Sursa foto: Pixabay

Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS, anunță ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociaţii şi organizaţii locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în regim ambulatoriu, transmite Agerpres.

„De acum înainte, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociaţii şi organizaţii locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu. Din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta: servicii medicale de spitalizare de zi, consultaţii, proceduri diagnostice şi terapeutice, precum şi investigaţii paraclinice din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru. Totul va fi acordat de medici specialişti, prin asistenţă medicală mobilă, în baza relaţiei contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate”, a precizat ministrul Rogobete, într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.

El a menţionat că în România încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale, comunităţile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aştepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic şi tratamente întârziate.

„Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acţiuni. (…) În acest weekend, are loc chiar o astfel de acţiune la Mănăstirea Oaşa, unde o echipă de medici din Timişoara consultă oamenii din zonă”, a mai arătat ministrul Sănătăţii. 

