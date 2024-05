Megadeth concertează pe 10 iunie, la Romexpo

Formaţia Megadeth va concerta în România pe 10 iunie, la Romexpo, în aer liber, în cadrul unui Warm-Up Party Metalhead Meeting, transmite Agerpres.

Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, în deschidere vor urca pe scenă formaţiile Vendetta FM din Spania şi Stellvris din Cehia.

Trupa Megadeth face parte din careul de aşi al thrash metalului, Big Four, şi a lansat până în prezent 16 materiale de studio care au fost prezente în topurile din întreaga lume, aducând formaţiei atât discuri de platină, cât şi de aur în urma a peste 50 de milioane de exemplare vândute pe toate continentele.

Cel mai recent material, „The Sick, the Dying… and the Dead!” a fost lansat pe 2 septembrie 2022, ajungând în peste 30 de topuri din întreaga lume şi marcând colaborări cu Steve Di Giorgio, cu Sammy Hagar şi chiar cu Ice-T. Discul a fost scris după ce geniul creator din spatele Megadeth, Dave Mustaine, a câştigat lupta cu cancerul, declarând că în prezent se simte mai plin de energie ca oricând, fapt ce se transpune şi în muzica compusă pentru „The Sick, the Dying… and the Dead!”.

Biletele se găsesc pe iabilet.ro.