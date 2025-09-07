G4Media.ro
Macron, despre atacul masiv asupra Ucrainei: Rusia se închide tot mai mult în logica terorii. Franţa va continua să facă totul pentru a se ajunge la o pace justă şi durabilă

„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului şi a terorii”, a denunţat preşedintele francez Emmanuel Macron duminică, după cel mai vast atac aerian lansat de Moscova de la începutul conflictului în Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres.

Preşedintele francez a denunţat pe X lovituri „în mod nedescriminat, inclusiv asupra unor zone rezidenţiale şi a sediului guvernului”, asigurând că Franţa va continua „să facă totul pentru a se ajunge la o pace justă şi durabilă”.

Potrivit forţelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat cel puţin 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei între sâmbătă seara şi duminică dimineaţa, acesta fiind cel mai mare atac aerian de la începutul conflictului în februarie 2022.

„Aceste lovituri de o amploare neobişnuită, la mai puţin de două săptămâni după alt atac masiv asupra Kievului, constituie o nouă escaladare şi demonstrează, dacă mai era necesar, că Rusia nu are nicio intenţie de a face pace”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat la rândul său că a evocat duminică acest atac într-o convorbire telefonică purtată cu Emmanuel Macron.

„Noi ne-am coordonat eforturile diplomatice, etapele viitoare şi contactele cu partenerii noştri, cu scopul de a asigura o ripostă potrivită”, a indicat Zelenski pe Telegram.

„Împreună cu Franţa, pregătim noi măsuri pentru a ne întări apărările”, a adăugat el.

În timp ce eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru a convinge Rusia să accepte o sistare a luptelor rămân fără rezultat, susţinătorii europeni ai Kievului, printre care şi Franţa, încearcă să convingă SUA să-şi accentueze presiunea asupra Moscovei.

O coaliţie a 26 de ţări, în principal europene, se declară pregătită să desfăşoare mijloace pentru a furniza garanţii de securitate Ucrainei după o oprire a luptelor, propunând în special să desfăşoare trupe la sol, cu condiţia unei susţineri din partea SUA, care să-i acopere spatele.

