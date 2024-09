LIVE Cod portocaliu de inundații în șase județe din țară / Aproape 5500 de persoane au fost evacuate, pompierii au intervenit în 90 de localități din 27 de județe / Bilanțul pagubelor

Aproape 5500 de persoane au fost evacuate până luni dimineață, în patru județe din țară, în urma ploilor torențiale anunțate de săptămâna trecută. Pompierii au fost solicitați să intervină în 90 de localități din 27 de județe, iar zeci de copaci și doi stâlpi electrici au căzut pe șosea din cauza furtunii. Circulația feroviară era oprită pe un tronson luni dimineață, iar circulația autobuzelor și tramvaielor din Capitală a fost perturbată pentru scurt timp duminică seară. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente valabilă până luni dimineaţa în judeţul Galaţi şi coduri portocalii și galbene de furtună și ploi torențiale în restul țării.

30 septembrie

UPDATE, ora 8.43

DSU anunță că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat efecte ale inundațiilor în 116 localități din 29 județe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CL, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, SV, TM, TL, VL, VS, VN) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 11 case, 16 curți, 6 beciuri, 4 subsoluri de bloc, 1 instituție publică, 1 depozit operator economic și 12 străzi, cât și pentru degajarea a 79 copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți pe carosabil, fiind avariate 14 autovehicule și 2 imobile.

Au fost evacuate preventiv 6.014 persoane din 28 de localități din județele Argeș, Brașov, Galați și Vaslui. Majoritatea provin din județul Galați, unde 5.937 de persoane au fost relocate. De asemenea, în județul Vaslui au fost evacuate 60 de persoane, în Brașov (localitatea Budila) 6 persoane, în Argeș (localitatea Lerești) 11 persoane, iar alte 684 de persoane au refuzat evacuarea.

În acest interval, o situație deosebită a avut loc în județul Covasna, unde pompierii militari au intervenit în localitatea Ghidfălău pentru salvarea a 11 persoane (8 adulți și 3 minori) care au rămas blocate cu autoturismele pe un drum forestier, precizează DSU.

Totodată, circulația maritimă și fluvială este suspendată, iar manevrele în toate porturile din județul Constanța și la Bara Sulina, în județul Tulcea, sunt oprite din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv a vântului puternic.

La acest moment, situația la nivel național este sub control și nu sunt raportate situații deosebite.

UPDATE 08:00 Hidrologii au emis luni dimineaţa avertizări Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Harghita, Mureş, Covasna, Neamţ, Bacău şi Vrancea, transmite Agerpres.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – bazin amonte S.H. Suseni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Suseni – amonte S.H. Stânceni (judeţele Harghita şi Mureş), Olt – bazin amonte S.H. Tomeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Tomeşti – amonte S.H. Micfalău, (judeţele Harghita şi Covasna), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Frumosu (judeţele Neamţ, Harghita, Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş-Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş-Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele Neamţ, Harghita, Bacău şi Covasna), Putna – bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu (judeţul Vrancea).

Avertizările hidrologice sunt valabile până luni la ora 12:00.

UPDATE 07:45 Judeţele din Moldova, Dobrogea, centrul şi estul Munteniei sunt vizate de o atenţionare Cod galben de ploi şi vânt până marţi dimineaţa la ora 10:00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, citată de Agerpres.

UPDATE 06:45 Asfaltul s-a surpat în Constanța, pe Str. Ștefan Mihăileanu, iar o mașină a căzut în groapa formată. La fața locului a intervenit Detașamentul Fripis de descarcerare.

UPDATE 05:45 Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curţi, şase beciuri, trei subsoluri de bloc, o instituţie publică, un depozit operator economic şi 11 străzi, precizează IGSU:

”De asemenea, din cauza vântului puternic, pompierii au acţionat pentru degajarea a 45 de copaci şi doi stâlpi de electricitate prăbuşiţi pe carosabil. În urma acestor evenimente, au fost avariate 11 autovehicule şi două imobile”;

”În ceea ce priveşte circulaţia rutieră, pe drumurile naţionale DN 11/BC şi DN 3/IF şi drumurile judeţene DJ 248A/IS şi DJ 687/HD s-a circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil, adaugă sursa amintită”;

”Circulaţia feroviară a fost temporar oprită pe secţia de cale ferată nr. 202 între localitatea Simeria/HD şi localitatea Petroşani/HD din cauza unui copac căzut pe linia de contact”, a mai transmis IGSU.

UPDATE 05:34 Bilanțul dimineții: Circulaţia oprită temporar pe un tronson de cale ferată, zeci de copaci căzuţi, case inundate şi 5.438 de persoane evacuate sau care s-au autoevacuat în patru județe din cauza pericolului de inundaţii, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Agerpres.

Principalele evenimente din 29 septembrie

UPDATE 21:46 Traficul este restricţionat, duminică seară, pe DN 3, sensul Călăraşi – Bucureşti, în zona localităţii Pantelimon din cauza acumulărilor de apă, anunţă Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, transmite Agerpres.

UPDATE 21:15 Apele Române Prut-Bârlad anunță că vor la dispoziție câte 2000 de saci care vor fi montați în fiecare din localitățile situate în zonele afectate din județul Galați pentru a proteja populația și gospodăriile. Totodată, Apele Române Siret anunță că au pus la dispoziție 6000 de saci pentru protejarea localităților Corod, Valea Mărului, Cudalbi și Costache-Negri.

UPDATE 21:10 ISU face apel la populație să se informeze de pe platforma www.fiiprefatit.ro, iar aplicația de mobil DSU poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

UPDATE 21:06 Traficul feroviar este temporar oprit pe secția de cale ferată nr. 202 (între loc. Simeria/HD și loc. Petroșani/HD) din cauza unui copac căzut pe linia de contact. ISU și-a dublat efectivele de personal pentru a gestiona situațiile sub avertizare cod portocaliu și roșu;

UPDATE 21:05 ISU anunță că 35 localități din 16 județe și municipiul București erau afectate duminică, până la 20:00, de ploi și furtuni. Au fost evacuate 3.550 de persoane din 19 localități din Galați, în județul Vaslui 60 persoane din 3 localități și din județul Brașov (localitatea Budila) 2 persoane au mers la rude/aparținători.

UPDATE 20:47 Pompierii ISUBIF au intervenit duminică, între 08:00-20:00 în 25 de situații în Capitală și Ilfov: în 17 cazuri au scos apa din locuințe, curți și de pe străzi, au îndepărtat 6 copaci căzuți, iar 3 autoturisme au fost avariate.

UPDATE 20:42 Aproape 100 de unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi vor avea activitatea suspendată luni, transmite Agerpres.ro. Ministerul Educaţiei precizează că situaţia actuală, care include şi evacuarea localităţilor afectate de fenomenele meteo extreme, nu permite, în cazurile menţionate, desfăşurarea cursurilor în format online. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ aflate în situaţia de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare.

UPDATE 20:29 Populaţia din zonele inundabile din Vaslui este sfătuită să-şi pună la adăpost obiectele de valoare, iar în unele cazuri a fost transmisă recomandarea ca, pe parcursul nopţii, cetăţenii care au locuinţe amplasate în zone inundabile să se mute temporar la rude sau apropiaţi, transmite Agerpres.ro.

„În contextul Codului roşu hidrologic şi al Codului portocaliu de ploi, coduri valabile până luni, echipe mobile formate din pompieri, jandarmi şi poliţişti se deplasează în zonele vizate, pentru atenţionarea locuitorilor care au case construite în zone posibil inundabile. De asemenea, pompierii îi sfătuiesc pe oamenii care au locuinţele construite în zone inundabile, ca cel puţin în această noapte să îşi părăsească imobilele şi să se relocheze voluntar la rude ori cunoştinţe care au casele amplasate în zone ceva mai înalte. Până acum, cetăţenii au fost foarte receptivi şi au răspuns pozitiv indicaţiilor primite. Echipele mobile monitorizează, de asemenea, zonele aflate în pericol”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, Marius Stanciu.

UPDATE 20:00 Situația a revenit la normal în privința circulației pe liniile de tramvai 1, 10 și 11 din zona Podului Grozăvești.

UPDATE 19:33 Subsolurile a patru apartamente din Popești Leordeni, pe Strada Eclipsei, au fost inundate duminică seară.

UPDATE 19:30 O parte din autobuzele 232 și 241 circulă deviat pe ambele sensuri din cauza acumulării mari de apă de pe Bulevardul Metalurgiei, după intersecția cu Str. Dumitru Brumărescu.

UPDATE 19:15 O parte din tramvaiele de pe liniile 1, 10 și 11 din zona Podului Grozăvești sunt blocate, duminică seara, pe ambele sensuri. S-a solicitat intervenția APA-NOVA, iar la fața locului au ajuns echipaje de la Brigada Rutieră și Poliția Locală Sector 6, anunță ISUBIF.

UPDATE 19:17 Pompierii din Sibiu au fost solicitați să intervină pentru evacuarea apei de pe strada Uzinei din orașul Cisnădie, care s-a inundat, sub codul portocaliu de inundații. Din fericire nu există victime sau persoane asistate medical, transmit autoritățile.

UPDATE 19:12 O stradă din Chiajna, pe care anterior se făcuseră lucrări, s-a surpat din cauza ploii, au explicat sursele G4Media. Autoritățile au fost sesizate printr-un apel la 112, duminică seară. O mașină a rămas blocată la intersecția Str. Rezervelor cu Str. Panselelor.

UPDATE 19:07 Ce facem ca să ne salvăm animalele pe care le ținem afară, în timpul inundațiilor sau a furtunilor. Specialiștii explică unde să le adăpostim, cum să procedăm și la ce trebuie să fim atenți. Detalii, aici.

UPDATE 19:00 Ministrul Mediului a declarat, duminică, la Antena 3, despre inundațiile anunțate: ”Cea mai mare îngrijorare o avem în Galați”. ISU a anunțat că ”toate forțele din zonă sunt distribuite pe cele trei cursuri de apă”, iar prefectul face apel la populație să colaboreze cu autoritățile.

UPDATE 18:50 Autoritățile anunță că subsolurile a două locuințe din București au fost inundate în timpul furtunii de duminică seara, pe străzile Trei Brazi și Teleajen.

UPDATE Ora 18:39 O ședință a avut loc la Ministerul de Interne duminică la prânz, înainte de intrarea țării în cod portocaliu de inundanții și furtună. Detalii, aici.

UPDATE Ora 16:35 Aproape 1.200 de persoane vulnerabile din zonele cu risc la inundaţii vor fi evacuate, a transmis ISU Galați. Detalii, aici.

„Consiliul Judeţean Galaţi a transmis deja către toate persoanele din zonele inundabile că trebuie evacuate de urgenţă şi duse în locuri sigure. Toţi primarii care au zone de risc trebuie să evacueze populaţia, pentru a evita alte pierderi de vieţi omeneşti. Împreună cu angajaţii din primărie, se merge la fiecare gospodărie şi trebuie să îi convingă pe toţi cei aflaţi în zonele de risc să fie evacuaţi sau să se refugieze la rude, la prieteni, în zone sigure, în zone înalte. Primarii trebuie să cureţe podurile mari din localitate, sunt verificate sirenele şi folosite în caz de urgenţă. Avem o tabără amenajată la Slobozia Conachi şi se lucrează la amenajarea alteia la Pechea. Acestea oferă adăpost temporar pentru cei care au rămas fără adăpost în urma inundaţiilor. Până acum s-au identificat circa 1.200 persoane vulnerabile, dar nu toate solicită relocarea, astfel încât se decide la faţa locului de către pompieri şi autorităţi”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi, Dan Ionaşcu.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca luni cursurile să fie suspendate în unităţile de învăţământ din 23 de localităţi din judeţul Galaţi: Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Vameş – Piscu, Tudor Vladimirescu, Corni, Bereşti, Jorăşti, Băneasa, Târgu Bujor, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Barcea (Podoleni), Bereşti-Meria, Măstăcani, Griviţa, Suhurlui.

UPDATE Ora 16:15 Departamentul pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru județul Galați, ce vizează evacuarea persoanelor care locuiesc în apropierea cursurilor de apă din zone inundabile din 23 de comune.

UPDATE Ora 15:45 Preşedintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a anunțat ”toleranță zero” pentru persoanele care refuză evacuarea, punctând că nu trebuie făcut „niciun fel de compromis”. Detalii, aici. https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Video-2024-09-29-at-15.41.27.mp4 Știrea inițială Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați a dispus evacuarea preventivă a tuturor persoanelor care locuiesc pe albia râurilor și în zonele cu potențial de risc la inundații Județul Galați se va afla, începând cu ora 20,00 sub avertizare hidrologică și meteorologică de Cod Portocaliu, iar de la ora 00,00 și până pe data de 30 septembrie, ora 9:00, sub avertizare COD ROȘU de ploi, cât și de inundații. În acest context, prefectul județului Galați, Andreea-Anamaria Naggar, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) pentru a adopta noi măsuri preventive, menite să protejeze, în primul rând, viețile cetățenilor din zonele cu risc ridicat, precum și bunurile acestora. Astfel, prin hotărârea CJSU, s-a dispus evacuarea preventivă a tuturor persoanelor care locuiesc pe albia râurilor și în zonele cu potențial de risc la inundații. Încă din 28 septembrie, pompierii gălățeni au mers în teren pentru a discuta cu autoritățile locale, în vederea informării cetățenilor cu privire la riscurile care pot apărea. În urma acestei acțiuni, au fost identificate toate persoanele vulnerabile, care, în cursul zilei de duminică, 29 septembrie, vor fi relocate în zone sigure. De asemenea, autoritățile locale au identificat și spații în care pot fi relocate persoanele evacuate. De asemenea, echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, împreună cu reprezentanții autorităților locale, vor continua monitorizarea râurilor și a zonelor expuse inundațiilor, fiind pregătite să intervină rapid în cazul producerii unor situații critice. În acest scop, SGA Galați a dislocat în terene utilaje, staționate pe podurile cu risc, pentru a se putea interveni cât mai rapid posibil în evetualitatea formării unor blocaje din cauza aluviunilor. Totodată, prin hotărâre de CJSU s-a decis ca în 22 de localități: Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Vameș (Piscu), Tudor Vladimirescu, Corni, Berești, Jorăști, Băneasa, Târgu-Bujor, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Podoleni (Barcea), Berești Meria, Măstăcani, Grivița și Suhurlui, să fie suspendate cursurile pentru data de 30 septembrie. „Protejarea vieților este prioritatea noastră absolută. Fac apel la toți cetățenii să colaboreze cu autoritățile, să respecte indicațiile primite și să fie pregătiți pentru evacuare. Facem acest demers ca măsură preventivă, relocarea din locuințele aflate în zone cu risc mare de inundații fiind cea mai bună soluție în acest moment. Toate resursele sunt mobilizate pentru a preveni orice pierdere de vieți omenești și pentru a limita pe cât posibil pagubele materiale. De asemenea, echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, împreună cu reprezentanții autorităților locale, vor continua monitorizarea râurilor și a zonelor expuse inundațiilor, fiind pregătite să intervină rapid în cazul producerii unor situații critice”, a explicat prefectul județului Galați, Andreea-Anamaria Naggar. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească constant informările oficiale și să urmeze staturile primite de la forțele de intervenție din teren.