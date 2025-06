LIVE SUA au transmis ”mesaje directe” Iranului cu privire la operațiune, susține Pentagonul / Ministrul de Externe al Iranului se întâlnește cu Putin la Moscova, după ce SUA au lovit instalațiile nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan / ”Ori va fi pace, ori va fi o tragedie și mai mare”, avertizează Trump

SUA au lovit trei instalații nucleare în Iran: „Fordow a dispărut”, a anunțat Donald Trump. Celelalte situri lovite au fost cele de la Natanz și Isfahan. Acest lucru marchează implicarea directă a SUA în războiul dintre Israel și Iran. Țările din Orientul Mijlociu au condamnat dur atacul SUA, în timp ce UE îndeamnă la negocieri. Ministrul de Externe al Iranului a anunțat că pleacă duminică după-amiază în Rusia, pentru a se întâlni cu aliatul său, dictatorul Vladimir Putin. ”Ori va fi pace, ori va fi o tragedie și mai mare”, avertizează Trump Iranul, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj elogios americanilor și președintelui SUA.

UPDATE 15:33 Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a confirmat de la Pentagon că Statele Unite au transmis Iranului „mesaje directe, atât publice cât și private”. Aceste comunicări au fost livrate prin „canale multiple”, transmite Sky News.

Declarația lui Hegseth vine după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat mai devreme, într-o conferință de presă la Istanbul, că Teheranul și Washingtonul mențin contactul prin intermediul Omanului.

Hegseth a adăugat că „Iranul înțelege precis care este poziția americană, precis ce pași pot lua pentru a permite pacea”.

UPDATE 15:31 Washingtonul a comunicat Teheranului, pe canale private, că bombardamentul de peste noapte asupra celor trei principale situri nucleare ale Iranului va fi o operațiune unică și limitată, și că Casa Albă nu urmărește o schimbare de regim. Aceste informații sunt confirmate de relatări similare de la Reuters și CBS News și citate de Jerusalem Post.

UPDATE 14:14 „Omenirea strigă după pace” în faţa „veştilor alarmante care vin din Orientul Mijlociu”, a declarat duminică Papa Leon al XIV-lea, după atacurile SUA asupra unor situri cheie ale programului nuclear al Iranului, solicitând diplomaţiei să „reducă la tăcere armele”, transmite AFP, citată de Agerpres.ro.

UPDATE 13:57 Tot ce trebuie să știi despe Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul amenință să o închidă, după atacul SUA: Ce consecințe ar fi în întreaga lume? (analiză BBC)

UPDATE 13:45 Între timp, într-o convorbire telefonică joi, Putin și liderul chinez Xi Jinping au condamnat ferm atacurile Israelului asupra Iranului, conform comunicatelor de la Kremlin și Ministerul de Externe al Chinei, transmite CNN. Deși declarațiile nu au menționat Statele Unite, Xi – într-un mesaj voalat adresat lui Trump – a subliniat că „marile puteri” care au o influență specială asupra părților implicate în conflict ar trebui să lucreze pentru a „răci situația, nu invers”.

UPDATE 13:43 Președintele rus Vladimir Putin nu are în plan o discuție cu omologul său american, Donald Trump, a anunțat Kremlinul duminică, în urma atacurilor SUA asupra siturilor nucleare iraniene. Cu toate acestea, agenția de știri TASS a precizat că o convorbire ar putea fi aranjată rapid, dacă va fi necesar, transmite CNN.

UPDATE 13:42 Brigadierul General Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), a susținut o declarație televizată în urma atacurilor americane de peste noapte asupra Iranului, subliniind rolul Iranului în destabilizarea regională și eficacitatea acțiunilor SUA, transmite Sky News.

Referindu-se la loviturile americane asupra siturilor nucleare iraniene, Defrin a adăugat: „Aceste acțiuni marchează un pas crucial în oprirea agresiunii regimului iranian și a capacității sale de a periclita regiunea – și lumea largă. Capacitatea regimului de a amenința statul Israel este dezmembrată bucată cu bucată.”

UPDATE 13:40 Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat duminică că preşedintele american Donald Trump a început un nou război pentru SUA după atacul asupra Iranului, relatează Reuters, citată Agerpres.

Forţele americane au atacat principalele trei instalaţii nucleare ale Iranului, a declarat Trump sâmbătă seara, avertizând Teheranul că se va confrunta cu noi atacuri mai devastatoare dacă nu va încerca să ajungă la pace.

„Trump, care a venit ca preşedinte pacificator, a început un nou război pentru SUA”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram, adăugând că „prin acest tip de succes, Trump nu va câştiga Premiul Nobel pentru Pace”.

Liderul Partidului Liberal Democrat (LDPR) din Rusia, Leonid Sluţki, a declarat că atacurile „nu au avut nicio raţiune militară pentru SUA şi nu pot fi justificate în temeiul dreptului internaţional”.

„Consecinţele escaladării ameninţă să se extindă dincolo de regiune. Washingtonul înţelege inevitabilitatea răspunsului Teheranului. Toate acestea duc spirala confruntării la un nou nivel şi sporesc riscurile unui al Treilea Război Mondial”, a scris pe Telegram Leonid Sluţki, care conduce comisia pentru afaceri internaţionale din Duma de Stat.

UPDATE 13:16 Calculul ”Bunker-Buster”, mesajul dual al lui Trump și plasa de siguranță pe termen lung a Israelului / Ce urmează după atacul SUA în siturile nucleare ale Iranului?

UPDATE 13:00 Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat, în timp ce vorbea la Istanbul, că va călători la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, transmite Sky News: „Plec la Moscova în această după-amiază și am o întâlnire cu președintele Putin mâine dimineață”, a declarat Araghchi.

El a descris Moscova ca fiind un „prieten al Iranului”, adăugând că „ne consultăm întotdeauna unii cu alții”.

Araghchi a subliniat că legăturile dintre cele două țări sunt strânse: „Chiar și în ultimele două sau trei luni, când negociam cu Statele Unite, ne-am informat întotdeauna prietenii ruși despre cea mai recentă ofertă, despre orice progres sau lipsă de progres în discuțiile noastre. Voi avea consultări serioase cu președintele rus mâine și vom continua să lucrăm împreună”.

UPDATE 12:52 Ministrul de Externe al Iranului, în conferință de presă după atacul SUA: Trump și-a înșelat proprii alegători cu promisiunea încheierii războaielor / Un agresor fără lege / SUA poartă întreaga responsabilitate pentru consecințe, inclusiv dreptul Iranului la autoapărare.

UPDATE 12:37 Într-un comunicat citat de Reuters, armata iraniană paramilitară, Gardienii Revoluției (IRGC) a transmis ccă bazele americane din Orientul Mijlociu reprezintă un „punct de vulnerabilitate”, relatează The Guardian.

IRGC adăugat că SUA s-a plasat direct „în prima linie a agresiunii” prin atacarea instalațiilor nucleare pe care Iranul le revendică ca fiind pașnice. IRGC a subliniat că programul nuclear iranian nu poate fi distrus printr-un atac.

Declarația a mai precizat că SUA nu poate scăpa de consecințele loviturilor sale aeriene și a avertizat că Iranul nu va fi intimidat de Israel sau de SUA, pe care le-a numit „găști criminale care conduc Casa Albă și Tel Aviv”.

IRGC a anunțat că operațiunile sale vor viza infrastructura, centrele strategice și interesele israeliene.

UPDATE 12:23 Șefa Comitetului Internațional al Crucii Roșii a avertizat că escaladarea din Orientul Mijlociu riscă să „înghită regiunea — și lumea — într-un război cu consecințe ireversibile”:

UPDATE 12:21 Ambasadorul iranian în Marea Britanie, care a declarat pentru BBC că SUA „risipește” Carta Națiunilor Unite prin atacurile sale de peste noapte asupra Iranului, transmite BBC.

Seyed Ali Mousavi i-a spus lui Laura Kuenssberg că atacurile SUA reprezintă o „încălcare a dreptului internațional”, evitând în același timp întrebările despre daunele provocate instalațiilor nucleare ale țării sale.

El a afirmat că atacurile reprezintă o încălcare a „suveranității și integrității teritoriale” iraniene.

UPDATE 12:17 Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat Iranul să inițieze discuții imediate cu Statele Unite și Israel pentru a găsi o soluție diplomatică la actualul conflict, a declarat duminică un purtător de cuvânt al guvernului, citat de Reuters. Purtătorul de cuvânt a adăugat că Merz va „coordona îndeaproape” cu partenerii săi din UE și SUA pașii ulteriori pe parcursul zilei.

UPDATE 12:12 Optzeci și șase de persoane au fost internate în spital în cursul nopții și duminică dimineață, conform Ministerului Sănătății din Israel, pe fondul noilor atacuri iraniene asupra țării, transmite CNN. Doi oameni au fost răniți moderat, 77 ușor și patru sufereau de anxietate, în timp ce alți trei sunt încă în curs de evaluare, a precizat ministerul într-o actualizare de duminică.

De la începutul atacurilor iraniene asupra Israelului – care au început ca represalii pentru acțiunea militară lansată de Israel împotriva Iranului la 13 iunie – 2.835 de israelieni au fost internați în spital: 23 răniți grav, 107 moderat, 2.555 ușor și 119 cu anxietate.

UPDATE 12:05 Investitorii se pregătesc pentru explozia preţurilor petrolului şi migrează spre active sigure după bombardamentele SUA asupra Iranului.

UPDATE 12:00 Ministrul din cabinet, Jonathan Reynolds, a declarat pentru Sky News citat de AP News că Marea Britanie a fost notificată în calitate de aliat cheie, deși nu cunoștea momentul exact. El a precizat că SUA nu a cerut sprijin și că Marea Britanie nu a fost implicată: „Deși guvernul britanic, Regatul Unit, nu a fost implicat în aceste atacuri, am făcut pregătiri ample pentru toate eventualitățile”, a afirmat Reynolds.

UPDATE 11:53 Președintele Israelului laudă atacul SUA asupra Iranului, dar subliniază necesitatea apărării continue, într-un interviu pentru BBC. Herzog a descris atacul SUA asupra Iranului drept o decizie „istorică” și „curajoasă”.

Întrebat dacă toate capacitățile nucleare ale Iranului au fost eliminate, Herzog a declarat că nu cunoaște detaliile, dar că „îi este destul de clar că programul nuclear iranian a fost lovit substanțial”.

Legat de o posibilă solicitare directă a Israelului către Donald Trump pentru a ataca Iranul, Herzog a răspuns: „Am decis să lăsăm asta pe seama americanilor”, adăugând apoi că nu știa că SUA va ataca instalațiile nucleare ale Iranului. „Am fost trezit când s-a întâmplat”, a afirmat el.

Când Kuenssberg l-a întrebat dacă Israelul va înceta acum atacurile asupra Iranului, Herzog nu a oferit un răspuns direct, ci a subliniat că Iranul lansează rachete asupra teritoriului israelian și că „trebuie să facem tot ce este necesar pentru a ne apăra împotriva rachetelor”.

„Modul de a face asta este, desigur, să abordăm situația la nivel internațional și să ne asigurăm că există o strategie de ieșire”, a adăugat el.

UPDATE 11:48 Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a postat pe X că atacurile americane de peste noapte au „aruncat în aer” orice posibilitate de diplomație cu americanii sau europenii, notează AP News.

„Ce concluzie ați trage?”, a întrebat el. A adăugat că apelurile Marii Britanii și ale Uniunii Europene ca Iranul să „revine” la masa negocierilor sunt acum imposibile.

UPDATE 11:40 Președintele Consiliului European, António Costa, s-a alăturat apelurilor extinse la calm după atacurile SUA asupra Iranului de peste noapte, transmite The Guardian.

Costa, într-o postare pe X, a declarat că este „profund alarmat” după bombardamentul de peste noapte. El a spus: „Fac apel la toate părțile să dea dovadă de reținere și respect față de dreptul internațional și siguranța nucleară.

„Diplomația rămâne singura cale de a aduce pace și securitate în regiunea Orientului Mijlociu. Prea mulți civili vor fi din nou victimele unei noi escaladări.

„UE va continua să se implice cu părțile și partenerii noștri pentru a găsi o soluție pașnică la masa negocierilor”.

