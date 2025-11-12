Licitația pentru construcția tronsonul 1 al Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni, contestată de firmele lui Umbrărescu / Sunt reclamate nereguli în garanția de participare a ofertantului declarat câștigător

După ce Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat câștigătorul licitației pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Târgu Neamț–Iași–Ungheni, una dintre asocierile participante la licitație a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). SA & PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt, companii din siajul lui Dorinel Umbrărescu, reclamă nereguli în garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și cere anularea rezultatului licitației, scrie ziaruldeiași.ro Diferența dintre cele două oferte a fost de mai puțin de un punct.

Asocierea formată din SA & PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt a depus la CNSC plângere împotriva rezultatului anunțat pe 30 octombrie 2025, prin care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) desemna câștigătoare asocierea Danlin XXL – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta.

Licitația pentru acest tronson, lansată la începutul anului 2025, are o valoare estimată între 6,08 și 7,17 miliarde de lei fără TVA, potrivit documentației publice. Contractul vizează proiectarea și execuția sectorului de autostradă dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos – o porțiune de 27 de kilometri, considerată una dintre cele mai complexe din întreaga Autostradă a Unirii (A8). Motivul principal al contestației ar fi acela că „nu respectă cerințele documentației de atribuire și nu poate produce efectul executoriu al garanțiilor plătibile la prima cerere”. Iar legat de această problemă asocierea contestatoare enumeră opt „neconformități structurale”. Citește mai mult pe ziaruldeiași.ro