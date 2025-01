FOTO Maximalismul: revenirea esteticii opulente în modă

După ani într-o dominație a minimalismului, cu siluete curate, culori neutre și simplitate austeră, maximalismul aduce o explozie de culori, texturi și detalii însemnate. Dar de ce și cum a revenit această estetică opulentă în prim-plan?

Maximalismul este opusul filosofiei „less is more” („mai puțin înseamnă mai mult”). Acesta celebrează abundența și creativitatea fără limite. Culorile vibrante, imprimeurile suprapuse, accesoriile dramatice și combinațiile neobișnuite de texturi, croieli și proporții redefinesc granițele creativității în modă, oferind o platformă perfectă pentru exprimarea personalității.

Case de modă renumite precum Gucci, Versace sau Moschino au adoptat maximalismul ca parte a ADN-ului lor. Alessandro Michele, fost director creativ al Gucci, a adus în prim-plan estetica eclecticismului baroc, îmbinând elemente vintage cu influențe futuriste. La Moschino, Jeremy Scott a transformat ironia și exagerarea într-o marcă personală.

De asemenea, tineri designeri precum Richard Quinn sau Christopher John Rogers duc maximalismul într-o direcție modernă, adăugând elemente de diversitate și incluziune.

Cultura digitală joacă un rol central. Platformele de social media promovează estetici vibrante și nonconformiste, încurajând exprimarea individualității. În același timp, nostalgia pentru anii ’80 și ’90 readuce în prim-plan imprimeuri îndrăznețe, accesorii supradimensionate și combinații de culori neașteptate. Această întoarcere la trecut este alimentată de dorința de a regăsi bucuria și exuberanța stilistică.

Maximalismul răspunde și nevoii de exprimare a identității într-o lume tot mai diversă, sfidând normele minimaliste. Este, de asemenea, o reacție la minimalism, oferind o eliberare creativă prin stiluri complexe și neconvenționale. În plus, influențele culturale globale, cum ar fi broderiile asiatice sau țesăturile africane, sporesc bogăția vizuală a modei maximaliste.

Un alt factor important este colaborarea dintre branduri. Marile case de modă colaborează cu artiști sau branduri creative pentru a crea piese extravagante care devin virale. În același timp, tehnologia materialelor permite designerilor să creeze piese mai sofisticate și durabile.

Într-un peisaj al modei în continuă schimbare, maximalismul este mai mult decât o simplă tendință – este o celebrare a individualității și a libertății de exprimare. Pe măsură ce consumatorii caută moduri de a se diferenția și de a adăuga bucurie în viața de zi cu zi, acest stil opulent continuă să definească moda contemporană.

Cum să adopți stilul maximalist:

Maximalismul în modă nu înseamnă doar a purta haine extravagante; este un stil de viață care celebrează creativitatea și curajul de a ieși din tipare. Pentru cei care doresc să adopte acest stil, iată câteva sfaturi practice:

Îmbrățișează culorile și imprimeurile îndrăznețe. Mixează tonuri vibrante, cum ar fi roșul și albastrul electric, și nu te teme să combini imprimeuri aparent contradictorii, precum floral cu geometric.

Accesoriile sunt cheia. Piesele supradimensionate, cum ar fi colierele masive, cerceii statement sau pălăriile extravagante, pot transforma instantaneu o ținută într-o declarație maximalistă.

Joacă-te cu texturile. Catifeaua, mătasea, broderiile bogate și paietele sunt materiale care adaugă profunzime și complexitate ținutelor.

Stratificarea inteligentă. Poartă mai multe piese una peste alta – o cămașă cu imprimeu sub un blazer brodat și o vestă din catifea peste toate – pentru un efect spectaculos.

Reprezentantele maximalismului

Unele dintre cele mai emblematice personalități ale stilului maximalist includ:

Iris Apfel, fashion icon renumită pentru accesoriile supradimensionate și combinațiile neconvenționale de culori și imprimeuri. Ea este dovada vie că moda nu are vârstă.

Anna Dello Russo, editor de modă și stilistă italiancă, cunoscută pentru ținutele ei teatrale și dragostea pentru piesele couture.

Gucci și Alessandro Michele, prin colecțiile lor emblematice, au transformat maximalismul într-o filosofie vizuală, încurajând o estetică eclectică și lipsită de reguli.

Adoptarea stilului maximalist este o invitație la a experimenta, a îndrăzni și a aduce un strop de exuberanță în fiecare zi. Așa cum spune Iris Apfel: „Mai mult este mai mult, iar mai puțin este plictisitor.”