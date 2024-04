LIVE BREAKING Iranul a lansat un atac cu drone împotriva Israelului / Explozii auzite în Ierusalim / Hezbollah a lansat atacuri asupra Înălțimilor Golan / SUA, UK și Iordania doboară drone iraniene lansate spre Israel / Netanyahu convoacă cabinetul de război / Biden, ședință în Situation Room

Iranul a lansat sâmbătă seara un atac cu drone împotriva Israelului „de pe teritoriul său”, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene într-o intervenție televizată.

UPDATE 03:08 Forțele americane nu par să fi fost vizate în atacul iranian, spun oficiali SUA

Forțele americane nu au fost vizate până acum în atacul Iranului asupra Israelului sau de către organizații proxy ale Teheranului, potrivit a doi oficiali americani, scrie CNN. Aceștia au remarcat că nu au fost raportate răniri ale trupelor americane.

Oficialii avertizează că sunt în continuare conștienți de lansările în curs de desfășurare și iau măsuri de protecție a forțelor.

UPDATE 03:06 Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat că orice amenințare din partea Statelor Unite și a Israelului va fi întâmpinată cu un răspuns reciproc al Teheranului, a relatat televiziunea de stat iraniană, citată de The Guardian.

„Orice amenințare din partea Statelor Unite și a regimului sionist care provine din orice țară va avea ca rezultat un răspuns proporțional și reciproc din partea Iranului față de originea amenințării”, au afirmat Gărzile într-o declarație.

Separat, Ministerul iranian de Externe a afirmat, într-un comunicat transmis de televiziunea de stat, că țara nu va ezita să ia „măsuri defensive” suplimentare pentru a-și proteja interesele împotriva oricărei agresiuni militare.

„Dacă va fi necesar, Iranul nu va ezita să ia măsuri defensive suplimentare pentru a-și proteja interesele legitime împotriva oricăror agresiuni militare și a utilizării ilegale a forței … reafirmându-și în același timp angajamentul față de principiile Cartei Națiunilor Unite și ale dreptului internațional.”

UPDATE 03:02 Ministrul de externe al Germaniei spune că atacul Iranului pune întreaga regiune în pericol de a se scufunda „în haos”

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a condamnat atacul Iranului asupra Israelului și a declarat că acesta pune o întreagă regiune în pericol de a se scufunda „în haos”, notează CNN.

„Condamnăm atacul în curs de desfășurare în cei mai puternici termeni posibili, riscând să arunce o întreagă regiune în haos”, a scris Baerbock pe X.

„Iranul și reprezentanții săi trebuie să oprească imediat acest lucru. În aceste ore, suntem ferm alături de Israel”.

UPDATE 02:59 Ambasada SUA din Ierusalim le cere angajaților guvernamentali să se adăpostească

Toți angajații guvernamentali americani trebuie să se adăpostească pe loc până la noi ordine, se arată într-o alertă de securitate postată de ambasada SUA din Ierusalim.

„Ca răspuns la incidente de securitate și fără o notificare prealabilă, ambasada SUA poate restricționa sau interzice în continuare angajaților guvernamentali americani și membrilor familiilor acestora să călătorească în anumite zone din Israel (inclusiv în Orașul Vechi din Ierusalim) și în Cisiordania”.

UPDATE 02:52 Iranul lansează încă 70 de rachete spre Israel

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru ABC News că Iranul a lansat încă 70 de rachete.

Țara lansase anterior 80, ceea ce duce totalul la 150.

UPDATE 02:32 Biden, prima postare după ședinta din Situation Room: Angajamentul SUA față de securitatea Israelului este „de neclintit”

În ultimele momente, Joe Biden a confirmat că s-a întâlnit cu echipa sa de securitate națională în Situation Room pentru a discuta despre atacul Iranului împotriva Israelului.

Președintele american și-a scurtat călătoria de weekend în Delaware pentru a se întoarce la Washington pentru această întâlnire.

„Angajamentul nostru față de securitatea Israelului împotriva amenințărilor din partea Iranului și a reprezentanților săi este de neclintit”, a declarat el.

UPDATE 02:30 Presa iraniană: Teheranul ar putea viza Iordania dacă sprijină Israelul împotriva unui atac

Iranul monitorizează îndeaproape Iordania, care ar putea deveni „următoarea țintă în cazul oricărei mișcări [pro-israeliene]”, a relatat agenția iraniană de știri FARS, potrivit unei surse, citată de Haaretz.

UPDATE 02:29 Marea Britanie spune că avioanele sale au fost desfășurate pentru a intercepta orice atac aerian în Orientul Mijlociu

Avioanele Royal Air Force britanice din Orientul Mijlociu „vor intercepta orice atac aerian în raza de acțiune a misiunilor noastre existente, în funcție de necesități”, după ce Iranul a vizat Israelul cu drone și rachete, a declarat sâmbătă seara târziu Ministerul Apărării din această țară, relatează Reuters.

„Ca răspuns la creșterea amenințărilor iraniene și la riscul tot mai mare de escaladare în Orientul Mijlociu, guvernul britanic a lucrat cu partenerii din regiune pentru a încuraja detensionarea situației și pentru a preveni noi atacuri”, a adăugat comunicatul.

UPDATE 02 :27 IDF: Barajul de rachete balistice lansat din Iran s-a încheiat / Armata israeliană se așteaptă în continuare la drone și rachete de croazieră

UPDATE 02:26 În urma lansărilor în sudul Israelului, serviciul de salvare Magen David Adom (MDA) a declarat că tratează un băiat de zece ani din zona Aradului, care a fost grav rănit, relatează Haaretz.

UPDATE 02:19 SUA continuă „să doboare dronele lansate de Iran care vizează Israelul”, a declarat duminică un oficial american din domeniul apărării, relatează CNN.

„În conformitate cu angajamentul nostru de neclintit față de securitatea Israelului, forțele americane din regiune continuă să doboare dronele lansate de Iran care țintesc Israelul”, a declarat oficialul. „Forțele noastre rămân poziționate pentru a oferi un sprijin defensiv suplimentar și pentru a proteja forțele americane care operează în regiune”.

UPDATE 02:06 Reuters: Avioane iordaniene doboară zeci de drone iraniene

Avioane iordaniene au doborât zeci de drone iraniene, au declarat pentru Reuters două surse de securitate regionale, potrivit Sky News.

Dronele au fost interceptate în timp ce zburau prin nordul și centrul Iordaniei, au precizat acestea.

Acest lucru vine după ce rapoarte au sugerat că avioane de război americane și britanice au doborât câteva drone deasupra zonei de frontieră dintre Irak și Siria.

Surse au confirmat pentru Sky News că avioanele RAF au fost implicate în apărarea Israelului.

UPDATE 01:53 Sirenele sună în cinci zone din Israel / Explozii auzite în Ierusalim

Sirenele au fost declanșate în cinci zone israeliene, a anunțat armata țării.

În postări separate pe Telegram, Forțele de Apărare ale Israelului au precizat că sirenele au fost declanșate în sudul Israelului, în zona Shomron, în zona Mării Moarte, în Ierusalim și în nordul Israelului.

Sky News a auzit explozii în Ierusalim.

O aplicație de alertă a avertizat că există o avertizare de amenințări aeriene care se apropie.

UPDATE 01:46 Peste 100 de drone au fost interceptate în afara teritoriului israelian cu ajutorul SUA și al Marii Britanii, anunță radioul armatei israeliene.

UPDATE 01:42 Misiunea Iranului la ONU afirmă că atacul asupra Israelului ca răspuns la lovitura asupra consulatului din Damasc s-a încheiat

Iranul spune că atacul său asupra Israelului este un răspuns la lovitura israeliană asupra consulatului iranian din Damasc, iar „problema poate fi considerată încheiată”, potrivit CNN.

Misiunea permanentă a Iranului la Națiunile Unite de la New York a declarat că atacul de duminică dimineață a fost un răspuns la „agresiunea israeliană împotriva sediului nostru diplomatic din Damasc”.

La începutul acestei luni, Israelul a lovit o clădire iraniană din capitala siriană Damasc, un purtător de cuvânt al armatei declarând că Israelul credea că imobilul iranian lovit în atac era o „clădire militară”.

Misiunea iraniană la ONU a declarat că problema a fost „considerată încheiată”.

„Cu toate acestea, în cazul în care regimul israelian va face o nouă greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever. Este un conflict între Iran și regimul israelian necinstit, de care SUA TREBUIE SĂ STEA LA DISTANȚĂ!” a adăugat Misiunea Permanentă a Iranului în comunicatul său de pe X.

UPDATE Ora 01:39 Iranul a avertizat duminică Statele Unite să „stea la distanță” de conflictul cu Israelul, după ce Teheranul a lansat un atac cu drone și rachete ca represalii la un atac mortal asupra consulatului său din Damasc, transmite agenția AFP.

„Acțiunea militară a Iranului a fost un răspuns la agresiunea regimului sionist împotriva sediului nostru diplomatic din Damasc”, a declarat misiunea permanentă a Iranului la Națiunile Unite, pe X.

„În cazul în care regimul israelian va face o nouă greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever”, a precizat aceasta. „Este un conflict între Iran și regimul israelian ticălos, de care SUA TREBUIE SĂ STEA LA DISTANȚĂ!”

UPDATE 01:37 IDF instruiește populația din nordul Israelului să rămână în apropierea spațiilor sigure

Forțele de Apărare ale Israelului au instruit locuitorii din mai multe zone din nordul Israelului să rămână în apropierea spațiilor protejate, transmite CNN.

„În conformitate cu evaluarea situației, rezidenții din nordul Înălțimilor Golan, zona Nevatim, Dimona și Eilat trebuie să rămână în apropierea spațiilor de protecție până la noi ordine”, a declarat IDF.

„La activarea sirenelor, este necesar să se intre într-un spațiu protejat”, a continuat comunicatul. „În cazul în care nu există un spațiu protejat, este necesar să se găsească cea mai protejată zonă posibilă. În orice caz, este necesar să se aștepte zece minute, și nu mai puțin”.

IDF a declarat că rezidenții ar trebui să aștepte instrucțiuni suplimentare din partea Comandamentului Frontului Interior.

UPDATE 01:29 Ministrul francez de externe, Stéphane Séjourné, a condamnat sâmbătă seara cu fermitate atacul Iranului asupra Israelului și a reiterat solidaritatea și „angajamentul Franței față de securitatea Israelului”, informează CNN.

Între timp, Olanda a declarat că situația din Orientul Mijlociu este „foarte îngrijorătoare” după ce Iranul a lansat atacul.

Premierul olandez Mark Rutte a afirmat pe X că Olanda și „alte țări au spus Iranului, tare și clar, să se abțină de la atacarea Israelului”.

UPDATE 01:27 Apărarea aeriană americană interceptează unele drone iraniene care țintesc Israelul, afirmă oficiali americani

Sistemele de apărare aeriană americane din Orientul Mijlociu au interceptat unele drone iraniene, potrivit a doi oficiali americani, citați de CNN.

Sursele nu au precizat cum au interceptat SUA dronele și unde.

UPDATE 01:26 Uniunea Europeană „condamnă cu fermitate” atacul cu drone și rachete lansat sâmbătă seara de Iran împotriva Israelului, a declarat șeful diplomației europene Josep Borrell pe rețeaua socială X, denunțând o „escaladare fără precedent” și „o amenințare gravă la adresa securității regionale”.

„UE condamnă atacul inacceptabil al Iranului asupra Israelului. Acesta constituie o escaladare fără precedent și o amenințare gravă la adresa securității regionale”, a declarat oficialul european, citat de AFP.

UPDATE 01;24 Fostul președinte Donald Trump a postat sâmbătă pe platforma sa de socializare, Truth Social, în momentul în care au apărut știri despre drone iraniene care se îndreptau spre Israel. Trump a pretins că un atac asupra Israelului nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte, relatează Wall Street Journal (WSJ).

„ISRAELUL ESTE ATACAT! Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată – Acest lucru nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost președinte!” a scris Trump cu câteva ore înainte de un miting politic în Schnecksville, Pennsylvania.

UPDATE 01:23 Deocamdată, nu există informații care să indice că Iranul a lansate rachete balistice spre Israel, au declarat oficiali israelieni pentru presa de limbă ebraică, potrivit Times of Israel.

Anterior, o sursă a declarat pentru agenția de știri de stat iraniană că Teheranul a lansat primul său val de rachete balistice împotriva Israelului.

Astfel de rachete ar trebui să aibă nevoie de aproximativ 11-12 minute pentru a ajunge în Israel, potrivit unor surse de securitate, iar afirmația a fost făcută în urmă cu mai mult de o jumătate de oră.

UPDATE 01:13 Serviciile de informații israeliene au detectat lansarea a zeci de drone și rachete din Iran și Irak, au declarat doi oficiali israelieni sub protecția anonimatului pentru New York Times, citat de The Guardian.

Potrivit oficialilor, Înălțimile Golan și o bază a forțelor aeriene israeliene din deșertul Negev ar urma să fie zonele de impact.

UPDATE 01:08 Republican din Comisia pentru Servicii Armate a Senatului SUA spune că angajamentul față de Israel este „de neclintit”

Senatorul Roger Wicker, republican din Comisia pentru servicii armate, a reiterat angajamentul „de neclintit” al Statelor Unite față de Israel într-o comunicat publicat sâmbătă, scrie CNN.

„Acesta este momentul ca Statele Unite să arate că suntem alături de aliații noștri”, se arată în comunicat. „Trebuie să ne alăturăm Israelului pentru a ne asigura că agresiunea Iranului este întâmpinată cu acțiuni hotărâte și cu o forță răsunătoare”.

„Dușmanii noștri comuni, inclusiv Iranul și proxeneții lor, trebuie să știe că angajamentul nostru este de neclintit”, mai transmite el în comunicat.

UPDATE 01:04 Siria a pus în alertă maximă sistemele sale de apărare sol-aer Pantsir, de fabricație rusească, din jurul capitalei Damasc și a bazelor majore, anticipând un atac israelian, au declarat surse din armată pentru Reuters, citată de The Guardian.

Sursele au spus că se așteaptă ca Israelul să riposteze împotriva bazelor armatei și a instalațiilor în care se află milițiile pro-iraniene.

UPDATE 01:00 Israelul va perturba sistemul GPS în timp ce dronele se îndreaptă spre teritoriul său

Este de așteptat ca serviciile GPS să nu mai funcționeze în mai multe părți ale Israelului, a declarat purtătorul de cuvânt principal al armatei, contraamiralul Daniel Hagari, scrie Wall Street Journal (WSJ).

Armata israeliană a bruiat intermitent acoperirea GPS pentru a interfera cu dronele lansate de Hamas, Hezbollah și alte grupuri militante aliate pe parcursul celor șase luni de război din Gaza.

UPDATE 00:58 Milițiile Hezbollah din Liban, sprijinite de Iran, afirmă că au lansat rachete asupra Înălțimilor Golan anexate de Israel

UPDATE 00:57 Apărarea antiaeriană a Egiptului a fost plasată în „alertă maximă” după ce Iranul a lansat un atac cu drone și rachete asupra Israelului, a anunțat sâmbătă seara târziu Al-Qahera News, un canal de televiziune apropiat de serviciile de informații.

„O celulă de criză … monitorizează îndeaproape situația și prezintă rapoarte președintelui Abdel Fattah al-Sisi oră de oră”, a precizat canalul, citând un înalt oficial de securitate.

UPDATE 00:55 Agențiile de știri iraniene anunță primul val de rachete balistice trase spre Israel

Agenția de știri de stat iraniană IRNA a raportat că primul val de rachete balistice a fost lansat spre Israel, citând o sursă iraniană informată, notează CNN.

UPDATE 00:53 Ministrul iranian al Apărării: Teheranul va considera țintă orice țară care își va deschide spațiul aerian pentru un atac israelian împotriva Iranului

Ministrul iranian al Apărării, generalul de brigadă Mohammad Reza Ashtiani, a emis un avertisment dur pentru orice țară care permite Israelului să își folosească spațiul aerian sau teritoriul pentru a ataca Iranul, spunând că se va confrunta cu un „răspuns decisiv” din partea Iranului, potrivit CNN.

„Orice țară care își va deschide spațiul aerian sau teritoriul Israelului pentru a ataca Iranul va primi răspunsul nostru decisiv”, a relatat agenția de presă de stat IRNA, citându-l pe Ashtiani.

UPDATE 00:52 Un oficial american de rang înalt a declarat pentru ABC News că SUA estimează că atacul iranian asupra Israelului va include între 400 și 500 de drone și rachete.

UPDATE Ora 00:50 Rebelii houthi pro-iranieni au lansat un atac cu drone spre Israel

UPDATE 00:48 Coloana de mașini a președintelui Joe Biden a ajuns înapoi la Casa Albă la ora locală 17.02, potrivit Casei Albe, citată de The Guardian.

El a intrat în Biroul Oval, iar ulterior va avea o ședință cu oficiali de rang înalt ai Consiliului pentur Securitate Națională în Situation Room.

UPDATE 00:42 Marea Britanie condamnă „ferm” atacul Iranului asupra Israelului, a declarat premierul britanic, Rishi Sunak, într-un comunicat postat pe X.

„Condamn în termenii cei mai fermi atacul nesăbuit al regimului iranian împotriva Israelului. Iranul a demonstrat încă o dată că intenționează să semene haos în propria curte”, se arată în postarea lui Sunak.

„Marea Britanie va continua să susțină securitatea Israelului și a tuturor partenerilor noștri regionali, inclusiv a Iordaniei și Irakului”, se mai arată în comunicat.

„Alături de aliații noștri, lucrăm de urgență pentru a stabiliza situația și a preveni o nouă escaladare. Nimeni nu dorește să vadă mai multă vărsare de sânge”.

UPDATE 00:45 Sirenele au sunat într-un kibbutz din nordul Israelului, au anunțat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), relatează Sky News.

Sirena vine pe fondul iminentului atac cu drone și rachete lansat de Iran și după ce au fost lansate rachete sâmbătă din Liban, unde se regăsesc teroriștii Hezbollah, aliați ai Teheranului.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, le-a spus cetățenilor că trebuie să intre într-un adăpost și să rămână acolo timp de cel puțin 10 minute dacă o sirenă sună în zona lor.

„Vă vom informa dacă va trebui să rămâneți în adăpost pentru o perioadă mai lungă”, a adăugat el.

UPDATE 00:39 Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a promis că „regimul sionist răuvoitor al Israelului va fi pedepsit”, după ce Iranul a lansat atacuri cu drone împotriva Israelului.

Într-o înregistrare video postată pe X, Khamenei a declarat:

“Consulatele și ambasadele din orice țară în care există sunt considerate ca fiind teritoriul țării căreia îi aparține ambasada. Atacarea consulatului nostru este ca și cum ne-ar ataca teritoriul …

Regimul răuvoitor a făcut o mișcare greșită în acest caz. Ar trebui să fie pedepsit și va fi pedepsit”.

UPDATE 00:36 Peste 100 de drone au fost lansate de Iran până în prezent, a declarat armata israeliană.

De asemenea, armata a avertizat că s-ar putea să vadă că Iranul să lanseze mai multe valuri de atacuri.

Oficialii americani au declarat că se așteaptă ca Iranul să lanseze peste 100 de drone, zeci de rachete de croazieră și zeci de rachete balistice.

UPDATE 00:32 Premierul Netanyahu a convocat cabinetul de război

UPDATE 00:29 Iordania a declarat stare de urgență după ce Iranul a lansat zeci de drone și rachete asupra Israelului.

Anterior, Iordania a anunțat că își închide spațiul aerian pe fondul amenințării unui atac iranian.

Două surse de securitate regionale au declarat că apărarea aeriană a țării este, de asemenea, pregătită să intercepteze orice dronă sau aeronavă iraniană care intră în spațiul său aerian.

UPDATE 00:24 Atacul cu drone al Iranului asupra Israelului va dura „probabil” „câteva ore”, a declarat sâmbătă Casa Albă, reiterând sprijinul SUA pentru „poporul israelian”.

„Acest atac va dura probabil câteva ore”, a declarat Adrienne Watson, purtătoarea de cuvânt a Consiliului de Securitate Națională al SUA, într-un comunicat, adăugând că Statele Unite vor continua să sprijine „apărarea” Israelului împotriva „acestor amenințări din partea Iranului”.

„Cu puțin timp în urmă, Iranul a lansat de pe teritoriul său vehicule aeriene fără pilot spre teritoriul statului Israel.””, a declarat Daniel Hagari puțin după ora 23:00 (20:00 GMT), potrivit AFP.

