Liderii europeni îi dau un ultimatum lui Putin după ce au vorbit cu Trump: Acceptă o încetare necondiţionată a focului până luni sau te vei confrunta cu sancţiuni sporite şi transferuri de arme către Ucraina / Replica jignitoare a lui Medvedev

Ucraina şi liderii europeni, reuniţi la Kiev, au convenit sâmbătă asupra unei încetări necondiţionate a focului pentru 30 de zile începând cu data de 12 mai, cu sprijinul preşedintelui american Donald Trump, ameninţându-l pe preşedintele Vladimir Putin cu noi sancţiuni „masive” dacă nu se conformează, transmite News.ro.

Anunţul a fost făcut de liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Poloniei şi Ucrainei, după o reuniune la Kiev, în timpul căreia au avut o convorbire telefonică cu Donald Trump.

Liderii europeni au lansat apoi un ultimatum către Vladimir Putin: să fie de acord cu o încetare necondiţionată a focului până luni sau să se confrunte cu sancţiuni sporite şi transferuri de arme către Ucraina.

„Noi toţi cei de aici, împreună cu SUA, avem un apel către Putin. Dacă este serios în ceea ce priveşte pacea, atunci are o şansă să o demonstreze acum”, a declarat prim-ministrul Keir Starmer la o conferinţă de presă comună a celor cinci lideri, la Kiev.

Starmer a declarat că liderii cer „o încetare necondiţionată a focului”, respingând condiţiile lui Putin. „Suntem clari că, dacă el întoarce spatele păcii, vom răspunde, lucrând cu preşedintele Trump, cu toţi partenerii noştri, vom intensifica sancţiunile şi vom creşte ajutorul nostru militar pentru apărarea Ucrainei, pentru a presa Rusia să revină la masa negocierilor”, a spus premierul britanic.

Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz au ajuns în capitala Ucrainei cu acelaşi tren, sâmbătă dimineaţa, în timp ce Donald Tusk a venit cu un tren separat. Liderii s-au întâlnit cu Zelenski, au fost în centrul Kievului şi apoi au purtat discuţii.

Trump şi administraţia SUA au declarat că o încetare a focului de 30 de zile ar putea fi primul pas pe calea către un acord de pace durabil. Ucraina a declarat că este pregătită să pună în aplicare o astfel de încetare a focului, însă Rusia a refuzat până acum, afirmând că ar face acest lucru numai dacă toate livrările de arme occidentale către Ucraina ar fi oprite şi ar exista un mecanism de monitorizare.

Într-un prim semn că Rusia s-ar putea să nu fie receptivă la ultimul ultimatum, fostul preşedinte Dmitri Medvedev a scris pe X în maniera jignitoare cu care a obşinuit în ultimii ani: „Macron, Merz, Starmer şi Tusk trebuiau să discute despre pace la Kiev. În schimb, ei lansează ameninţări la adresa Rusiei. Fie un armistiţiu pentru răgazul hoardelor Banderas, fie noi sancţiuni. Credeţi că este inteligent, nu-i aşa? Băgaţi-vă aceste planuri de pace în fundul vostru de toate genurile”.



