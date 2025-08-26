Medicii care lucrează în secții din spitalele de stat, obligați să acorde consultații și în ambulatoriu. Amendă de 20.000 de lei pentru cei care refuză – proiect al Ministerului Sănătății
Medicii care lucrează într-o secție sau compartiment al unui spital public vor fi obligați să acorde consultații și în ambulatoriu, în cadrul programului de lucru, în caz contrar riscând o amendă de 20.000 de lei, potrivit proiectului de ordonanță a Guvernului care vizează reforma în sănătate, pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.
„Medicii de specialitate care acordă servicii medicale într-o secție/compartiment dintr-un spital public, acordă în cadrul programului de lucru și consultații în ambulatoriul integrat pentru minim o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână”, prevede proiectul de ordonanță.
La calculul mediei lunare se au în vedere zilele lucrătoare, fiind exceptate zilele de concediu de odihnă și zilele de concediu medical. Pentru medicii care își desfășoară activitatea în spital pentru un program de lucru reprezentând o fracțiune de normă, programul minim pentru consultații în ambulatoriul integrat se reduce în mod corespunzător.
„(2) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată nerespectarea obligației medicului
prevăzută la alin. (1), se aplică următoarele sancțiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) începând cu a doua constatare, amendă în cuantum de 20.000 lei”, se arată în proiect.
