„Lewis Hamilton va deveni erou pentru totdeauna dacă va câștiga titlul cu Ferrari”, spune Jean Alesi, fost pilot al Scuderiei

Jean Alesi, fost pilot al Scuderiei, spune într-un interviu că Lewis Hamilton (40 de ani) va deveni erou pentru totdeauna dacă va reuși să câștige titlul mondial din Formula 1 alături de Ferrari. Britanicul va debuta oficial în luna martie în monopostul roșu.

Ajuns la 60 de ani, Alesi a fost întrebat despre transferul lui Hamilton la Ferrari, iar fostul important pilot al Scuderiei este de părere că britanicul va deveni erou pentru totdeanua dacă se va impune alături de Scuderie.

„Nu mai are nimic de demonstrat în altă echipă. Dar cu Ferrari, asta i-ar putea schimba viața dacă viața lui este deja cea a unui campion al campionilor. Să câștige cu Ferrari îl va face un erou pentru totdeauna.

Hamilton are o relație foarte bună cu pneurile, citește traficul. Putem spune că are experiență, dar nu cred că este vorba doar de experiență. El are un sentiment diferit și este foarte puternic în ceea ce privește ritmul de cursă”, a precizat Jean Alesi pentru F1Maximaal.

La Ferrari, Hamilton va avea de luptat și cu coechipierul Charles Leclerc, unul dintre preferații conducătorilor de la Maranello.

„Charles (n.r. Leclerc) este foarte puternic în calificări și, desigur, poziția de start pe grilă este întotdeauna foarte importantă.

Va fi foarte interesant să vedem ce se va întâmpla între cei doi”, a concluzionat Alesi, cel care a pilotat monopostul Ferarri între 1991 și 1995.

Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a confirmat că Lewis Hamilton își va face debutul la Ferrari săptămâna viitoare, testând un F1-75 pe circuitul de la Fiorano.

