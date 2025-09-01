Louis Vuitton, vizat de o investigație în Statele Unite după o breșă de securitate a datelor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gigantul francez de lux Louis Vuitton este investigat în Statele Unite în urma unei breșe de securitate informatică. Hackerii ar fi obținut acces neautorizat la informațiile clienților. Filiala americană a brandului, Louis Vuitton North America, Inc., este acuzată că ar fi încălcat legislația federală și statală, după ce ar fi întârziat să informeze persoanele afectate, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deși incidentul a avut loc în iunie 2025, firma de avocatură Schubert Jonckheer & Kolbe LLP, specializată în acțiuni colective, a declarat că notificările către clienți au început abia pe 22 august. Breșa ar fi compromis date precum nume, informații de contact, adrese, date de naștere și numere de pașapoarte sau cărți de identitate.

Incidentul a afectat inițial aproximativ 419.000 de clienți din Coreea de Sud, Turcia, Marea Britanie, Italia și Spania. Dintre aceștia, circa 23.570 s-ar afla în Texas, iar alți 17.615 ar fi rezidenți în statul Washington, care au primit notificări oficiale privind încălcarea securității datelor.

Avocații Schubert Jonckheer au precizat că persoanele afectate ar putea fi expuse riscului de furt de identitate sau altor abuzuri legate de confidențialitate, ceea ce le-ar putea da dreptul la compensații financiare și la o hotărâre judecătorească prin care Louis Vuitton să-și îmbunătățească securitatea cibernetică.

În ultimele luni, compania-mamă LVMH a fost ținta mai multor atacuri informatice. După ce hackerii au vizat Christian Dior, aceștia par să se fi îndreptat apoi către Louis Vuitton, unde o terță parte neautorizată a avut acces la unele sisteme globale de operare.

Astfel, LVMH se alătură unei liste tot mai mari de branduri și retaileri de modă confruntați cu amenințări cibernetice, tendință începută la începutul acestui an, când Marks & Spencer, Adidas și Harrods au raportat atacuri similare.