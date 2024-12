Marele vis al lui Lindsey Vonn înainte de revenirea în sportul de performanță la 40 de ani

Lindsey Vonn, care săptămâna viitoare va reveni în circuitul Cupei Mondiale de schi, a declarat sâmbătă că speră ca revenirea să o ducă la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, relatează Reuters.

Vonn a testat traseul Birds of Prey din Beaver Creek, Colorado, ca un precursor înainte de prima probă feminină de coborâre din Cupa Mondială care va avea loc pe acest traseu formidabil şi, ulterior, a declarat care este obiectivul din spatele deciziei sale de a reveni la curse.

„Am încercat să păstrez totul în perspectivă şi să nu-mi stabilesc obiective prea înalte, dar, în cele din urmă, dacă pot ajunge la Cortina, acesta ar fi scopul meu”, a declarat Vonn, care are 82 de victorii în Cupa Mondială şi numără o medalie de aur printre cele trei medalii olimpice ale sale.

Americanca în vârstă de 40 de ani se retrăsese în februarie 2019 citând impactul fizic pe care sportul l-a avut asupra corpului ei, dar, după o operaţie parţială de înlocuire a genunchiului în aprilie, a anunţat luna trecută că revine.

Vonn a concurat weekendul trecut în cadrul FIS Fall Festival de nivel inferior, iar săptămâna viitoare, la St Moritz, în Elveţia, va reveni în circuitul Cupei Mondiale pentru prima dată în aproape şase ani.

„Nu am dureri şi nici inflamaţii şi pur şi simplu am început această aventură şi m-am gândit să încerc”, a spus Vonn când a fost întrebată de ce a decis să revină la sport.

„Şi iată-mă, doar câteva luni mai târziu, înainte de prima mea cursă de Cupa Mondială şi mă simt atât de minunat să mă întorc.

Nu pot să vă spun cât de mare este diferenţa de a putea schia fără durere, este o lume complet nouă pentru mine şi nu m-am mai simţit atât de bine în ultimii 15 ani, aşa că sunt încântată să mă întorc.”

La Beaver Creek, Vonn a părut confortabilă pe pista Birds of Prey, dar nu se ştie cum s-a descurcat în faţa celorlalţi schiori, deoarece doar concurenţii au timpii oficiali, transmite News.ro.

