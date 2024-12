#MediciBuni dr. Minerva Gorea, medic primar radiologie-imagistică: „Cel mai important factor în vindecarea cancerului de sân rămâne momentul depistării bolii”

În 2020, cancerul mamar a devenit cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial, conform Institutului Național de Sănătate Publică, și principala cauză de deces prin cancer la femei. România nu face excepție. Studiile au arătat că 1 din 11 femei riscă să dezvolte cancer mamar, de aceea, mai mult decât prevenția, este importantă depistarea precoce.

Dr. Minerva Gorea, medic primar radiologie-imagistică la Hyperclinica MedLife Târgu Mureș, face parte din prima generație de medici români care a obținut competența în senologie, în 2003, la Institutul Fundeni, iar azi are o și o supra-specializare în ecografia de țesuturi moi în zona cervicală și ganglionară.

La MedLife efectuează toate tipurile de ecografii, dar pasiunea și expertiza ei cea mai extinsă sunt în senologie „Aparatura a evoluat fantastic, avem mamografe digitale tot mai performante, iar pentru femeile din România au fost foarte benefice și dezvoltarea oncologiei mamare și a tratamentelor inovatoare”, spune medicul.

Dr. Gorea a început să lucreze în spital încă din adolescență. Urma Liceul Sanitar din Târgu Mureș și pregătirea practică o făcea parțial în spital. „Am început să prind drag și mi-am pus în minte să fiu medic”, își amintește ea. Aplecare spre comunicare și latura umană a avut dintotdeauna, și știe că pentru un pacient e esențial să-și știe medicul aproape.

Când și-a ales specialitatea, la mijlocul anilor ’90, imagistica era considerată Cenușăreasa. Totuși, a urmat sfatul unui profesor din facultate, care i-a spus că radiologii-imagiști vor deveni medici importanți și în România, deși aparatură nu prea exista la noi în vremea aceea. „Diagnosticarea e în centru”, i-a spus profesorul atunci. „La noi vin și de la noi pleacă oamenii, ești o verigă.”

Incidența cea mai mare a cancerului la sân este la femeile de 45-55 de ani, spune dr. Gorea, dar azi sunt multe cazuri si in intervalul 30-40 de ani sau chiar mai puțin . „Pentru că multe femei își amână maternitatea, avem tot mai multe paciente de 35 de ani cu copii mici și cancer de sân”, spune medicul, care a îngrijit multe femei în această situație.

La femeile tinere, cancerul de sân este și mai agresiv, pentru că sunt la vârstă fertilă, iar rata de înmulțire celulară – deci și a celulelor canceroase – este mai mare. Și metastazele sunt mai agresive. La menopauză, în schimb, cancerul e mai lent, pentru că nu mai există hormonii sexuali care să grăbească evoluția tumorii.

„La cancerul de sân nu putem vorbi de prevenție”, spune dr. Gorea, „ci de depistare precoce. Iar asta înseamnă controale regulate: până la 40 de ani, o ecografie de sân pe an, plus autopalpare, iar după 40 – investigația de primă intenție devine mamografia, la 1-2 ani, în funcție de antecedentele personale și din familie. Deci e recomandat să se facă mamografia, iar apoi ecografia o poate completa”.

Evident, mamografia se poate face și mai repede, dacă există suspiciuni sau istoric în familie sau dacă structura sânului o cere, de aceea dr. Gorea și recomandă ca femeile să se adreseze unui senolog, mai degrabă decât unui imagist generalist. În România, ecografie mamară poate să facă orice medic cu competență în ecografie, iar mamografie – doar radiologii. Senologii sunt singurii care le pot face pe amândouă.

„Mai ușor de interpretat este sânul adipos”, explică dr. Gorea. La cel dens, glandular, pe mamografie riscăm să nu se vadă unele leziuni, dar la fel de bine e posibil ca unele leziuni să apară doar la ecografie: „Orice aparat și oricâtă experiență ai avea, 5-10% dintre leziuni se văd doar la mamografie, cum ar fi microcalcificările, care pot fi un cancer in situ. Senologul știe cel mai bine când se impune o puncție-biopsie sau când pacienta trebuie să meargă la oncolog.”

La cancerul de sân, spre deosebire de alte tipuri, factorul genetic este cel mai important. Dacă el există, cancerul poate apărea la fiică (sau nepoată) mult mai devreme decât au avut mama (sau bunica), de aceea și ecografia anuală ar putea începe încă de la 20 de ani. Testarea genetică nu e obligatorie, explică dr. Gorea. De exemplu, dacă mama a avut cancer, ea ar trebui să se testeze, iar dacă rezultatul e negativ – fiica nu e nevoie să facă. Dacă e pozitiv, fiica se poate testa și ea și trebuie să facă obligatoriu ecografie anual, uneori și RMN mamar pentru siguranță.

„Nu se exclude 100% ca tânăra să fie prima care are gena, chiar dacă mama are cancer, dar nu are gena. De aceea, și autopalparea este extrem de importantă”, spune medicul. „Femeile ar trebui să vină pentru orice mic nodul care se simte, pentru retracția pielii sau a mamelonului, inflamație, înroșire sau indurație (întărire)”. A avut paciente care au ignorat ani de zile simptomele, dar și femei care au descoperit tumori maligne incipiente datorită abonamentului medical la MedLife pe care îl aveau de la serviciu. Își amintește în mod special o astfel de pacientă: „Avea în jur de 40 de ani, iar copilul ei – nici 10. După ce i s-a întâmplat, au venit multe colege de-ale ei la mine.”

Alți factori care pot conduce la apariția cancerului de sân sunt stresul, stilul de viață, alimentația și lipsa mișcării, fumatul, obezitatea, contraceptivele orale luate mai mult de cinci ani sau după vârsta de 40 și lipsa unei sarcini, pentru că sarcina și alăptarea sunt considerate factor protector (dar nu garantează că femeia nu va face cancer de sân).

Patologia mamară e grea, afirmă medicul Gorea, pentru că poate apărea și o doză de subiectivism: ești dependent de aparat, de experiența și cunoștințele medicului examinator, și de aceea a doua opinie e mereu binevenită. Ea colaborează cu colegi din Târgu Mureș și alte orașe și a făcut ani de zile parte din comisii interdisciplinare conduse de oncologi, unde se discutau cazurile cele mai dificile.

„Ca specialist de sân, mă întâlnesc cu pacienta la debutul bolii, când descoperă nodulul sau mai târziu, după tratament, când se întoarce pentru control”, spune dr. Gorea. „Uneori, trebuie să îi dăm noi vestea, așa încât să n-o șocăm, dar nici să creadă că e ceva simplu . Eu nu folosesc cuvântul cancer. Le spun că e o problemă serioasă, care trebuie să treacă înaintea oricăror probleme din viața lor”.

„Dacă toate femeile ar face periodic ecografii mamare după 30 de ani și o mamografie după 40”, spune medicul, „am avea mai multe cazuri depistate și tratate precoce, iar multe mame, soții sau fiice ar învinge categoric această maladie”.

Dr. Gorea i s-a întâmplat să piardă paciente tinere, mame, dar are și paciente care au avut cancer acum 20-25 de ani și sunt bine: „Ca mamă și ca femeie, ajungi să ai o relație dincolo de actul medical cu ele, pentru că au nevoie de foarte multă încurajare și sprijin”.

Femeile trebuie să vină cu încredere și să știe că sunt ascultate. „Ca medic trebuie să fii foarte bine pregătit profesional, deschis la nou, să colaborezi cu medici din alte specialități și să nu fii orgolios. Și, nu în ultimul rând, empatic, să simtă că ești un om bun pentru el. De abia atunci ești în slujba pacientului”, spune dr. Gorea.

***

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată. Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe www.medlife.ro.