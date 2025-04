Liverpool se va despărți în vară de una dintre vedetele sale, atacantul Darwin Nunez

Darwin Nunez (25 de ani) o va părăsi pe Liverpool în vara acestui an, anunță Fabrizio Romano, jurnalist cunoscut în lumea fotbalului pentru informațiile sale precise. Atacantul ar putea intra într-un schimb spectaculos de jucători: pe Anfield să vină Alexander Isak, atacantul suedez de la Newcastle United.

Liderul din Premier League este pregătit să-l includă, conform sursei citate, pe Darwin Nunez într-un schimb de jucători: atacantul din Uruguay să ajungă la Newcastle, iar Alexander Isak să vină pe Anfield.

Adus în 2022 de la Benfica în schimbul a 85 de milioane de euro, Nunez nu s-a ridicat niciodată la nivelul așteptărilor și a banilor dați în schimbul său.

Liverpool pregătește o ofertă importantă din punct de vedere financiar pe lângă Nunez pentru a-l achiziționa pe Isak.

Pe lista lui Arne Slot (tehnicianul „cormoranilor”) se mai găsesc atacanți precum Julian Alvarez de la Atletico Madrid, dar și Hugo Ekitike (evoluează la Eintracht Frankfurt).

Mutările din atac depind însă de vânzarea lui Nunez. În iarna acestui an, grupare de pe Anfield a refuzat o ofertă de 70 de milioane de euro din Arabia.

Recent, Mohamed Salah și Virgil van Dijk și-au prelungit contractele scadente în vara acestui an, acesta fiind un adevărat motiv de bucurie pentru fanii lui Liverpool.

🚨 The plan is clear since February and it hasn’t changed: Darwin Nunez, expected to leave Liverpool in the summer.

After offer turned down by the club in January from Al Nassr, all options will be considered in the upcoming months.

Darwin, also open to new chapter. pic.twitter.com/GLxq4UdUuO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2025