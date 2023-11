LIVE Cel puțin 320 de cetățeni străini au părăsit miercuri Gaza prin punctul de trecere Rafah – Reuters / Nou bombardament israelian asupra taberei de refugiați Jabalia, susține Hamas / Israelul a trimis nave cu rachete în Marea Roșie

Ora 17:46 Oficialii americani se așteaptă ca mai mult de 5.000 de cetățeni străini să poată fi în cele din urmă autorizați să treacă din Gaza în Egipt, ca parte a acordului anunțat astăzi, un oficial american de rang înalt afirmând că numărul total ar putea fi de aproximativ 7.000 de persoane, relatează CNN.

Dar oficialul a subliniat că acest număr este departe de a fi exact, iar oficialii au subliniat cât de fluidă este situația pe teren.

În prezent se așteaptă ca aproximativ 500 de persoane să aștepte să fie eliberate miercuri, iar acest număr ar putea crește până la aproximativ 1.000 de persoane pe zi, potrivit unui oficial american de rang înalt.

Aproximativ 400 de cetățeni americani plus membrii familiilor lor – circa 1.000 de persoane în total – sunt blocați în Gaza și încearcă să plece, a declarat marți secretarul de stat Antony Blinken în cadrul unei audieri a Comisiei pentru credite a Senatului. În Gaza se află alți aproximativ 5.000 de cetățeni din țări terțe care doresc, de asemenea, să iasă, a spus el.

Ora 17:44 Armata israeliană a anunțat că 15 dintre soldații săi au fost uciși în Gaza începând de marți, transmite BBC.

Este o creștere față de precedentul bilanț de 11 morți, care a fost raportat de oficiali în această dimineață.

Ora 17:40 Cel puțin 320 de deținători de pașapoarte străine au folosit punctul de trecere Rafah pentru a părăsi Gaza miercuri, au declarat o sursă de securitate egipteană și un oficial palestinian pentru agenția de presă Reuters, preluată de Sky News.

Punctul de trecere a fost deschis în această dimineață pentru a permite evacuarea în Egipt a persoanelor grav rănite, dar și cetățenii străini au fost printre primii care au părăsit enclava.

Ora 17:34 Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că au tras asupra unor ținte din sudul Libanului, după ce o „celulă teroristă a încercat să lanseze rachete antitanc” de pe acest teritoriu, relatează Sky News.

Aceasta a precizat că un tanc al IDF „a lovit celula” și „teroriștii au deschis focul” spre regiunea Yiftah, în nordul Israelului.

„Nu au fost raportați răniți. IDF răspunde cu focuri de armă spre originea tirurilor”, a precizat acesta.

Armata israeliană și militanții din Liban fac în mod regulat schimburi de focuri, dar s-a înregistrat o creștere a ciocnirilor de când Hamas a lansat atacul său la 7 octombrie.

Hezbollah, care este o grupare armată susținută de Iran, similară cu Hamas, domină sudul Libanului și este un inamic cunoscut al Israelului.

IDF nu a precizat dacă gruparea Hezbollah a fost responsabilă pentru atac.

Ora 17:20 Iordania i-a spus ambasadorului său să se întoarcă din Israel din cauza războiului în curs de desfășurare din Gaza, a anunțat miercuri ministerul iordanian de Externe, relatează BBC.

Ambasadorul se va întoarce la Tel Aviv doar dacă Israelul va înceta războiul din Gaza și va pune capăt „crizei umanitare pe care a provocat-o”, a adăugat ministerul, potrivit Reuters.

Ambasadorul Israelului în Iordania, care a plecat în urmă cu două săptămâni, va fi lăsat să se întoarcă doar în aceleași condiții, a adăugat ministerul.

Ora 17:12 Ministerul Sănătății controlat de Hamas a anunțat miercuri că un nou bombardament al armatei israeliene a ucis „zeci” de persoane în tabăra de refugiați Jabalia din Fâșia Gaza, care fusese deja ținta unei lovituri mortale în ziua precedentă, transmite agenția AFP.

Potrivit ministerului, au existat „zeci de martiri și răniți în urma unui bombardament” al armatei israeliene în această tabără de refugiați, miercuri.

Deși nu sunt posibile concluzii imediate din surse independente, lovitura a provocat distrugeri enorme, potrivit imaginilor reporterilor AFP.

Ora 16:43 Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a declarat că cei care susțin Israelul în războiul împotriva grupului „aleg partea greșită a istoriei” și l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru război, relatează The Guardian.

Într-un discurs televizat, Haniyeh a declarat că Netanyahu a vrut „să întoarcă ochii lumii de la vina sa” și a spus că SUA ar trebui să înceteze să mai susțină „acest guvern fascist și … să nu mai obstrucționeze eforturile internaționale” pentru a obține o încetare a focului umanitară.

Al Jazeera îl citează spunând: „Alegeți partea greșită a istoriei. Regiunea nu va fi sigură sau stabilă atâta timp cât poporul nostru nu-și va obține libertatea și independența”.

Reuters relatează că el a cerut oamenilor să continue să protesteze, în special în vest, pentru a exercita presiuni asupra factorilor de decizie.

El a mai spus că ostaticii israelieni deținuți în Fâșia Gaza asediată sunt supuși la aceeași „moarte și distrugere” cu care s-au confruntat palestinienii.

Atacurile aeriene și campania israeliană în Gaza au început după ce luptătorii Hamas au comis un raid criminal în Israel la 7 octombrie, soldat cu peste 1.400 de morți israelieni și capturarea a cel puțin 240 de persoane pe care le-au ținut apoi ostatice în Gaza.

Al Jazeera mai relatează că Hamas susține că luptătorii săi au distrus patru vehicule militare israeliene cu obuze antiblindate în Beit Hanoun, în nordul Gaza. Afirmațiile nu au fost verificate în mod independent.

Ora 16:21 În cadrul negocierilor extrem de complexe și multipartite pentru a asigura eliberarea cetățenilor străini din Gaza, Hamas a cerut ca unii dintre proprii luptători să fie eliberați ca parte a listei persoanelor rănite – o solicitare care a fost respinsă, potrivit unui înalt oficial american, relatează CNN.

Logistica legată de eliberarea străinilor care este în curs de desfășurare acum este incredibil de complicată, în mare parte pentru că autoritățile egiptene insistă ca fiecare persoană să fie verificată amănunțit înainte de a i se permite să treacă în țara lor.

În prezent, se preconizează că aproximativ 500 de persoane ar putea fi eliberate astăzi – iar acest număr ar putea crește la aproximativ 1.000 de persoane pe zi începând de mâine, a declarat oficialul.

Un oficial occidental a declarat că nu se așteaptă ca americanii să se afle printre primii care vor ieși din enclavă miercuri. Cetățenii americani ar trebui să înceapă să părăsească Gaza începând de joi, potrivit corespondenței interne a guvernului american obținută de CNN, deși oficialul american a declarat că unii americani ar putea pleca miercuri.

Ora 15:32 Șeful diplomației UE, „îngrozit de numărul mare de victime” în atacul asupra taberei de refugiați Jabalya din Gaza

Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat miercuri că este „îngrozit de numărul mare de victime” în urma atacului israelian asupra taberei de refugiați Jabalya din Gaza, îndemnând ambele părți să echilibreze dreptul la autoapărare cu „obligația de a cruța civilii în cea mai mare măsură posibilă”, relatează CNN.

„Pornind de la poziția clară a Consiliului UE potrivit căreia Israelul are dreptul de a se apăra în conformitate cu dreptul umanitar internațional și asigurând protecția tuturor civililor, sunt consternat de numărul mare de victime în urma bombardamentului Israelului asupra taberei de refugiați din Jabalia”, a declarat Borrell într-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Legile războiului și ale umanității trebuie să se aplice întotdeauna, inclusiv atunci când este vorba de asistență umanitară. Având în vedere tragedia care se desfășoară în Gaza, Uniunea Europeană a cerut încă de săptămâna trecută coridoare umanitare și pauze pentru nevoile umanitare”, a adăugat el.

„Dreptul la autoapărare ar trebui să fie întotdeauna echilibrat de obligația de a cruța civilii în cea mai mare măsură posibilă”, a spus Borrell.

Un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) a luat apărat decizia privind atacul efectuat cu o zi mai devreme asupra taberei de refugiați Jabalya din Gaza, afirmând că comandantul Hamas vizat a făcut din acest atac o „necesitate militară clară” și o „țintă legitimă”.

Un purtător de cuvânt al Hamas a negat că comandantul se afla acolo și a calificat lovitura israeliană drept o „crimă odioasă împotriva civililor, copiilor și femeilor în siguranță”.

Dr. Atef Al Kahlout, directorul spitalului indonezian din Gaza, a declarat marți pentru CNN că atacul a provocat sute de victime – morți și răniți. „Mulți sunt încă sub dărâmături”, a adăugat el.

Ora 14:41 Singurul spital de tratare a bolnavilor de cancer din Fâșia Gaza a fost scos din funcțiune după ce a rămas fără combustibil, au anunțat miercuri oficialii din domeniul sănătății, transmite Sky News.

Potrivit Reuters, directorul spitalului Prieteniei turco-palestiniene a declarat într-o conferință de presă difuzată de postul de televiziune Al-Jazeera că spitalul, care tratează în principal pacienți bolnavi de cancer, și-a epuizat combustibilul și a fost scos din funcțiune.

„Spunem lumii să nu lase pacienții bolnavi de cancer la o moarte sigură din cauza faptului că spitalul este scos din funcțiune”, a adăugat directorul, Subhi Skaik.

Ministrul palestinian al sănătății, Mai al-Kaila, a confirmat afirmațiile directorului într-un comunicat.

După atacurile Hamas din interiorul Israelului din 7 octombrie, Israelul și-a înăsprit blocada asupra Fâșiei Gaza, împiedicând intrarea alimentelor, a medicamentelor și a combustibilului în Fâșia Gaza, cu excepția unui număr limitat de camioane cu ajutoare care au fost autorizate să treacă din Egipt.

Ora 14:37 Reuters: Primul grup de deținători de pașapoarte străine a fost evacuat prin punctul de trecere Rafah

Primul grup de deținători de pașapoarte străine a fost evacuat din Fâșia Gaza și a ajuns pe partea egipteană a punctului de trecere a frontierei Rafah, au declarat pentru Reuters două surse de la frontieră, potrivit The Guardian.

Aceasta vine după ce, în această dimineață, persoanele evacuate rănite au fost transportate cu ambulanțele peste graniță, mai relatează Reuters, citată de Sky News.

Conform înțelegerii la care au ajuns Egiptul, Israelul și Hamas, un număr de străini și persoane grav rănite vor putea părăsi teritoriul asediat.

Indonezia a declarat că a încercat să scoată 10 cetățeni, dar trei dintre ei, voluntari la un spital administrat de Indonezia, au decis să rămână.

Filipine a declarat că doi medici filipinezi de la Medici Fără Frontiere se numără printre cei care părăsesc Gaza.

Iordania și Italia au declarat, de asemenea, că speră să își scoată cetățenii astăzi.

Ora 13:36 Numărul palestinienilor uciși în Gaza a crescut la 8.796, a anunțat Ministerul Sănătății condus de Hamas, informează Sky News.

Printre morți se numără 3.648 de copii, a susținut autoritatea locală.

Cifra este în creștere față de cele 8.525 de decese raportate ieri de minister.

Ora 13:33 Israelul a trimis nave cu rachete în Marea Roșie, după atacurile rebelilor Houthi din Yemen

Ieri, gruparea rebelă Houthi din Yemen – la sute de kilometri la sud de Israel – a declarat că a atacat Israelul de trei ori cu rachete și drone și că va face acest lucru din nou, potrivit BBC.

Acum, armata israeliană spune că navele sale cu rachete au fost trimise ieri în Marea Roșie pentru a „întări efortul de apărare în zonă”.

În primele ore ale zilei de miercuri, IDF a declarat că a „interceptat o amenințare aeriană” în Marea Roșie, la sud de orașul Eilat, situat în sudul Israelului.

Ora 13:30 Tunelurile prăbușite au fost parțial responsabile pentru amploarea distrugerilor provocate de atacul de marți asupra taberei de refugiați Jabalya din Gaza, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), relatează CNN.

Contraamiralul Daniel Hagari a declarat că comandantul Hamas Ibrahim Biari, care a fost ținta atacului, se afla într-o „zonă subterană situată în interiorul clădirilor dintr-o tabără civilă de refugiați”.

Hamas a susținut că a construit sute de kilometri de tuneluri pe sub Gaza, pe care le-a folosit pentru a introduce ilegal bunuri din Egipt și pentru a lansa atacuri în Israel.

Lovirea lui a provocat prăbușirea clădirii și a unei infrastructuri subterane de tuneluri care se aflau dedesubt și care a prăbușit alte clădiri, a declarat Hagari.

Supraviețuitori și martori oculari au vorbit despre scene apocaliptice în urma loviturii, care a provocat un crater uriaș în mijlocul taberei aglomerate.

IDF a declarat că l-a ucis pe Biari în timpul loviturii. Hagari l-a descris pe Biari ca fiind „responsabil pentru o zonă semnificativă din care teroriștii au pornit să masacreze pe 7 octombrie”.

Un purtător de cuvânt al Hamas a negat că Biari se afla acolo și a numit lovitura israeliană o „crimă odioasă împotriva civililor, copiilor și femeilor în siguranță din tabăra Jabalya”.

Dr. Atef Al Kahlout, directorul spitalului indonezian din Gaza, a declarat marți pentru CNN că atacul a provocat sute de victime, atât morți cât și răniți. „Mulți sunt încă sub dărâmături”, a adăugat el.

A doua lovitură: Hagari a oferit, de asemenea, mai multe detalii despre o a doua lovitură israeliană efectuată în cursul nopții asupra taberei Jabalya.

„Teroriștii au tras asupra forțelor noastre în câmp”, a spus el. „Teroriștii Hamas folosesc această clădire, la fel ca multe alte locuri, ca adăpost. Acest caz se referă la o varietate de clădiri rezidențiale civile în apropierea unei școli, a unui centru medical și a unor birouri guvernamentale. Luptătorii noștri au dirijat un avion din aer care a atacat amenințarea și i-a distrus pe teroriști.”

Comentariile lui Hagari au venit în urma afirmațiilor locotenent-colonelului Richard Hecht, un alt purtător de cuvânt al FDI, care a acuzat marți Hamas că „se ascunde, așa cum face, în spatele civililor”.

Ora 13:11 Netanyahu: Israelul va continua misiunea în Gaza „până la victorie”

Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că va urma un război „dur” și „lung”, după ce mai mulți soldați ai IDF au fost uciși în timpul luptelor din nordul Gaza, potrivit The Guardian.

Într-o înregistrare video postată pe X, premierul israelian a vorbit despre „pierderi dureroase”.

„Întreaga națiune a Israelului vă îmbrățișează pe voi, familiile, din adâncul inimilor noastre”, a spus el, adăugând că Israelul își va continua misiunea „până la victorie”.

Ora 12:39 Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că salută decizia Egiptului de a accepta pentru tratament o parte din răniții și bolnavii din Gaza, potrivit Sky News.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că OMS a colaborat cu ministerul egiptean al sănătății pentru a planifica evacuările medicale.

„Atenția nu trebuie să fie deturnată de la nevoile mult mai mari ale miilor de pacienți din Gaza, mulți dintre ei extrem de fragili, care nu pot fi mutați”, a spus el într-o postare pe X.

Ora 12.12: Autoritatea Generală pentru Puncte de Trecere și Frontiere din Gaza a publicat o listă cu sute de nume ale cetățenilor străini cărora ar trebui să li se permită să plece miercuri prin punctul de trecere Rafah.

Lista cuprinde în principal iordanieni, dar printre alte naționalități se numără austrieci, japonezi, bulgari, indonezieni și australieni. Pe listă se află și doi britanici, incluși într-o secțiune separată pentru lucrătorii ONG-urilor, relatează BBC.

Potrivit listei publicată de Al Jazeera, pe aceasta nu se regăsește niciun cetățean român.

Ora 12.04: Punctul de trecere de la Rafah va fi deschis pentru „perioade controlate și limitate de timp” pentru a permite ieșirea din Gaza a unor „grupuri specifice” de străini și persoane grav rănite, a declarat Ministerul britanic de Externe, transmite Sky News.

Acesta a adăugat că, prin urmare, este probabil ca plecarea cetățenilor britanici „să aibă loc în etape în zilele următoare”.

Ora 11.58: Corespondentul BBC aflat la punctul de trecere a frontierei Rafah relatează că aproximativ 500 de persoane așteaptă să treacă în Egipt.

Acesta a vorbit cu cinci ofițeri de control al pașapoartelor de pe partea palestiniană, care spun că vor procesa mai întâi aproximativ 88 de persoane cu răni grave – și apoi vor începe cu cetățenii cu dublă cetățenie.

Potrivit acestora, în Gaza sunt înregistrate aproximativ 7.000 de persoane cu dublă cetățenie.

Cinci sute de persoane pe zi vor putea să treacă pe partea egipteană a frontierei, relatează corespondentul BBC.

După ce egiptenii vor aproba toate persoanele de pe partea palestiniană, acestea vor putea trece de cealaltă parte a frontierei.

Ora 11.55: Agențiile de presă Reuters și AFP afirmă că primele ambulanțe care transportă răniți din Gaza au intrat în Egipt prin punctul de trecere Rafah.

Ora 11.27: Zeci de cetăţeni străini şi persoane cu dublă cetăţenie au trecut miercuri din Fâşia Gaza spre Egipt prin punctul de frontieră de la Rafah, a relatat de la faţa locului un jurnalist al agenţiei France Presse, potrivit Agerpres.

