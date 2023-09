Lights On: Festivalul de Light Art implică arta în spațiul public cu studenții din Timișoara și Cluj-Napoca (Parteneriat)

Lights On este primul festival de light-art din România care implică direct două mari universități din țară într-o expoziție în spațiul public. Astfel, studenții Universității de Vest din Timișoara și cei ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca vor avea o prezență de mare anvergură în cadrul festivalului din orașul de pe Bega, prin două instalații de lumină. La finele festivalului din Timișoara, una dintre instalațiile realizate de studenți va ajunge la Leeds, în Marea Britanie, la un prestigios festival de lumină.

Festivalul Lights On propune să transforme primul oraș european care a fost iluminat public (1884) într-o feerie de lumină. Orașul Timișoara va fi transformat, astfel, într-un oraș al luminii. Totul cu ajutorul studenților de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT prin Facultatea de Arte și Design) și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), care s-au alăturat Asociației Daisler în această inițiativă inedită, pusă la cale cu sprijinul BCR. Lights On devine astfel primul festival de lumină din România care integrează universitățile în universul vibrant al noilor medii, oferind o platformă de colaborare și expunere pentru studenții celor două instituții.

Concret, fiecare universitate a beneficiat de un grant de 5.000 €, obținut la inițiativa Asociației Daisler prin BCR, pentru a da viață unor instalații de lumină cu totul unice și speciale. Una dintre lucrări provoacă la o introspecție despre iubire și afecțiune, despre cum dorințele personale sunt o expresie a dorințelor colective, în timp ce lucrarea studenților de la Cluj-Napoca propune o viziune non-conformistă asupra valorilor diverșilor cetățeni într-o manieră inedită și cu totul specială.

Studenții au fost îndrumați să realizeze lucrările de către lect. univ. dr. Daniel Popescu director artistic Lights On România, care a coordonat atât lucrarea studenților din Timișoara, cât și a celor din Cluj-Napoca.

“În acest an, am găsit cel mai potrivit context pentru a lansa o invitație către două dintre universitățile de tradiție din spațiul academic specializat pe arte vizuale în a ne ajuta să reimaginăm spațiul public prin arta contemporană realizată de studenți din cadrul departamentului Sculptură. Ne-am lăsat inspirați de modele de succes din țări precum Franța, Olanda, Marea Britanie sau Spania, spații în care parteneriatul dintre festivaluri de Light Art și universități aduce inovație, experiment și lucrări de calitate, sprijinind ecosistemul creativ local și viitoarele generații de artiști”, a precizat lect. univ. dr. Daniel Popescu, director artistic al Lights On Romania.

„I wanna be loved/Everybody does” – propunerea studenților de la UVT

Ana Messer, András Hunor, Mátyás Attila, Sorin Ștefan Valea și Ștefania Iakab-Chirca, în coordonare cu lect. univ. dr. Bogdan Rață sunt numele care se află în spatele lucrării realizate de Universitatea de Vest din Timișoara. Inspirația lor a fost cartea „Desire/Love” de Lauren Berlant, în care sunt examinate ataşamentul, afecţiunea şi relaţiile intime.

Instalația de lumină invită publicul să spargă tiparele și să regândească un concept deja cunoscut: comunitatea. Cu ajutorul artei, oamenii sunt îndrumați să privească modalităţile în care relaţiile intime se intersectează cu spaţiul comunitar și să descopere că experiențele personale sunt, adesea, influențate de ceea ce se întâmplă în acel moment în comunitate, de experiențele “la modă”.

“Implicarea studenților Facultății de Arte și Design din Timișoara într-un proiect ce reunește concepte vizionare despre sculptură, lumină, spațiu, spațiul public, comunitate, este un exercițiu de echipă ce deschide noi modalități de a percepe, de a concepe și de a interacționa cu arta contemporană”, a precizat lect. univ. dr. Bogdan Rață coordonatorul proiectului studenților de la Facultatea de Arte și Design a UVT.

„Talk Socks” – propunerea studenților din Cluj-Napoca

Instalația luminoasă realizată de studenții clujeni este una non-conformistă, care invită la introspecție. “Talk Socks” este un joc al redimensionărilor și oferă un pretext de activare socială a comunității în jurul temelor regăsite în cotidian, o personificare a tipologiilor de cetățeni și a valorilor acestora. În mod inedit, studenții creativi propun personificarea tipologiilor sub formă de șosete. Astfel, instalația prezintă 2 000 de șosete individuale care vor fi expuse sub lumină UV.

Lucrarea unică și non-conformistă este rezultatul colaborării dintre studenți ai departamentului Sculptură a UAD: Maria Brîneț, Cristina Nițu, Gabriela Leu, Andreea Grigoraș, Roxana Csucsak, Ana Dimitra Avram, David Bandi, Alin Tănasă, Florin Marc, Teodor Buruiană, sub coordonarea conf. univ. dr. Septimiu Jugrestan și lect. univ. dr. Daniel Popescu cu ArtiViStory Collective, însemnând conf. univ. dr. Alice Iliescu, Adrian Buda, Mihai Guleș. De altfel, ArtiViStory Collective sunt un grup care aduce mediul benzii desenate pe un format inedit, șoseta.

“Studenții departamentului Sculptură din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) au răspuns cu entuziasm provocării lansate de festivalul Lights On – The Night-Art Festival. Ne dorim ca pe viitor astfel de colaborări să fie reiterate, încurajând viziunea viitorilor artişti şi sprijinind ideea de multi/interdisciplinaritate” a explicat conf. univ. dr. Eugen Savinescu, rector UAD Cluj Napoca.

Sprijin din partea unor parteneri de încredere

Totul a fost posibil cu sprijinul Băncii Comerciale Române, prin George, primul serviciu de internet banking inteligent din România. Cei de la BCR au sprijinit atât lucrarea studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, cât și lucrarea studenților clujeni.

Banca a alocat câte un grant de 5.000 € fiecărei instituții de învățământ pentru a facilita accesul la Festivalul Lights On.

“BCR investește în burse pentru studenții care imaginează conexiunea între artă, tehnologie și societate prin tehnici inovatoare. Împreună, conectăm viitorul la potențialul creativ al fiecărei comunități, iar aceasta va crea premise să reinventăm business, educație și societate. BCR este un partener pentru Timișoara, pentru un oraș inteligent și pentru un viitor inteligent”, a precizat Ionut Stanimir, Director Marketing & Comunicare BCR.

Una dintre lucrări pleacă în Marea Britanie, la un festival de lumină

Una dintre lucrările realizate de studenți va ajunge la Leeds, în Marea Britanie, pentru un alt festival de lumină, printre cele mai grandioase pe care le are Marea Britanie. Trei dintre studenții care au realizat lucrarea vor merge împreună cu aceasta la Light Night în Leeds, cei trei devenind acolo ambasadorii artei românești.

“Lights On e un festival atipic de lumină, unul dintre cele mai bine conectate din partea asta a Europei. Ne face o deosebită plăcere să anunțăm, împreună cu partenerii noștri, primele granturi pentru crearea unor instalații de lumină care apoi să fie expuse la unul dintre cele mai mari festivaluri de profil”, a spus Andi Daiszler, fondator Lights On.

„Lights On” devine, astfel, mai mult decât un simplu festival care celebrează lumina, ci și o platformă care vizează integrarea și promovarea tinerilor talentați în domeniul artei luminoase.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Granturile sunt oferite de George, inovație BCR, ca parte a festivalului Lights On – The Night-Art Festival.

Sponsorii Lights On – The Night-Art Festival sunt: Fan Courier, Iulius Town, ATP Motors, Pepsi

Partenerii proiectului sunt: Leeds City Council, Asociația In-Edu Timișoara, Centrul Cultural German Timișoara, Centrul Cultural Clujean, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, STPT

Partenerii de comunicare sunt: Getica OOH, Galeriile Aushopping, Kiss Fm, Euromedia, Pressone.ro, G4Media.ro, World Wide Print, Daisler Print House

Despre Lights On România

Inaugurat în 2018 la Cluj-Napoca de Asociația Daisler, festivalul de instalații luminoase numit Lights On a devenit rapid popular printre iubitorii de artă vizuală inovatoare în spațiul public. Evenimentul aduce un suflu nou prin activări urbane neconvenționale și parteneriate intersectoriale captivante. Lights On se mândrește cu apartenența sa la rețeaua globală ILO (International Lights festival Organisation), având legături strânse cu alte festivaluri importante de lumină, precum Canary Wharf Winter Lights, Glow Eindhoven sau Oslo Fjord. Festivalul este orchestrat și pus în scenă de Asociația Daisler, o entitate non-profit din Cluj-Napoca, care își dedică eforturile pentru a facilita și stimula procese de activare, reactivare și transformare urbană prin intermediul unor inițiative culturale creative unice.