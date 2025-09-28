Maia Sandu: ”Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că se încearcă fraudarea votului în mai multe secții de votare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării, evident, contra bani.

Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdător până în poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oameni din rețea Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova.

Mergeți la vot în Franța, în Spania, în Irlanda, în România, în toate țările în care vă găsiți astăzi, acasă și peste hotare, mergeți la vot acum, pentru că o să reușiți să votați până se închid secțiile de vot la ora 21.

Moldova este țara noastă nu a grupării criminale Șor, haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, a transmis Maia Sandu.