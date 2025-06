Reacție rapidă: Cum a păcălit Trump întreaga lume atacând Iranul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Donald Trump a luat prin surprindere Iranul și restul lumii sâmbătă, bombardând trei situri nucleare iraniene – după ce indicase, în mod aparent intenționat, că astfel de lovituri nu erau iminente și a recurs la diversiuni prin desfășurarea bombardierelor americane B-2 în Pacific. Prin atacarea instalațiilor iraniene, liderul republican și-a astfel încălcat una dintre promisiunile din campanie – aceea de a nu începe o altă campanie militară, după războaiele costisitoare și, cred mulți, complet inutile pe care Statele Unite le-au desfășurat în Afganistan și Irak. Analiștii de peste ocean se întreabă acum care va fi reacția la raidurile ordonate de Trump – nu doar din partea iranienilor, ci și a americanilor.

Raiduri americane

Președintele Trump a anunțat sâmbătă seara că Statele Unite au bombardat Fordow și alte situri nucleare din Iran.

Trump a numit loviturile aeriene “foarte reușite” și a adăugat că o “încărcătură completă” de bombe a fost lansată asupra Fordow, principalul sit de îmbogățire a uraniului din Iran.

Trump a anunțat atacul la scurt timp după ce s-a întors la Casa Albă de la complexul său de golf din Bedminster, în New Jersey – o deplasare în care, în mod suspect, nu a răspuns la nicio întrebare a presei.

“Am finalizat cu succes atacul asupra celor trei situri nucleare din Iran, inclusiv Fordow, Natanz și Isfahan. Toate avioanele sunt acum în afara spațiului aerian iranian”, a scris Trump pe Truth Social.

“O încărcătură completă de BOMBE a fost lansată asupra sitului principal, Fordow. Toate avioanele se întorc în siguranță acasă. Felicitări bravilor noștri războinici americani. Nu există altă armată în lume care să fi putut face asta. ACUM ESTE MOMENTUL PENTRU PACE! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.”

Ulterior, într-o declarație făcută la Casa Albă, Trump a susținut că Iranul nu reprezenta doar o amenințare pentru Israel, ci și pentru Statele Unite. “De 40 de ani, Iranul spune: ‘Moarte Americii, moarte Israelului,’” a afirmat președintele american.

Trump a afirmat că, în absența păcii, Iranul se va confrunta cu o “tragedie” mult mai mare decât ceea ce s-a întâmplat până acum.

În plus, el a avertizat că ar putea urma și alte atacuri. “Dacă pacea nu vine rapid, vom lovi celelalte ținte cu precizie, viteză și pricepere,” a spus republicanul.

“Obiectivul nostru a fost distrugerea capacității Iranului de îmbogățire a uraniului și oprirea amenințării nucleare reprezentate de principalul sponsor de stat al terorismului la nivel mondial,” a spus Trump. Președintele a descris loviturile asupra siturilor nucleare iraniene drept un “succes militar spectaculos.”

Liderul de la Casa Albă a precizat că bombardierele americane au lovit cele două centre majore de îmbogățire a uraniului din Iran: instalația din munți de la Fordow și uzina mai mare de la Natanz, care fusese atacată cu câteva zile înainte de Israel cu arme mai puțin puternice. Un al treilea sit, aflat în apropierea orașului antic Isfahan, unde se crede că Iranul păstrează uraniu aproape de gradul necesar pentru arme nucleare, a fost de asemenea bombardat.

“ORICE REACȚIE DIN PARTEA IRANULUI ÎMPOTRIVA STATELOR UNITE ALE AMERICII VA FI ÎNTÂMPINATĂ CU O FORȚĂ MULT MAI MARE DECÂT CEA VĂZUTĂ ASTĂZI. VĂ MULȚUMESC! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE,” a scris ulterior republicanul, cu majuscule, pe Truth Social.

Un oficial american a declarat că șase bombardiere B-2 au lansat o duzină de bombe “bunker buster” de 13.600 de kilograme asupra sitului nuclear de la Fordow, aflat adânc subteran, iar submarine ale Marinei americane au tras 30 de rachete de croazieră TLAM asupra siturilor de la Natanz și Isfahan. Un bombardier B-2 a lansat, de asemenea, două bombe penetrante asupra Natanz, a scris New York Times.

Într-o declarație preînregistrată difuzată duminică dimineață pe rețelele sociale, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe președintele Trump pentru “decizia sa îndrăzneață de a viza instalațiile nucleare ale Iranului”.

Statele Unite, a spus Netanyahu, “au făcut ceea ce nicio altă țară de pe planetă nu ar fi putut face. Istoria va consemna că președintele Trump a acționat pentru a împiedica cel mai periculos regim din lume să obțină cele mai periculoase arme din lume”.

Reamintim că Israel și Iran, dușmani de moarte de decenii, s-au atacat reciproc încă din 13 iunie, când israelienii au lansat o ofensivă-surpriză care a vizat infrastructura iraniană, inclusiv instalații nucleare și lideri militari. Premierul Netanyahu a declarat atunci că națiunea sa nu avea altă opțiune decât să acționeze dacă dorea să prevină un “holocaust” nuclear.

Iranul a răspuns cu salve de rachete proprii, dar și cu propuneri de reluare a negocierilor privind programul său de dezvoltare nucleară. Regimul de la Teheran a respins însă ofertele de negociere făcute de SUA, afirmând că nu se va așeza la masa discuțiilor decât după oprirea atacurilor israeliene.

Atacuri surpriză

Atacurile lansate de americani au fost surprinzătoare, ținând cont de faptul că Trump declarase joi că va lua o decizie “în următoarele două săptămâni” în ceea ce privește posibila bombardare a Iranului pentru a lăsa mai mult timp negocierilor.

Liderul de la Casa Albă a dat astfel impresia unei amânări după aproape o săptămână de speculații intense că va ataca Republica Islamică și după șapte zile de atacuri reciproce între Israel și Iran.

“Având în vedere că există o șansă substanțială de negocieri care s-ar putea sau nu să aibă loc cu Iranul în viitorul apropiat, voi lua o decizie dacă să acționez sau nu în următoarele două săptămâni,” a spus Trump în declarația făcută cu doar două zile înainte de atacul american de sâmbătă.

În plus, momentul atacului a fost cu atât mai surprinzător cu cât șase bombardiere invizibile B-2, capabile să transporte bombe de 13 tone (așa-numitele “bunker busters”), plecaseră de la o bază din Missouri sâmbătă dimineață – și se credea că nu vor putea ajunge în Iran decât duminică seară. B-2 este considerat principalul tip de avion capabil să livreze aceste bombe masive, menite să distrugă instalații subterane. Avioanele aveau ca destinație Guam, în Pacific.

Israelul nu dispune de avioanele necesare pentru a lansa aceste bombe grele și, încă de joi, folosise bombe mai slabe, de 900 de kilograme.

Riscuri

Prin atacarea instalațiilor nucleare iraniene, liderul republican și-a astfel încălcat una dintre promisiunile din campanie – aceea de a nu începe o altă campanie militară, după războaiele costisitoare și, cred mulți, complet inutile pe care Statele Unite le-au desfășurat în Afganistan și Irak.

Unii analiștii americani au spus de altfel că foarte importante vof fi acum nu doar reacțiile Republicii Islamice și ale aliaților săi din Axa Rezistenței – grupările teroriste Hamas din Gaza, Hezbollah din Liban, Houthi din Yemen și diferite miliții din Irak și Siria.

Foarte importantă va fi, de asemenea, reacția opiniei publice de peste ocean și a clasei politice de la Washington. Sondajele realizate în ultimele zile indicau că americanii par să fie divizați în ceea ce privește atacurile, dar că sunt majoritari în a recunoaște că Iranul reprezintă o amenințare la adresa SUA.

Baza electorală a lui Trump și-a declarat susținerea față de decizia președintelui de a ataca Republica Islamică, deși unele voci ale dreptei conservatoare (Tucker Carlson, Dave Smith, Steve Bannon etc.) au cerut președintelui să nu se implice în conflictul dintre Israel și Iran.

În declarații separate, liderii republicani din Congres, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și senatorul John Thune din Dakota de Sud, liderul majorității din camera superioară a legislativului, au lăudat operațiunea militară, numind-o un pas necesar pentru a limita ambițiile Iranului de a dezvolta o armă nucleară. Ambii lideri fuseseră informați în prealabil despre acțiunea militară înainte ca atacul să fie lansat.

De asemenea, senatorul Mitch McConnell, republican din Kentucky, care s-a remarcat ca unul dintre puținii critici republicani ai deciziilor de politică externă ale președintelui Trump, a lăudat decizia acestuia de a ataca Iranul.

“Valorificarea acestei oportunități nu reprezintă o escaladare spre război – ci un răspuns prudent la indivizii belicoși din Teheran,” a declarat McConnell. “Iranul ar fi nechibzuit să subestimeze hotărârea Americii.”

De partea lor, cei mai mulți dintre democrați s-au grăbit însă să-l critice pe Trump. Alexandria Ocasio-Cortez, democrată care reprezintă New York în Camera Reprezentanților, a cerut punerea sub acuzare a președintelui ca răspuns la aceste lovituri. “Este absolut și clar un motiv pentru punerea sub acuzare,” a scris ea într-o postare pe rețelele sociale, numind atacul “dezastruos” și acuzându-l pe Trump că “a riscat impulsiv declanșarea unui război care ne-ar putea ține captivi pentru generații întregi.”

De asemenea, Hakeem Jeffries (New York), liderul democrat al Camerei Reprezentanților, a adoptat o poziție fermă împotriva acțiunii președintelui, declarând: “Președintele Trump a indus în eroare țara cu privire la intențiile sale, a eșuat în a solicita autorizarea Congresului pentru utilizarea forței militare și riscă implicarea Americii într-un război potențial dezastruos în Orientul Mijlociu.”

El a cerut o informare secretă imediată în Congres și a afirmat că președintele “poartă întreaga responsabilitate pentru orice consecințe negative care decurg din această acțiune militară unilaterală.”

Ce se va întâmpla de-acum înainte? Ce va face Trump dacă interesele americane din regiune vor fi atacate de Iran și acoliții săi? Riscă președintele, în ciuda promisiunilor sale, să târască America într-un nou conflict, care va marca generații de-acum înainte nu doar în regiunea Orientului Mijlociu, dar și în America și în alte părți de pe glob?

Al Treilea Război Mondial, de care Trump a vorbit constant referindu-se la conflictul dintre Ucraina și Rusia, riscă să înceapă acum într-o altă parte a lumii, iar Trump – care și-a declarat frecvent dezgustul pentru războaiele nesfârșite ce au costat America mii de victime și trilionae de dolari – să fie unul dintre actorii principali.

Surse: New York Times, BBC, New York Post, YouTube, Truth Social, X