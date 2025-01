Madison Keys a produs surpriza: A salvat o minge de meci contra Igăi Swiatek și s-a calificat în finala Australian Open

Madison Keys (29 de ani) a reușit să se califice în premieră în finala Australian Open, a 19-a favorită trecând după un meci spectaculos și cu multe răsturnări de scor de Iga Swiatek (5-7, 6-1, 7-6(10-8)).

Cap de serie 2 la Melbourne, Iga a pornit mai bine în meci, a câștigat primul set cu 7-5, dar nu a putut menține nivelul ridicat și în setul al doilea.

Poloneza a cedat cu 6-1, iar semifinala avea să intre în setul decisiv.

Tensiunea a atins cote ridicate, iar Swiatek a servit pentru meci la 6-5. Nu a putut profita de șansa avută, a ratat o minge de meci, iar duelul a intrat în super tiebreak.

Swiatek a condus cu 3-1, 4-2 și 7-5, dar nu a putut să se desprindă decisiv.

De fiecare dată, Keys a revenit și în cele din urmă a avut câștig de cauză, scor 10-8, după un meci care a durat două ore și 37 de minute.

De știut:

🔓 She’s done it! @Madison_Keys wins four of the final five points of the super tiebreak to book her place in Saturday’s final! @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/k7gVLVtibZ

Madison Keys’ reaction after beating Iga Swiatek to reach the Australian Open final.

She bursts into tears.

Match point saved against the world #2.

This lady has had so many painful losses in Grand Slams.

No one deserves this more. 🥹

pic.twitter.com/jNkzGcW3bO

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2025