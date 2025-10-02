G4Media.ro
Liderul mondial, penalizat de ATP: Alcaraz pierde peste două milioane de dolari

Carlos Alcaraz este liderul mondial din ATP, loc pe care a urcat după ce a câștigat US Open-ul.
Carlos Alcaraz, accidentare / Sursa foto: captură video

Sportz2 Oct 0 comentarii

Carlos Alcaraz a avut un sezon excelent în circuitul ATP, dar la finalul anului liderul mondial va primi doar jumătate din bonusul financiar cuvenit. Astfel, ibericul va pierde peste două milioane de dolari din cauza unei reguli stricte introduse de ATP în ceea ce privește competițiile de tip Masters.

Pentru fiecare turneu Masters ratat, un jucător pierde 25% din suma totală

Spaniolul a acumulat aproape 3500 de puncte în anul 2025, conducând detașat ierarhia jucătorilor cu cele mai multe puncte acumulate în turneele de categorie Masters (ATP 1000).

Din suma de 4,5 milioane de dolari câștigată de pe urma evoluțiilor excelente de la turneele Masters, Alcaraz va pierde la finalul sezonului 2.250.000 de dolari.

O regulă strictă introdusă de ATP spune că pentru fiecare turneu Masters ratat, jucătorii pierd 25% din premiul de la final de an.

Liderul mondial a avut două absențe la competițiile Masters, iar acest lucru îl va costa scump la finalul stagiunii în curs.

Alcaraz a lipsit de la Toronto, iar acum nu va juca la Shanghai. Aceste două absențe îi vor reduce bonusul financiar de la finalul anului cu 50%.

„Pentru fiecare turneu Masters ratat, un jucător pierde 25% din suma totală”, explică regulamentul ATP în vigoare.

În acest an, Alcaraz a triumfat la Monte Carlo, Roma și Cincinnati. A mai jucat o semifinală la Indian Wells.

Dacă problemele fizice îl vor ține pe tușă, de exemplu, și la Mastersul de la Paris, Carlos ar rămâne doar cu 1.125.000 de dolari din totalul de 4.5 milioane pe care i-a câștigat pe teren grație evoluției extraordinare.

Lista turneelor Masters (ATP 1000) dintr-un sezon competițional

  • Indian Wells (hard)
  • Miami (hard)
  • Monte Carlo (zgură)
  • Madrid (zgură)
  • Roma (zgură)
  • Canada Open (hard)
  • Cincinnati (hard)
  • Shanghai (hard)
  • Paris Masters (hard indoor)

