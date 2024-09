LIVE VIDEO Cod roşu de ploi torenţiale valabil până luni dimineaţa în judeţul Galaţi /Autoritățile evacuează preventiv persoanele care locuiesc pe albia râurilor și în zonele cu potențial de risc la inundații

UPDATE Ora 15:45

Preşedintele CJ Galaţi: Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea; viaţa are prioritate

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, s-a deplasat, duminică, în teren, în zonele cu risc de inundaţii şi a anunţat „toleranţă zero” pentru persoanele care refuză evacuarea, punctând că nu trebuie făcut „niciun fel de compromis” şi „cu toţii trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate”, transmite Agerpres.

Potrivit unei postări făcute pe pagina personală de Facebook, Fotea a mers prima dată în comuna Slobozia Conachi.

„Suntem în teren. Prima oprire la centrul de comandă. La Slobozia Conachi a început evacuarea persoanelor cu dizabilităţi. Primarul a anunţat deja prin portavoce populaţia despre evacuarea persoanelor aflate în zonele de risc. Pompierii, militarii şi jandarmii ajută la evacuare. Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea. Fără niciun fel de compromis. Cu toţii, trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate. Am stabilit deja să se facă două breşe în zona Izvoarele pentru ca apa să aibă unde să se scurgă”, a scris acesta pe Facebook.

În jurul orei 13,40, conform aceleaşi surse, preşedintele CJ Galaţi s-a aflat în localitatea Cuza Vodă.

„Acum, la Cuza Vodă. Toată lumea este în alertă. Primarul anunţă deja evacuarea oamenilor din zonele inundabile. Le repet fiecăruia, iar şi iar, că toţi cei din zonele de risc trebuie duşi în locuri sigure. Zeci de pompieri şi utilaje sunt deja în zonă”, a declarat Costel Fotea.

Acesta a ajuns apoi în comuna Pechea.

„La Pechea, în tabăra unde sunt amenajate (în zona autobazei) 100 de module dormitor pentru adăpostirea oamenilor. Acum, aici, sunt peste 300 de locuri libere în care pot fi adăpostiţi cei evacuaţi. Toată lumea din zonele de risc trebuie să plece în zone sigure. Toată lumea trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate”, a adăugat preşedintele CJ Galaţi.

Fotea a mers şi în localitatea Costache Negri.

„Am vorbit cu primarul să mobilizeze pe toată lumea pentru a-i evacua cât mai repede pe cei aflaţi în zonele de risc. Deja, unii au anunţat că se refugiază la rude, la prieteni, la familii care nu locuiesc în zone inundabile. Primarul pregăteşte şi şcoala, care are două etaje, pentru a-i caza pe cei evacuaţi”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Galați.

„95% din populație a înțeles. Sunt persoane care se autoevacuează și merg la rude sau la prieteni. Avem un caz la Cudalbi, o persoană care nu vrea să plece din casă. A spus că se urcă în pod. O seară nu înseamnă nimic. Va sta alături de consăteni. Un sătean a spus după ultimele inundații că doarme pe salteaua lui, deși era udă și primise altă saltea. Din păcate, sunt și astfel de situații. Primarii au trecut pe la casele afectate de inundații și au vorbit cu oamenii. Unii au înțeles și s-au autoevacuat, alții vor merge în spațiile pregătite de primari. Nu pleacă nimeni acasă. Sunt 1.200 de pompieri aici, este armata, plus autoritățile locale și sper să trecem cu bine peste această noapte”, a mai adăugat Costel Fotea.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente valabilă până luni dimineaţa în judeţul Galaţi şi două coduri portocalii ce vizează cea mai mare parte a ţării.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 30 septembrie, ora 00 – 30 septembrie, ora 9,00, pe fondul avertizării Cod roşu, în judeţul Galaţi va ploua torenţial şi abundent. Cantităţile de apă vor fi în timp scurt de 40…50 l/mp, iar în partea de centru şi de vest a judeţului, cu o probabilitate mare, de 80…100 l/mp.

Şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis, duminică, o nouă atenţionare Cod roşu de viituri, valabilă până marţi dimineaţa, pe râuri din judeţele Galaţi şi Vaslui.

Toate persoanele din judeţul Galaţi care locuiesc pe albia râurilor şi în zonele cu potenţial de risc la inundaţii vor fi evacuate, potrivit deciziei luate duminică în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Știrea inițială

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați a dispus evacuarea preventivă a tuturor persoanelor care locuiesc pe albia râurilor și în zonele cu potențial de risc la inundații

Județul Galați se va afla, începând cu ora 20,00 sub avertizare hidrologică și meteorologică de Cod Portocaliu, iar de la ora 00,00 și până pe data de 30 septembrie, ora 9:00, sub avertizare COD ROȘU de ploi, cât și de inundații.

În acest context, prefectul județului Galați, Andreea-Anamaria Naggar, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) pentru a adopta noi măsuri preventive, menite să protejeze, în primul rând, viețile cetățenilor din zonele cu risc ridicat, precum și bunurile acestora.

Astfel, prin hotărârea CJSU, s-a dispus evacuarea preventivă a tuturor persoanelor care locuiesc pe albia râurilor și în zonele cu potențial de risc la inundații.

Încă din 28 septembrie, pompierii gălățeni au mers în teren pentru a discuta cu autoritățile locale, în vederea informării cetățenilor cu privire la riscurile care pot apărea. În urma acestei acțiuni, au fost identificate toate persoanele vulnerabile, care, în cursul zilei de duminică, 29 septembrie, vor fi relocate în zone sigure. De asemenea, autoritățile locale au identificat și spații în care pot fi relocate persoanele evacuate.

De asemenea, echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, împreună cu reprezentanții autorităților locale, vor continua monitorizarea râurilor și a zonelor expuse inundațiilor, fiind pregătite să intervină rapid în cazul producerii unor situații critice. În acest scop, SGA Galați a dislocat în terene utilaje, staționate pe podurile cu risc, pentru a se putea interveni cât mai rapid posibil în evetualitatea formării unor blocaje din cauza aluviunilor.

Totodată, prin hotărâre de CJSU s-a decis ca în 22 de localități: Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Vameș (Piscu), Tudor Vladimirescu, Corni, Berești, Jorăști, Băneasa, Târgu-Bujor, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Podoleni (Barcea), Berești Meria, Măstăcani, Grivița și Suhurlui, să fie suspendate cursurile pentru data de 30 septembrie.

„Protejarea vieților este prioritatea noastră absolută. Fac apel la toți cetățenii să colaboreze cu autoritățile, să respecte indicațiile primite și să fie pregătiți pentru evacuare. Facem acest demers ca măsură preventivă, relocarea din locuințele aflate în zone cu risc mare de inundații fiind cea mai bună soluție în acest moment. Toate resursele sunt mobilizate pentru a preveni orice pierdere de vieți omenești și pentru a limita pe cât posibil pagubele materiale. De asemenea, echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, împreună cu reprezentanții autorităților locale, vor continua monitorizarea râurilor și a zonelor expuse inundațiilor, fiind pregătite să intervină rapid în cazul producerii unor situații critice”, a explicat prefectul județului Galați, Andreea-Anamaria Naggar.

Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească constant informările oficiale și să urmeze staturile primite de la forțele de intervenție din teren.