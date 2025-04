„Luna Roz” strălucește în acest weekend. Care este momentul ideal pentru a putea fi observată

Luna plină din aprilie, supranumită „Luna Roz” sau „Luna Pascală”, va apărea spectaculos pe cer în seara zilei de sâmbătă, 12 aprilie, însoțită de Spica, una dintre cele mai luminoase stele vizibile pe bolta cerească, scrie adevarul.ro.

Este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică și va atinge faza maximă de iluminare la ora 03:22 (ora României) în noaptea de 12 spre 13 aprilie. Luna va răsări dinspre est la apusul soarelui și va străluci pe cer întreaga noapte, apunând spre vest în zori. Dacă o ratezi sâmbătă, o poți observa la fel de bine și duminică, relatează Live Science.

În ciuda numelui său, Luna Roz nu are, în mod obișnuit, o culoare roz. Denumirea provine de la înflorirea din primăvară a florii Phlox subulata (cunoscută ca „mușchi roz”), o plantă originară din estul Americii de Nord, potrivit The Old Farmer’s Almanac.

Deși Luna poate fi admirată în orice fază, momentul ideal pentru a observa luna plină este atunci când răsare sau apune. Aflată „jos” pe cer, lumina lunii trece printr-un strat mai gros al atmosferei Pământului, ceea ce îi conferă o nuanță caldă, gălbuie sau portocalie, similar cu nuanțele apusului. Această culoare apare pentru că atmosfera împrăștie lumina albastră și lasă să treacă lumina roșie, cu lungime de undă mai mare.

Această lună plină mai poartă și numele de „Luna Pascală”, fiind folosită pentru a calcula data Paștelui în fiecare an. Luna plină din aprilie vine cu un plus de spectaculozitate: va fi însoțită pe cer de Spica, cea mai strălucitoare stea din constelația Fecioarei (Virgo).

Poziția exactă a stelei în raport cu luna variază în funcție de locul de pe glob din care observi cerul. Astfel, din Europa, steaua va fi situată în partea de jos-stânga. Deoarece Luna va fi deja sus pe cer la apusul soarelui, cea mai bună vizibilitate va fi în noaptea de 13 aprilie. Din America de Nord, Spica va apărea în stânga-sus față de Lună, iar din America de Sud, Luna va acoperi complet Spica într-un fenomen numit ocultație.