbC7T0kQV

— Roy Nemer (@RoyNemer) June 19, 2025