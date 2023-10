Lista BBC cu cele mai bune 10 filme de văzut în luna noiembrie la cinema și acasă

De la Napoleon la Marvels și de la un prequel Hunger Games la animația Wish de la Disney, luna noiembrie aduce câteva titluri pe marele și micile ecrane conform unei liste create de BBC.

Jocurile foamei: The Ballad of Songbirds and Snakes

A venit din nou vremea prequel-urilor. În decembrie, vom putea vedea fondarea fabricii de ciocolată a lui Willy Wonka în Wonka, dar mai întâi ne bucurăm de The Hunger Games: Balada păsărilor cântătoare și a șerpilor.

Bazat pe romanul distopic de ficțiune al lui Suzanne Collins, prequel-ul este plasat cu 64 de ani înainte de filmele anterioare Hunger Games. Personajul lui Donald Sutherland, Coriolanus Snow, este acum un adolescent interpretat de Tom Blyth, iar Rachel Zegler este femeia pe care trebuie să o antreneze pentru cel de-al 10-lea meci anual al morții din Capitoliu.

Este, spune Collins, o competiție dură și pregătită, cu tehnologie redusă. „Chiar și ca învingător în război, Capitoliul nu ar fi avut timp sau resurse pentru ceva elaborat. A trebuit să-și reconstruiască orașul și industriile din districte, așa că arena este într-adevăr o veche arenă sportivă. Au aruncat doar copiii și armele și au pornit camerele de filmat. Cea de-a zecea ediție a Jocurilor Foamei este cea în care totul explodează, atât la figurat, cât și la propriu.”

În România filmul este programat să ajungă în cinema pe 17 noiembrie.

2. The Marvels

Captain Marvel, interpretată de Brie Larson, se întoarce pentru a salva planeta de extratereștrii malefici, dar de data aceasta sarcina ei este îngreunată considerabil de o eroare cosmică ce o leagă de alte două supereroine.De fiecare dată când își folosește puterile, face schimb de locuri fie cu Photon (Teyonah Parris), fie cu Ms Marvel (Iman Vellani).

Vorbind de Marvels, studiourile Marvel s-au luptat să își recapete impulsul de la Avengers: Endgame din 2019. Ar putea oare cel de-al 33-lea film din Universul Cinematografic Marvel să readucă compania pe linia de plutire? „Cea mai mare diferență față de celelalte filme din MCU de până acum este că este foarte trăsnit, și prostesc”, a declarat regizoarea Nia DaCosta pentru Total Film. „Lumile în care mergem în acest film sunt lumi care nu seamănă cu altele pe care le-ați văzut în MCU. Lumi luminoase pe care nu le-ați mai văzut până acum”.

Filmul are data de lansare în România pe 10 noiembrie.

3. Saltburn

Emerald Fennell își urmează debutul premiat cu Oscar, Promising Young Woman, cu povestea satirică a unui tânăr promițător. În esență, „The Talented Mr Ripley Revisits Brideshead”, Saltburn îl are în rol principal pe Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), un student stângaci de la Universitatea Oxford care este invitat să petreacă vara la casa domnească a celui mai popular băiat din colegiu, Jacob Elordi.

Va supraviețui el în compania familiei absurd de privilegiate a băiatului, inclusiv a unei doamne și a unui stăpân de conac interpretați cu un gust hilar de Rosamund Pike și Richard E Grant? Ella Kemp de la Evening Standard spune: „Saltburn este atât de delicios prin răsturnările de situație, prin dezastrele superb filmate și prin farsele nesfârșite, încât este imposibil să ignori munca unui cineast cu adevărat talentat și nebun.”

Încă nu s-a stabilit o dată clară pentru data de lansare în România a acestei producții.

4. Dream Scenario

Paul Matthews interpretat de Nicolas Cage este un profesor universitar cu o căsnicie fericită, deși este atât de lipsit de carismă încât majoritatea studenților săi nu îl ascultă. Dar apoi, în mod inexplicabil, el începe să apară în visele oamenilor: indiferent de ceea ce visează cineva,

Paul este acolo, în fundal, plimbându-se. Oare acest fenomen ciudat îl face special? Și ar trebui să-l facă bogat și faimos? O comedie suprarealistă care amintește de un alt film al lui Cage, Adaptation, Dream Scenario este un comentariu tulburător despre celebritate în era social-media, când este posibil să devii celebru la nivel mondial pentru că faci foarte puțin – dar și celebru la nivel mondial. „Satira socială întunecată a lui Kristoffer Borgli merge până la capăt cu premisa sa din Zona Crepusculară”, spune Peter Howell de la Toronto Star, „oferindu-i lui Cage unul dintre cele mai bune roluri din cariera sa, în timp ce trece cu furie de la comic la oribil, uneori în același moment.”

5. Priscilla

La un an de la filmul biografic al lui Baz Luhrmann despre Elvis Presley, Sofia Coppola a realizat un film biografic despre soția regelui, Priscilla – și nu ar putea fi mai diferit.

În timp ce filmul lui Luhrmann a explodat de zgomot și culoare, cel al Sofiei Coppola este o dramă discretă și intimă, care nu se concentrează pe farmecul showbiz-ului, ci pe viața domestică din ce în ce mai agitată a tinerei sale eroine. Filmul începe în 1959, când Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny) este o fată de 14 ani într-o bază militară americană din Germania, iar Elvis (Jacob Elordi) este un soldat nostalgic care se îndrăgostește de ea. „Priscilla este o privire radiantă, empatică și totuși deloc naivă asupra primei iubiri care a captat atenția întregii lumi”, spune Kristy Puchko de la Mashable.

„Coppola zugrăvește lumea Priscillei cu toată atenția la detalii cu care tânăra își face unghiile. Fiecare trăsătură contează și dă roade, creând o poveste lucioasă, dar nu lustruită, despre iubire, pierdere și mersul mai departe.”

Filmul se va lansa în cinematografele românești după data de 3 noiembrie.

6. The Killer

Ultimul film al lui David Fincher, Mank, a fost o cronică în alb-negru a conspirațiilor politice și personale din epoca de aur a Hollywood-ului, așa că nu-l poți învinovăți pe regizor pentru că a ales un thriller de acțiune simplu și lipsit de prejudecăți pentru următorul său proiect. Adaptat după o nuvelă grafică franceză de Alexis „Matz” Nolent, The Killer îl are în rolul principal pe Michael Fassbender în rolul unui asasin independent. El se mândrește cu eficiența fără ostentație a metodelor sale, dar într-o zi împușcă din greșeală persoana nepotrivită în Paris și este nevoit să zboare în jurul lumii, eliminând toți oamenii care vor să îi plătească pentru gafa sa.

Filmul este „o întoarcere la formă”, spune Lex Briscuso de la IGN. „Îmbinând un scenariu strâns și eficient al lui Andrew Kevin Walker, interpretări inteligente din partea lui Michael Fassbender și Tilda Swinton și un montaj ascuțit, această odisee a asasinilor este una pe care vei dori să o privești din nou și din nou.”

Filmul va intra pe Netflix începând cu data de 10 noiembrie.

7. May December

Gracie (Julianne Moore) și Joe (Charles Melton) sunt căsătoriți de 20 de ani și trăiesc acum o viață confortabilă într-o casă de invidiat pe malul unui lac, împreună cu cei trei copii ai lor. Ineditul este că s-au împăcat când Gracie avea 36 de ani, iar Joe era un școlar de 13 ani. Oare fericirea lor domestică ulterioară anulează crima? Și sunt ei cu adevărat atât de fericiți?

În noul thriller psihologic al lui Todd Haynes (Carol, Departe de Rai), o vedetă de la Hollywood (Natalie Portman) se înscrie pentru a juca rolul lui Gracie într-un film biografic și își începe cercetările venind să locuiască la familie. „Este un fel de film despre vinovăție, un fel de conștiință, un fel de exploatare”, spune Alissa Wilkinson de la Vox, „dar faptul că Haynes îl înfășoară în capcane de tabără ne amintește că este vorba despre lucruri de tabloide, iar lejeritatea cu care îl atinge îl face distractiv și inconfortabil în același timp.”

Filmul apare pe Netflix pe data de 17 noiembrie.

8. Wish

Walt Disney își sărbătorește cea de-a 100-a aniversare cu un desen animat care încorporează temele și stilurile de animație din primul secol de existență a studioului. Regizat de Chris Buck (co-regizor al filmului Frozen) și Fawn Veerasunthorn, Wish este un basm muzical care se petrece într-un tărâm magic în care Regele Magnifico (Chris Pine) poate îndeplini dorințele cetățenilor săi.

Dar o fată de 17 ani, Asha (Ariana DeBose), se întreabă dacă regele ar trebui să păstreze această putere doar pentru el. Ea își pune o dorință pe o stea – iar steaua cade apoi din cer pentru a o ajuta. Buck i-a spus lui Jackson Murphy de la Animation Scoop că filmul este „un fel de scrisoare de dragoste pentru Disney, pentru Walt. Ce a adus el lumii și nouă. Și este și pentru fani… Nu numai că este făcut pentru fani, dar este făcut de fani. Suntem unii dintre cei mai mari fani Disney de pe această planetă.”

Filmul ajunge pe marile ecrane din România pe 24 noiembrie.

9. Pencils vs. Pixels

Desenele animate Disney au cunoscut o renaștere în anii ’90, cu clasici moderni precum Frumoasa și Bestia, Aladdin și Regele Leu, care au apărut an de an. Dar lansarea filmului Toy Story în 1995 a schimbat totul. În decurs de un deceniu, animația 3D generată pe calculator a devenit norma, iar animația tradițională 2D desenată manual a fost împinsă într-o nișă specializată.

Pencils vs. Pixels spune povestea acestei tranziții, dar trece în revistă și un secol de măiestrie a desenelor animate de la Hollywood. Documentarul realizat de Bay Dariz și Phil Earnest este „o istorie a acestui mediu în America și o șansă de a educa publicul cu privire la artiști importanți precum Nine Old Men și Mary Blair”, spune Richard Whittaker de la Austin Chronicle. „Reunind o listă extraordinară de vorbitori… [filmul] oferă un punct de vedere incredibil din partea artistului despre minunea animației americane și despre bogata sa moștenire.”

Producția va apărea pe serviciile de streaming începând cu data de 7 noiembrie.

10. Napoleon

Ridley Scott împlinește 86 de ani, dar regizorul filmelor Alien, Blade Runner și Gladiator pare să aibă mai multă energie și forță ca niciodată. Cel de-al 28-lea film al său este o biografie epică a lui Napoleon Bonaparte, cu Joaquin Phoenix în rolul generalului francez și Vanessa Kirby în rolul soției sale, Josephine. Se pare că va dura trei ore, cu șase secvențe majore de bătălie – deși este mai mult o dramă bazată pe personaje decât un film de război.

Este „un film care este, în același timp, genul de mastodont de luptă pe care ți-l dorești de la regizorul lui Gladiator, dar și exact opusul acestuia”, spune Ben Travis în Empire. „[Napoleon], mai presus de orice, este vorba despre încercarea de a intra în mintea lui… pentru a afla exact ce l-a făcut să funcționeze.”

Mult așteptata producție are premiera în România pe 24 noiembrie.