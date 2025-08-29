Macron anunță că nu demisionează / Le cere partidelor să găsească ”căi de acord” asupra bugetului

Preşedintele francez Emmanuel Macron refuză vineri să facă ”politică-ficţiune” pe tema unei eventuale noi dizolvări a Parlamentului francez şi anunţă că nu va pleca din funcţie înainte de termen, indiferent de rezultatul votului de încredere cerut de către premierul său François Bayrou la 8 septembrie, relatează News.ro, care citează AFP.

El dă asigurări că intenţionează să-şi ”exercite până la termen”, până în 2027, ”mandatul (care i-a fost) încredinţat de către francezi”, în pofida unor apeluri la demisie sau ameninţări cu destituirea.

”Democraţia constă în aceea că oamenii votează pentru un anumit mandat, indiferent de ceea ce cred unii, inclusiv cei care au fost înfrânţi în mai multe rânduri în aceste alegeri”, a declarat Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, în urma unui Consiliu de Miniştri comun la Toulon (sud).

”Oamenii m-au ales într-un mandat pe care intenţionez să-l duc până la termen”, a subliniat el.

El refuză să facă ”politică-ficţiune” pe tema unei eventuale noi dizolvări a Parlamentului.

Premierul său se află în faţa unei ”provocări care nu este insurmontabilă”, apreciază el.

El le cere forţelor politice să găsească ”căi de acord” asupra bugetului.

Emmanuel Macron l-a apărat pe François Bayrou, scrie Le Figaro

”Am avut o dicuţie lungă cu premierul şi cred că are dreptate să pună forţele parlamentare în faţa adevărului (…). Premierul propune un plan, iar apoi trebuie să se intre în discuţii tehnice. Problema încrederii nu-l vizează pe el, ci să afle dacă sunteţi de acord cu constatarea şi principiile”.

”Vreau să cred că activitatea premierului va convinge (…). Pot exista căi de acord”, a adăugat el.

După toate probabilităţile, François Bayrou nu va obţine un vot de încredere, ceea ce înseamnă căderea Guvernului şi antrenarea Franţei într-o perioadă de instabilitate, comentează Le Figaro.