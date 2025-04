Marcel Boloş, despre stadiul implementării PNRR: În continuare rămân suspendate din cererea de plată nr 3 aproximativ 700 de milioane de euro / Termen de 6 luni pentru rezolvarea problemei pensiilor speciale privind magistraţii

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a declarat marţi, în Parlament, la Comisia pentru afaceri europene, despre stadiul implementării PNRR, că în continuare rămân suspendate din cererea de plată nr 3 aproximativ 700 de milioane de euro şi România are un termen de 6 luni pentru rezolvarea problemei pensiilor speciale privind magistraţii, transmite News.ro.

Ministrul Investiţiilor a declarat în comisie că România a încasat până acum 9,4 miliarde euro, din care pe componenta de grant sunt 5,7 miliarde euro, iar cea de împrumut 3,6 miliarde euro.

”În acest context, restul de încasat a rămas de 19,06 miliarde euro, pe componenta de grant 8 miliarde euro, iar pe componenta de împrumut 11,2 miliarde euro”, a subliniat ministrul.

Despre plăţile care au fost făcute, deci execuţia pentru ceea ce înseamnă investiţiile din PNRR, Marcel Boloş a arătat că avem 5,3 miliarde euro plăţi efectuate pentru coordonatorii de reformă şi investiţii, din care pe componenta de grant 2,2 miliarde euro şi pe cea de împrumut 3,1 miliarde euro.

Ministrul a prezentat şi situaţia în ceea ce priveşte cererile de plată 3, cererile de plată 4 şi ulterior partea de renegociere a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

”Pentru cererea de plată nr. 3, în cursul săptămânii trecute am primit scrisoarea oficială din partea Comisiei Europene, prin care am fost informaţi că în continuare rămân suspendate din cererea de plată 3 aproximativ 700 de milioane de euro, pentru trei probleme majore, restul sunt probleme pentru care avem termenul de soluţionare 6 luni de la data comunicării scrisorii oficiale. Acestea se referă la problema pensiilor speciale. După cum se cunoaşte, am avut două decizii ale Curţii Constituţionale, cea privitoare la pensiile militare, prin care Curtea Constituţională a respins şi a declarat neconstituţionale prevederile legii privind pensiile militare, dar în acelaşi timp am avut o altă decizie, tot a Curţii Constituţionale, prin care impozitarea pensiilor magistraţilor cu procentul de 20% a fost declarată neconstituţională”, a spus ministrul.

Ministrul a anunţat că, în urma discuţiilor pe care le-a avut şi cu colegii şi cu reprezentanţii Comisiei Europeane, a rămas ca până la sfârşitul anului să mai depunem o cerere de plată care de fapt ar fi restructurarea cererilor de plată 5 şi 6 iar până anul viitor, în luna august, cererile de plată 7 şi 8 adică ultimele două cereri de plată să fie de asemenea restructurate într-una singură şi în felul acesta să ne putem duce atât angajamentele pe care le avem la bun sfârşit”.

Potrivit ministrului, Comisia, în scrisoarea oficială pe care ne-a trimis-o, a considerat că în continuare problema de echitate, adică a valorii pensiilor speciale pentru magistraţi, rămâne deschisă, iar până la identificarea unor măsuri pentru ca problema de echitate să fie rezolvată, rămân suspendate 231 milioane de euro.

”Această problemă rămâne să fie soluţionată în termenul de şase luni pe care îl avem la dispoziţie, cu menţiunea că avem şi o perioadă intermediară de o lună în cazul în care considerăm că avem argumente pentru ca aceste măsuri, atunci când aceste măsuri preţinde anumite probleme, să le aducem la cunoştinţa Comisiei Europene. dacă există astfel de situaţii, dacă nu, atunci rămâne valabil termenul de şase luni pentru închiderea problemei privind echitatea impunerei şi a rezolvării problemei pensiile speciale privind magistraţii”, a spus el.

Marcel Boloş a mai arătat că a doua problemă care a rămas deschisă este la Ministerul Energiei pentru numirea administratorilor în consiliile de administraţie.

” Sunt 43 de astfel de situaţii de administratori care ridică probleme din punct de vedere al Comisiei Europene şi pentru care suspendarea este de 299 de milioane de euro”, a arătat el.

Ministrul a mai arătat că a treia problemă este cea referitoare la conducerea Autorităţii agenţiei de monitorizare şi evaluarea indicatorilor de performanţă pentru intreprinderele publice, AMEPIP, pentru care în continuare Comisia consideră jalonul deschis, pentru că avem cele două condiţii impuse la, în ceea ce priveşte operaţionalizarea şi numirea conducerii Autorităţii.

”Pentru acest jalon, avem iarăşi termen de şase luni, pentru derularea procedurii de numire a conducerii AMEPIP, suma suspendată este de 396 de milioane de euro”, a anunţat ministrul.

Ministrul Investiţiilor a declarat că cererea de plată 3 din PNRR a fost depusă în luna decembrie 2023, a luat un an şi două luni pentru ca să fie găsită o soluţie în vederea deblocării situaţiei, iar timpul a fost destul de lung pentru identificarea acestor soluţii.

”Cumva suntem printre puţinii din Uniunea Europeană pentru care o perioadă de un an de zile, un an şi două luni de zile, a trebuit Comisiei pentru identificarea soluţiilor încât să avem suma deblocată parţial pentru cererea de plată 3. Cererea de plată 3 are valoarea de 2 miliarde de euro net, are 74 de jaloane îndeplinite şi 6 jaloane în discuţie, la nivelul Comisiei Europene, dintre care 3 sunt cu cele mai mari sume care impactează asupra bugetului care îl avem alocat pentru cererea de plată 3”, a precizat el.

Marcel Boloş a mai declarat că în ceea ce priveşte cererea de plată 4, au considerat că, fiind jaloanele şi pregătirea destul de înaintată în vederea trimiterii la Comisia Europeană, termenul estimat de depunere să fie luna iulie, pentru că în această perioadă de timp, negocierile pentru modificarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă sunt în curs cu Comisia Europeană.

”Este un proces destul de greoi şi destul de complex, pentru că intenţia noastră este ca să maximizăm absorţia în ceea ce priveşte grantul pe care îl are alocat România şi să nu pierdem banii pe care îi avem alocaţi, iar în acest sens identificăm proiectele de investiţii cele mai mature pe care le avem finanţate din fonduri naţionale pentru a înlocui proiectele de investiţii care au un ritm de implementare mai lent”, a menţionat ministrul.

Potrivit ministrului, pentru cerea de plată 4 avem 46 de jaloane, din care 28 sunt în momentul de faţă îndeplinite iar 18 sunt în curs de implementare.

”Termenul orientativ este luna iulie pentru a depune cerea de plată 4 şi a face demersurile în relaţia cu Comisia Europeană pentru ca să avem elaborată documentaţia şi să avem jaloanele validate Este o cere de plată grea care cuprinde şi reforme complexe care sunt angajamente pe care le avem în relaţia cu Comisia Europeană şi pe care trebuie să le ducem la bun sfârşit”, a spus Boloş.