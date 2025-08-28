Mai multe clase dintr-o școală din Sibiu ar putea fi mutate la Stadionul Municipal Sibiu / Primar: ”Vom cere și acordul de la FC Hermannstadt, sperăm să nu fie nevoie și de la Federația Română de Fotbal„

O parte din elevii Școlii ”I.L. Caragiale„ din Sibiu urmează să înceapă noul an școlar în câteva săli ce vor fi amenajate la Stadionul Municipal Sibiu, anunță Turnul Sfatului.

Ideea a venit după ce inițial s-a propus ca până la 9 clase să fie mutate la etajele superioare ale unei clădiri din oraș. Părinții s-au opus după ce părinții și-au exprimat îngrijorările cu privire la siguranța copiilor. E nevoie de mutarea elevilor pentru a evita cursurile de după-amiază.

„Ieri dimineață am fost la Stadion și ne-am uitat la toate spațiile care pot fi folosite, eventual unde mai pot fi făcute ziduri de delimitare și am decis că acolo pot apărea șapte spații pentru săli de clasă.

Două sunt foarte mari și, dacă se va putea pune câte un perete glisant, vor putea fi amenajate nouă clase, dar aceste modificări trebuie făcute cu acordul Con-A, care au ridicat stadionul care este încă în garanție.

Prin urmare, cinci clase vor putea fi amenajate în containere amplasate pe terenul de la Școala gimnazială nr. 25, iar o clasă nouă se poate amenaja în clădirea nouă a «I.L. Caragiale», a anunțat primarul Astrid Fodor.

Doar că aceste demersuri au nevoie nu doar de lucrările de amenajare, ci și de o serie întreagă de avize și autorizații.

„Mai trebuie achiziționate containerele necesare celor cinci săli de clasă și amenajate utilitățile, să schimbăm amenajarea la Stadion, să obține avizele de la Jandarmerie, ISU, Antitero. Cu toate aceste instituții s-a discutat în principiu, s-au făcut deja primii pași. Vom cere și acordul de la FC Hermannstadt, sperăm să nu fie nevoie și de la Federația Română de Fotbal. Deci asta e direcția în care vom merge. Sunt convinsă că problemele se pot rezolva”, a mai spus Fodor.

Părinții prezenți la ședința Consiliului local Sibiu, acolo unde s-a dezbătut situația, s-au arătat mulțumiți de alternativă.