LIVE Ursula von der Leyen este așteptată în Portul Militar Constanța, unde va urca pe fregata ”Regele Ferdinand” / Șefa Comisiei Europene este însoțită de președintele Nicușor Dan

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ursula von der Leyen a ajuns la Mihail Kogălniceanu, conform reporterilor Info Sud-Est. Este însoțită de președintele Nicușor Dan. Șefa Comisiei Europene este așteptată în Portul Militar Constanța, unde va urca pe nava ”Regele Ferdinand”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

UPDATE 16:10 Ursula von der Leyen a aterizat în Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene va fi preluată de o mașină până la fregata ”Regele Ferdinand”.

Programul vizitei

Ora 15:00 – Sosirea Președintei Consiliului European, Ursula von der Leyen, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 15:45 – Vizitarea Fregatei ”Regele Ferdinand” Portul Militar Constanța, județul Constanța

ora 16:45 – Convorbiri oficiale Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:15 – Întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:20 – Conferință de presă comună Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

Context

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat Administrația Prezidențială.

Începând de vineri, 29 august, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, anunță Comisia Europeană.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Bel

știre în curs de actualizare