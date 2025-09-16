G4Media.ro
Marți începe noul sezon al Ligii Campionilor / Ajax Amsterdam – Inter…

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, echipa cu care a castigat Champions League din postura de jucator.
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Marți începe noul sezon al Ligii Campionilor / Ajax Amsterdam – Inter Milano şi Real Madrid – Olympique Marseille, printre meciurile din prima etapă

Articole16 Sep • 49 vizualizări 0 comentarii

Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45, transmite News.ro.

Marţi:

Athletic Bilbao-Arsenal – ora 19.45

PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise – ora 19.45

Benfica-Qarabag

Tottenham-Villareal

Juventus-Dortmund

Real Madrid-Marseille

Miercuri:

Olympiacos-Pafos- ora 19.45

Slavia Praga-Bodo/Glimt – ora 19.45

Ajax Amsterdam-Inter Milano

Liverpool-Atlético Madrid

Bayern Munich-Chelsea

PSG-Atalanta

Joi:

FC Bruges-AS Monaco – ora 19.45

FC Copenhaga-Bayer Leverkusen – ora 19.45

Sporting Lisabona-Kairat Almatî

Eintracht Frankfurt-Galatasaray

Newcastle- FC Barcelona

Manchester City-Napoli.

