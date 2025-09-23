Mai multe drone au oprit activitatea pe aeroportul din Copenhaga. Premierul danez evocă ”cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze”, serviciile secrete denunță o ”ameninţare de sabotaj ”

Dronele care au perturbat activitatea la aeroportul Copenhaga constituie ”cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze de până acum”, a afirmat marţi şefa guvernului danez Mette Frederiksen, potrivit DPA, care citează agenţia de presă Ritzau, transmite Agerpres.

”Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim şi pentru ce trebuie să fim pregătiţi, ca societate. Evident, nu respingem nicio posibilitate legată de cine se află în spatele acestui incident”, a adăugat Frederiksen.

Decolările şi aterizările pe aeroportul din Copenhaga au fost suspendate pentru câteva ore luni noaptea după ce mai multe drone au fost semnalate în apropiere. Rutele mai multor zboruri au fost modificate.

Anchetatorul danez Jens Jespersen a afirmat într-o conferinţă de presă marţi dimineaţă că, pe baza numărului şi a mărimii dronelor, precum şi a momentului producerii incidentului, autorităţile cred că probabil un ”actor capabil” s-a aflat în spatele incidentului.

El a adăugat că un asemenea actor ar poseda abilităţile, intenţia şi instrumentele pentru a realiza o asemenea operaţiune.

La rândul lor, serviciile de informaţii daneze (PET) au declarat că Danemarca se confruntă cu o ”ameninţare de sabotaj importantă”.

”Ne confruntăm în Danemarca cu o ameninţare de sabotaj importantă. Nu am fost atacaţi, dar se doreşte să se vadă cum reacţionăm”, a declarat directorul operaţional al PET, Flemming Drejer, într-o conferinţă de presă.