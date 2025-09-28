G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Maia Sandu: ”Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă…

maia sandu moldova
sursa foto: Inquam Photos / Elena Covalenco

Maia Sandu: ”Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă”

Articole28 Sep 0 comentarii

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că se încearcă fraudarea votului în mai multe secții de votare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării, evident, contra bani.

Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdător până în poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oameni din rețea Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova.

Mergeți la vot în Franța, în Spania, în Irlanda, în România, în toate țările în care vă găsiți astăzi, acasă și peste hotare, mergeți la vot acum, pentru că o să reușiți să votați până se închid secțiile de vot la ora 21.

Moldova este țara noastă nu a grupării criminale Șor, haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, a transmis Maia Sandu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.