Mesajul unui olandez stabilit în România, de Ziua Națională: „Cât de vast este vocabularul unei limbi îți dai seama abia când te ceartă femeia și rămâi mut la atâta creativitate și bogăție de exprimare”

Daniel van Soest este un antropolog olandez stabilit în România, în Cârlibaba, o comună din Suceava. S-a căsătorit aici și a ridicat o cabană, unde exersează alături de turiști limba română. De curând a cumpărat o casă veche de 200 de ani în județul Sibiu.

De 1 Decembrie a vrut să le trimită românilor un mesaj de ”la mulți ani” în care le-a vorbit de frumusețea, de multe ori ascunsă, a limbii de care s-a îndrăgostit, relatează Turnul Sfatului.

„Pentru a învăța limba română, era nevoie de o femeie, am înțeles asta când m-am întâlnit cu soția mea. Mă consideram deja un bun vorbitor a limbii voastre – am învățat la muncă, în sat, în cârciumă cu băieții, dar atunci, pe loc, am constatat că vocabularul meu era rudimentar, nu puteam să spun nimic de valoare, nimic din ce simțeam, neputincios căutam cuvinte cu culoare. De atunci, învățarea limbii române devenea urgentă și iluminată de un farmec nou. În scurt timp, apărea și nevoia. Cât de vast este vocabularul unei limbi îți dai seama abia când te ceartă femeia ta și tu rămâi mut la atâta creativitate și bogăție de exprimare, era clar – cu limba română mai am de lucru”, spune cu mult umor Daniel van Soest.

Olandezul cu suflet de român consideră că învățarea unei limbi străine este o călătorie în lumea celeilalte culturi. Apreciază luminarea adusă de cuvinte precum „gospodar”, „haiduc” sau „descurcăreț”, care îi dezvăluie tradițiile și modul de viață al românilor.

De aici și pleacă mesajul său de 1 Decembrie. Să fim gospodari, haiduci, dar cât mai puțin „descurcăreți”. Să avem totul, fără a fi nevoie de „combinații”, „învârteli” și „șmenuri”.

„Noi avem trei nepoate în Cârlibaba, frumoase și istețe, dacă mă gândesc la viitorul lor, în primul rând sper că vor crește într-o țară în care să aibă o bază în calitatea lor, unde să meargă la școală cu siguranța că nu învață degeaba, unde cu inteligența lor și efortul propriu să poată duce la o viață decentă.

Sper pentru ele o viață acasă, în România, să fie gospodine, să fie «haiduce», dar dacă se poate fără «descurcăreală».

La mulți ani, România, la mulți ani, români!”, a transmis el.